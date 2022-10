Les agriculteurs protestent contre la “taxe sur le pet de vache”

La plus grande industrie néo-zélandaise se dresse contre la dernière initiative «verte» du gouvernement

Les agriculteurs néo-zélandais sont descendus dans les rues à travers le pays dans leurs tracteurs jeudi pour dénoncer le stratagème du Premier ministre Jacinda Ardern pour taxer «émissions agricoles», y compris les pets et les rots de vache. Ils ont fait valoir que non seulement les coûts supplémentaires les mettraient en faillite, mais qu’ils augmenteraient – et non réduiraient – les émissions de gaz à effet de serre.

Le groupe de défense des agriculteurs Groundswell New Zealand a organisé les manifestations dans plus de 50 villes et villages, certains remplissant les rues avec des dizaines de tracteurs. “Plusieurs centaines à quelques milliers de personnes” devaient se joindre à eux, bien que les médias aient affirmé que la participation était décevante.

Les agriculteurs présents à la manifestation ont fait valoir que la taxe les chasserait non seulement de leurs activités, mais augmenterait finalement les émissions en forçant les agriculteurs d’autres pays ayant des pratiques moins efficaces à prendre le relais. Ils ont souligné que la taxe ne tient pas compte des arbres et des buissons que les agriculteurs plantent sur leurs terres, qui éliminent le carbone de l’atmosphère. Certains ont dit qu’ils refuseraient de payer.

Le nouveau règlement, qui n’a pas encore obtenu l’approbation finale, imposerait les agriculteurs sur la base de l’estimation du méthane et du gaz d’oxyde nitreux générés par leurs troupeaux de bétail à partir de 2025. Les paiements seraient dus tous les un à trois ans, et chaque agriculteur qui a atteint un certain le seuil de taille du troupeau et d’utilisation d’engrais serait affecté. Le gouvernement a fait valoir que les agriculteurs pourraient récupérer l’argent en facturant davantage pour des produits respectueux de l’environnement, bien qu’avec une récession menaçant la plupart des économies développées du monde, il n’est pas clair qui pourra se le permettre.

L’agriculture est une industrie massive en Nouvelle-Zélande, où il y a deux fois plus de bovins que d’habitants et cinq fois plus de moutons, et les produits laitiers sont la principale exportation du pays. En conséquence, l’industrie représente environ la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre, et une grande partie de cela est le méthane qui provient des vaches qui rotent. Cela n’a pas empêché les détracteurs de la législation de la qualifier de “taxe sur le pet de vache», une idée fausse populaire découlant de la formulation malheureuse de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez en 2019 «Nouvelle donne verte” facture.

La taxe sur les émissions agricoles serait la première du genre dans le monde. Dans le cadre de l’engagement d’Ardern de rendre la Nouvelle-Zélande neutre en carbone d’ici 2050 afin de lutter contre le changement climatique, le gouvernement espère réduire les émissions de méthane du bétail de 10 % d’ici 2030 et jusqu’à 47 % d’ici 2050. Une initiative similaire en 2003 a été entravé par des protestations massives de l’industrie.