Les agriculteurs ukrainiens maintiennent leurs semis de blé d’hiver malgré les difficultés à l’exportation

Les agriculteurs ukrainiens ne devraient pas réduire la superficie de blé d’hiver qu’ils sèment pour la récolte de 2024, malgré des coûts logistiques plus élevés dus à la crise des exportations en temps de guerre, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable agricole.

L’Ukraine est un important producteur de blé et la disparition du corridor de la mer Noire utilisé pour exporter en toute sécurité les céréales pendant la guerre a suscité des spéculations selon lesquelles les agriculteurs pourraient semer moins de blé en raison de la diminution des marges bénéficiaires due aux routes d’exportation plus coûteuses.

Lundi, le ministère de l’Agriculture a cité des données d’enquête montrant que les agriculteurs pourraient en effet réduire la superficie consacrée aux semis de blé d’hiver, tout en augmentant la superficie consacrée au colza d’hiver pour 2024 à un niveau record.

Toutefois, le premier vice-ministre de l’Agriculture, Taras Vysotski, a déclaré mardi à Reuters que la réduction possible de la production de blé d’hiver pourrait ne s’élever qu’à 0,1 %.

« Blé, pas de manière significative – moins 0,1% », a-t-il déclaré. L’estimation n’a pas été rapportée auparavant.

Une réduction attendue de la superficie totale des semis de céréales d’hiver se ferait au détriment des autres céréales, a-t-il déclaré, prévoyant une baisse de 5,4 % des semis d’orge cet hiver.

L’Ukraine a semé environ 4,1 millions d’hectares de blé d’hiver pour la récolte 2023, tandis que la superficie consacrée à l’orge d’hiver s’élevait à environ 615 000 hectares.

L’Ukraine est un producteur traditionnel de blé d’hiver, qui représente au moins 95 % de la production globale de blé du pays.

Les agriculteurs ont déjà terminé la récolte de blé de 2023, battant 21,94 millions de tonnes. La récolte a totalisé 20,7 millions de tonnes en 2022.

Le ministère n’a donné aucune prévision concernant la superficie totale ensemencée pour 2024, mais a déclaré que la superficie totale ensemencée en hiver pourrait augmenter de 0,5 million d’hectares, soit 8 %, par rapport à la saison précédente.

Les commerçants affirment qu’une augmentation de la superficie ensemencée pour les cultures d’hiver, en particulier pour les oléagineux d’hiver, pourrait signifier que les agriculteurs sèment moins de céréales de printemps, le maïs et l’orge de printemps étant les plus susceptibles d’en souffrir.

L’Ukraine peut actuellement exporter des volumes limités via de petits ports fluviaux sur le Danube et via sa frontière terrestre occidentale avec l’Union européenne.

Cela a contraint les producteurs locaux à ajuster leurs plans de semis en 2023 et à abandonner les cultures céréalières au profit des oléagineux, plus chers mais produisant moins de volume.

L’Ukraine a déjà réduit ses superficies ensemencées en maïs au profit du tournesol en 2023.