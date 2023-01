Les agriculteurs sont « reconnaissants pour une autre année de récolte abondante » – Shaw Local

Le rapport de récolte des agriculteurs du comté de La Salle est publié chaque année. Le rapport suivant couvre la saison de croissance 2022 et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Hall, Serena: Nous sommes reconnaissants pour une autre récolte abondante cette année. Pour conclure la saison 2022, nous avons récolté du maïs et du soja moyens à supérieurs à la moyenne. Outre la récolte, l’ensemencement de cultures de couverture, la plantation de blé d’hiver, l’installation de tuiles, le travail du sol et l’application d’engrais azotés étaient des activités de terrain réalisées avant que le sol ne gèle.

Et puis à la planification pour 2023, ce qui implique de décider quelles acres seront plantées pour quelle culture, quelles variétés de semences et caractéristiques sélectionner pour ces acres, quels herbicides acheter et appliquer, quels produits d’assurance-récolte acheter, etc., etc.

Les pluies récentes ont ramené le fleuve Mississippi à des niveaux normaux, ce qui a entravé le transport par barge pendant la majeure partie de la récolte. Cela affecte non seulement la quantité de céréales que nous pouvons envoyer vers le sud, mais aussi la quantité d’engrais qui peut être expédiée vers le nord.

Les météorologues disent que l’actuel La Nina prendra fin dans les deux prochains mois. Cela changera un peu nos conditions météorologiques printanières et estivales par rapport à ce qui s’est produit au cours des deux dernières années. Combien? Je vous tiendrai au courant l’année prochaine.

David Myer, Marseille : Alors que je repense à notre récolte 2022 dans notre récapitulation de l’année dernière, je me souviens avoir dit chaque semaine en juin et juillet que nous vivions à la limite dans ma région, recevant juste des douches de 1/4-1/2 pouce tous les sept à huit des jours qui nous ont simplement maintenus en mode survie, puis des pluies bénéfiques sont arrivées et ont fait une récolte que nous pensions impossible l’année dernière. Nous sommes très reconnaissants pour les bénédictions que nous avons reçues avec de très bons rendements et de bons prix bien que les coûts des intrants augmentent comme nous le savons tous. Récemment, nous avons reçu de nombreux épisodes de pluie qui ont pu aider à recharger nos sols et à reconstituer lentement nos rivières et nos ruisseaux, mais il en faut plus. Pour ceux d’entre nous qui ont observé les prix et l’offre du marché des machines agricoles d’occasion, ceux-ci montrent tous deux que la demande est élevée. Les prix des terres agricoles sont plus élevés qu’il y a un an et nous entendons dire que la plupart des terres sont achetées par des producteurs et non par des investisseurs extérieurs. Merci au personnel du Times / NewsTribune et du bureau agricole du comté de La Salle qui aident à transmettre ces rapports aux lecteurs, et nous prions pour que nous voyions une autre bonne année en 2023.

Bill Gray, Tonica/Lostant : Une autre année s’est écoulée et une autre récolte a été récoltée.

Les vendanges de cette année ont commencé fin septembre, ce qui était un peu en retard sur la moyenne. Au lieu de commencer par le soja, nous avons commencé par le maïs car une partie était prête. Une fois que nous avons commencé la récolte du soja, cela s’est très bien passé. Dans l’ensemble, notre récolte s’est très bien déroulée avec seulement quelques pannes mineures et quelques retards de pluie. Nous avons pu terminer la récolte en un mois.

Les rendements de soya étaient assez bons dans tous mes champs avec un rendement supérieur à la moyenne. Les rendements de maïs étaient également supérieurs à la moyenne malgré le fait qu’une partie ait été plantée un peu plus tard que je l’aurais souhaité.

Un peu d’engrais d’automne, de chaux agricole et d’ammoniac anhydre ont été appliqués après la récolte et un peu de travail du sol a été effectué.

Nous avons pu mettre du gibier au congélateur cette saison de chasse et nous en profiterons pendant les prochains mois. Nous avons également commencé à travailler sur la population locale de coyotes et avons été en mesure de faire du piégeage de castors nuisibles avec un assez bon succès.

J’espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de fin d’année et que l’année 2023 est en sécurité et en bonne santé.

Ken Bernard, Grand Ridge : Le rapport de synthèse sur les cultures est excellent ! Cela a commencé un peu lentement avec le maïs qui ne séchait pas et les tiges de soja étaient dures et vertes, ce qui rendait la combinaison lente. Le temps était très bon, ce qui a aidé à tout sécher. Les rendements étaient très, très bons ! Le soja dans de nombreux endroits était meilleur sur les sols les plus pauvres que sur certains des meilleurs sols. Ensuite, lorsque nous avons terminé les haricots et que nous sommes entrés dans le maïs, le problème était de trouver un stockage pour la bonne récolte. Nous avons trouvé un espace de rangement pour tout, mais c’était un défi. Le temps est resté sec, donc tout le travail sur le terrain a été fait avec l’application d’engrais et de NH3. Nous pouvons encore utiliser l’humidité pour la récolte de l’année prochaine. La pluie que nous avons reçue avant que le sol ne gèle était la bienvenue, mais plus serait bien. En ce moment, nous préparons nos livres pour la période des impôts et d’autres emplois que nous reportons à l’automne. Ensuite, nous commencerons à préparer l’équipement pour la saison de plantation de printemps. J’espère que tout le monde a passé un temps des Fêtes agréable et sécuritaire ! En attendant la campagne agricole 2023.

Geoffrey Janssen, Rutland : La récolte dans la partie sud du comté s’est très bien déroulée.

Les rendements ont été exceptionnels pour le maïs et le soja, le temps a permis une récolte très opportune, très peu de retards. Le travail du sol d’automne est terminé. De l’ammoniac anhydre a été appliqué.

Ken Beck, Mendota : C’était une très bonne chute dans la partie nord-ouest du comté. Tout est sorti assez rapidement et facilement et le temps a coopéré. Beaucoup de travaux d’automne ont été effectués et les rendements globaux ont été bons, voire très bons dans certains cas. Les prix étaient bons, donc tout le monde était content jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur facture d’engrais.