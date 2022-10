Les agriculteurs sont devenus des combattants dans l’offensive de base de la Somalie contre al Shabaab | Nouvelles du monde

Au fond de la brousse de Buloburde, dans la région de Hiiraan, au centre de la Somalie, un régiment hétéroclite se rassemble autour d’un lanceur de missiles.

Blottis étroitement avec leurs oreilles collées contre un petit téléphone noir, ils reçoivent des renseignements et les transmettent aux troupes positionnant le lanceur.

La milice Ma’awisley est composée d’agriculteurs devenus combattants et est en première ligne dans la bataille pour la stabilité de la Somalie. C’est la nouvelle arme de choix dans l’effort de 16 ans pour éradiquer al Shabaab, le groupe terroriste lié à al-Qaïda.

Cette guerre est une guerre sans ligne de front conventionnelle. Au lieu de cela, il existe des territoires à travers le pays où al Shabaab se retranche dans la communauté et lance fréquemment des attaques.

Maintenant, ces communautés se soulèvent contre eux.

“Nous nous battons pour la bonne cause, pour le peuple, pour cette nation et pour la foi jusqu’à ce que la Somalie soit pacifique”, déclare le commandant de Ma’awisley Ali Shiri à Bal’ad – un autre point chaud à seulement une heure de la capitale Mogadiscio.

Avant tout, ils protègent leurs familles et leurs fermes. Les terres qu’ils ont longtemps récoltées sont maintenant desséchées par une sécheresse prolongée et traquées par des combattants d’Al Shabaab à la recherche d’argent et de nourriture.

“Ils dérangent la communauté. Nous sommes des agriculteurs et ils reviennent sans cesse nous réclamer des impôts. C’est ce qui nous a poussés à nous battre”, explique Ali.

Image:

La milice Ma’awisley



“La guerre totale contre Al Shabaab” en tête de l’agenda du président

Cette nouvelle poussée s’accompagne d’une nouvelle administration, résolue à débarrasser le pays des insurgés. En mai, le président Hassan Sheikh Mohamud est arrivé au pouvoir et des semaines plus tard, un siège de 30 heures de l’hôtel Hayat à Mogadiscio s’est terminé par la mort de 20 personnes. En réponse au massacre, il a déclaré une « guerre totale contre al Shabaab ».

Le président Mohamud a survécu à deux tentatives d’assassinat d’al Shabaab et son neveu a été tué par le groupe terroriste en 2015. C’est son deuxième mandat en tant que président et la lutte contre al Shabaab continue d’être au sommet de son ordre du jour.

Aujourd’hui, certaines des batailles les plus féroces se déroulent dans sa région natale de Hiraan, où son gouvernement recrute régulièrement des agriculteurs pour combattre, une tâche facilitée par les conditions climatiques difficiles.

“Nous sommes confrontés à la pire sécheresse ici à Hiraan. Il n’y a pas eu de pluie et maintenant nous avons un problème supplémentaire : la guerre”, déclare le gouverneur de Hiraan et vétéran de l’armée Ali Jeyte.

Il combat aux côtés des Ma’awisley depuis quatre mois et déclare : “Nous sommes leurs chefs et nous leur avons dit ce qui est bon pour eux et ils l’acceptent”.

Image:

Un soldat de l’Armée nationale somalienne surveille les tirs de missiles sur les sites d’al Shabaab



Les Ma’awisley tirent leur nom des jupes enveloppantes aux couleurs vives qu’elles portent pour travailler dans leur ferme. Aujourd’hui, ces mêmes jupes sont enroulées autour de treillis militaires et ornées de rangées de nouvelles balles en laiton fournies par l’État. Sur leur dos se trouvent des armes rouillées achetées au marché noir.

Forts de l’appui terrestre de l’Armée nationale somalienne et de l’artillerie lourde fournie par la Mission africaine de transition en Somalie (ATMIS), ils sont engagés dans une offensive tous azimuts dans la bataille d’Hiraan.

“Environ 300 à 400 miliciens entourent al Shabaab en ce moment,” dit Abdelsalam Mualim Mohamed, le commandant de la milice Ma’awisley à Bulobarde.

Utilisant leurs renseignements, le commandant de la force djiboutienne ATMIS, le colonel Hassan Djama Farah, prépare ses hommes à lancer les missiles. Le premier coup frappe près de la cible et ils en tirent un autre.

Lorsque la poussière est retombée, les soldats rangent leurs armes à l’arrière de leurs camions et les Ma’awisley se fondent à nouveau dans les buissons.

“Les bombes sont leur arme de prédilection”, frappant le moral et blessant les soldats

Le gouvernement prétend avoir tué 200 combattants d’Al Shabaab au cours des seuls derniers jours et dit que beaucoup se sont rendus.

Ces chiffres sont difficiles à vérifier dans une guerre caractérisée par des informations contradictoires des deux côtés. Le gouvernement a récemment renforcé les lois restreignant les reportages locaux sur le groupe terroriste et suspendu certains de leurs comptes sur les réseaux sociaux. De nombreux journalistes somaliens se plaignent que c’est de la censure des médias.

