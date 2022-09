Les agriculteurs protestent contre le déménagement surprise de l’installation de BC Tree Fruits à Oliver

BC Tree Fruits a pris la décision de dernière minute de passer à une réunion virtuelle avec les membres du conseil d’administration après avoir appris qu’une manifestation se tenait là où la réunion devait avoir lieu.

“Malheureusement, notre réunion d’événements en direct prévue ce soir à Kelowna se tiendra désormais via Zoom car des problèmes de sécurité ont été soulevés par l’hôtel hôte, en raison d’activités de protestation potentiellement perturbatrices”, a déclaré Warren Sarafinchan, président et chef de la direction de BC Tree Fruits Cooperative. .

Les fruiticulteurs ont organisé une manifestation pacifique sur le parking du Ramada, deux tracteurs servant de podiums pour les discours.

La manifestation survient après l’annonce d’un changement de plans pour une nouvelle usine de conditionnement de fruits dans l’Okanagan.

Le 17 août, BC Tree Fruits a annoncé que les fonctions d’emballage seront ralenties aux installations de Kelowna et de Lake Country afin de se concentrer sur la modernisation de l’usine d’emballage d’Oliver.

Les producteurs craignent que l’emplacement d’Oliver soit plus coûteux pour les agriculteurs vivant autour de Kelowna.

Les vergers du nord de l’Okanagan, autour de Kelowna, produisent plus de 75 % des pommes cultivées dans l’Okanagan, a déclaré Gurjit Pabla, un agriculteur qui travaille avec BC Tree Fruits, anciennement Vernon Fruit Union, depuis 45 ans.

“Lorsqu’ils prennent une décision aussi importante, cela devrait être une assemblée générale de la maison, pas seulement les directeurs… Les producteurs devraient avoir leur mot à dire”, a déclaré Pabla.

Capital News a contacté BC Tree Fruits pour commentaires.

