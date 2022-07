Les agriculteurs ukrainiens éteignent les flammes alors que les bombardements russes détruisent les récoltes

L’invasion russe en Ukraine a dévasté le pays. De nouvelles images du pays montrent comment les agriculteurs ukrainiens luttent contre la violence et protègent leurs champs. Une vidéo partagée sur Twitter par Olexander Scherba, ancien ambassadeur d’Ukraine en Autriche, montre comment les agriculteurs tentaient de sauver leur récolte de la destruction à Mykolaïv après les bombardements incessants de la Russie.

La vidéo de 58 secondes montre un groupe d’agriculteurs essayant d’éteindre le feu qui se propageait dans le champ avec des cultures prêtes à être récoltées. Avec de l’eau projetée d’un côté, un groupe d’agriculteurs a tenté d’empêcher le feu de se propager en le frappant avec un morceau de tissu. Partageant la vidéo sur Twitter, Scherba a écrit dans la légende : “Les agriculteurs ukrainiens tentent de sauver la récolte après les bombardements quotidiens à Mykolaïv”. La vidéo partagée mardi a été visionnée par plus de soixante mille utilisateurs de Twitter jusqu’à présent.

Les internautes ont exprimé leurs inquiétudes et exprimé leur solidarité avec les agriculteurs ukrainiens. Commentant le tweet, un utilisateur a écrit : « C’est tellement triste ce que fait la Russie dans le monde moderne – incroyablement cruel.

C’est tellement triste ce que fait la Russie dans un monde moderne – incroyablement cruel 😢😢😢 – Jurina Luzya (@LuzyaJurina) 19 juillet 2022

D’autres l’ont décrit comme « déchirant ». Un commentaire sur le tweet disait: “Gloire à ces héros.”

Gloire à ces héros 🇺🇦 – Rêves de Bathsheba en bleu 🌻🌻🌻 (@ Inkling61) 18 juillet 2022

Déchirant 😢 — Diane 🇬🇧 🇺🇦 (@DianeLBW) 19 juillet 2022

Un autre utilisateur a souligné que la destruction des récoltes en Ukraine est l’une des raisons pour lesquelles les prix des denrées alimentaires montent en flèche dans le monde. Le commentaire disait: “C’est l’une des raisons pour lesquelles votre facture d’épicerie augmente.”

C’est l’une des raisons pour lesquelles votre facture d’épicerie augmente https://t.co/iH9JFPLH4T – YEG Canadien Ukrainien (@Citizen_2022) 19 juillet 2022

L’Ukraine est connue comme le grenier à blé de l’Europe. Selon le Financial Times, l’Ukraine a produit un record de 33 millions de tonnes de céréales l’année dernière et devrait exporter 24 millions de tonnes de céréales cette année avant que l’invasion ne frappe le pays, selon les prévisions du département américain de l’agriculture. Le pays est le cinquième plus grand exportateur de blé au monde, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Cependant, depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, la principale route d’exportation de cette dernière est restée bloquée, prolongeant la crise alimentaire mondiale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.