Dans ce climat en constante évolution, al Shabaab change constamment de tactique.

«Nous nous entraînons sur eux, ils s’entraînent sur nous», explique le général de brigade Keith Katunji. Il est le commandant des troupes ougandaises d’ATMIS et est stationné en Somalie par intermittence depuis 2010.

Image:

Shabelle River , Somalie , qui traverse la région du bas Shabelle , où est stationné le commandant des troupes ougandaises ATMIS



Son secteur est le Bas Shabelle, qui abrite Mogadiscio et où vit près de la moitié de la population du pays.

“Les engins explosifs improvisés (EEI) ou les bombes sont l’arme de choix d’al Shabaab. Ils savent que nous approvisionnons nos bases par la route, alors ils se concentrent sur la mise en place d’EEI sur la route et cela nous affecte psychologiquement, nous commandant d’ATMIS ougandais sur le plan militaire”, dit-il.

Ce sont les blessures subies par ces bombes qui affectent le moral de ses soldats, mais ils assument toujours la tâche quotidienne de dégager minutieusement une route principale reliant Mogadiscio au centre de la Somalie, une artère critique approvisionnant le pays en nourriture et en carburant.

Les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) trouvent chaque jour cinq à six engins explosifs improvisés sur la route de 150 milles, la fouillant centimètre par centimètre.

Des armes luxuriantes deviennent des terres ravagées par la sécheresse alors que la sécurité alimentaire est détruite

“Les Nations unies et le gouvernement essaient de fournir des vivres donc nous devons faire ce genre d’opération. Il faut aller pacifier la zone où la nourriture va être déversée et donner de l’espoir aux gens”, explique le brigadier.

Quatre saisons des pluies ratées ont détruit la sécurité alimentaire à travers le pays et les prévisions suggèrent qu’il est peu probable qu’il apporte l’humidité nécessaire pour reconstituer les terres agricoles.

Le Bas Shabelle est techniquement la partie la plus fertile de la Somalie. Mais d’en haut, des fermes autrefois luxuriantes sont devenues des terres ravagées par la sécheresse. Maintenant jonché de bombes plantées au lieu de champs de cultures.

Image:

Abdelsalam Mualim Mohamed, un combattant Ma’awisley, dans la région de Hiraan en Somalie



Un peu moins de sept millions de personnes risquent de mourir de faim, soit près de la moitié de la population du pays.

“Un homme affamé est un homme en colère”, ajoute le brigadier Katunji.

Cette colère grandit parmi les Ma’awisley qui ne sont pas seulement confrontés à la sécheresse.

“Au moment de la récolte, al Shabaab vient et dit que nous devons payer – ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés”, déclare le commandant Ali Shiri à Bal’ad, une ville du Moyen Shabelle où une autre offensive est en cours.

Bal’ad est proche de l’ancienne capitale d’al-Shabaab, Bassorah, et où le groupe terroriste tiendrait des tribunaux de la charia pour régler des problèmes tels que les conflits fonciers.

Pour le maire de Bal’ad, Qaasim Furdug, ce combat est profondément personnel. Il a perdu sa jambe en 2010 à Mogadiscio dans une bataille contre al Shabaab et insiste sur le fait que la guerre contre eux continue.

Un combat que les communautés rurales – autrefois terrorisées jusqu’au silence – sont désormais au premier plan.

Image:

Un convoi de la Force de défense du peuple ougandais, qui fait partie de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie, à l’extérieur de Mogadiscio



“Soit ferme en tant qu’homme libre, soit meure – nous affrontons des balles”

“Les gens pensaient qu’al Shabaab était sur la bonne voie, mais maintenant ils ont pris conscience qu’al Shabaab est le véritable ennemi”, a déclaré le maire Furdug.

“Alors tout le monde a décidé de cultiver en tant qu’homme libre ou de mourir. Nous faisons face à des balles. Nous faisons face à notre ennemi.”

Le maire est accueilli par des combattants Ma’awisley alors qu’il quitte son bureau. Ils font une pause avant de repartir pour affronter Al Shabaab.

Ces batailles éclatent dans tout le pays alors que le gouvernement s’efforce de récupérer du territoire – un autre symptôme de l’environnement de plus en plus inhabitable de la Somalie.

« Nous ne pouvons pas cultiver et en tant qu’agriculteurs, nous sommes prêts à défendre notre terre et notre peuple », déclare le combattant Ma’awisley Abdi Mahmoud Hussein dans la ville de Bal’ad.

On estime qu’au moins la moitié des sept millions de Somaliens touchés par la sécheresse vivent dans le territoire contrôlé par Al Shabaab, une malédiction que beaucoup pensent aller de pair.

« Il y a un manque de pluie et partout où al Shabaab va, la sécheresse suit », ajoute Abdi.