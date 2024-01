Les agriculteurs protestataires en France encerclent Paris avec des barricades de tracteurs, promettant un « siège » suite à leurs griefs

JOSSIGNY, France — JOSSIGNY, France (AP) — Des agriculteurs protestataires ont encerclé Paris avec des barricades pour empêcher la circulation lundi, utilisant des centaines de tracteurs forestiers et des tas de bottes de foin pour bloquer les autoroutes menant à la capitale française afin de faire pression sur le gouvernement sur l’avenir de leur industrie. , qui a été ébranlée par les répercussions de la guerre en Ukraine.

Le blocage des principales artères autour de Paris – hôte des Jeux olympiques d’été dans six mois – et les manifestations ailleurs en France promettaient une nouvelle semaine difficile pour le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, moins d’un mois après son entrée en fonction.

Les manifestants ont déclaré que les tentatives d’Attal la semaine dernière de prendre des mesures en faveur de l’agriculture n’étaient pas à la hauteur de leurs revendications selon lesquelles la production alimentaire devrait être plus lucrative, plus facile et plus juste.

Les agriculteurs ont répondu lundi en déployant des convois de tracteurs, de remorques et même de moissonneuses grondantes dans ce qu’ils ont décrit comme un « siège » de Paris pour obtenir davantage de concessions. Certains manifestants sont venus avec des réserves de nourriture, d’eau et des tentes pour rester aux barricades si le gouvernement ne cède pas du terrain.

“Nous sommes venus défendre l’agriculture française”, a déclaré Christophe Rossignol, 52 ans, agriculteur de vergers et autres cultures biologiques. Les tracteurs sur la barricade à l’est de Paris étaient garés et formaient ce qui ressemblait à un épi de blé quand on les a vus. depuis les airs.

“Nous allons de crise en crise”, a déclaré Rossignol. Certains véhicules arboraient des pancartes déclarant « Pas de nourriture sans agriculteurs » et « Notre fin signifierait la famine pour vous ».

Les barricades ont mis en évidence les écarts d’opportunités économiques et sociales entre la ville et la campagne en France. Les manifestants ont déclaré qu’ils se sentaient ignorés par les ministres du gouvernement qu’ils accusaient de s’aventurer rarement dans les fermes et de salir leurs chaussures.

Le gouvernement a annoncé le déploiement de 15 000 policiers, principalement en région parisienne, pour stopper toute tentative des manifestants d’entrer dans la capitale. Des officiers et des blindés étaient également stationnés au carrefour parisien du ravitaillement en produits frais, le marché de Rungis.

Les autorités routières de la région parisienne ont signalé des blocages sur l’autoroute A1 juste au nord du principal aéroport international de la ville, sur l’A4 près du parc à thème Disneyland à l’est de la capitale et sur d’autres autoroutes habituellement très fréquentées.

“Notre objectif n’est pas de déranger ou de gâcher la vie des Français”, a déclaré Arnaud Rousseau, président de l’influent syndicat agricole FNSEA, sur la radio RTL. « Notre objectif est de faire pression sur le gouvernement pour qu’il trouve rapidement des solutions pour sortir de la crise. »

Les agriculteurs de la Belgique voisine ont également érigé des barricades pour empêcher la circulation d’atteindre certaines autoroutes principales, notamment vers la capitale, Bruxelles. La plupart des manifestations ont lieu dans la partie francophone du pays.

Un agriculteur de Tournai, dans l’ouest de la Belgique, Clémente Glorieux, a déclaré que les producteurs agricoles en avaient « marre ». À un moment donné, des règles et des contraintes nous sont imposées, qu’elles soient administratives ou financières. Cela fait un moment que cela est néfaste et nous commençons donc à nous poser des questions sur notre avenir.»

Glorieux et les agriculteurs barricadés autour de Paris ont déclaré qu’ils avaient l’intention de continuer à manifester au moins jusqu’à jeudi, date à laquelle les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne doivent se réunir à Bruxelles pour un sommet axé sur le soutien financier à l’Ukraine.

“On a tout ce qu’il faut pour manger, des barbecues et un mur de foin pour se protéger du vent. On a le matériel et on s’installe bien !” » a déclaré Jean-Baptiste Benoit, agriculteur et manifestant francilien.

Le mouvement en France est une autre manifestation d’une crise alimentaire mondiale aggravée par la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine, un important producteur alimentaire, qui dure depuis près de deux ans.

Les agriculteurs français affirment que la hausse des prix des engrais, de l’énergie et d’autres intrants destinés à la culture et à l’alimentation du bétail a grugé leurs revenus.

Les manifestants affirment également que le secteur agricole français, massivement subventionné, est sur-réglementé et pénalisé par les importations alimentaires en provenance de pays où les producteurs agricoles sont confrontés à des coûts et à des contraintes moindres. Rousseau a pris l’exemple des producteurs de sucre ukrainiens, affirmant que la montée en flèche de leurs exportations vers l’Europe depuis l’invasion russe en février 2022 est « intenable » pour leurs homologues européens.

Des chauffeurs de taxi ayant d’autres revendications ont également organisé lundi des manifestations contre la conduite lente, ajoutant au chaos de la circulation dans la région parisienne et dans d’autres régions du pays. Les autorités ont recommandé aux usagers de la route de se tourner vers les transports publics si possible.

Leicester a rapporté du Pecq, en France. Le journaliste de l’AP Mark Carlson à Halle, en Belgique, a également contribué.