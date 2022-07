Les agriculteurs ontariens disent que le tarif canadien sur les engrais les punit pour la guerre de la Russie

Alors que le gouvernement fédéral poursuit ses efforts pour punir économiquement la Russie pour son invasion de l’Ukraine, des groupes agricoles ontariens et des représentants du secteur canadien des engrais avertissent que les producteurs de cultures commerciales et les consommateurs en paient le prix.

En mars, la ministre des Finances Chrystia Freeland et la ministre du Commerce international Mary Ng ont annoncé qu’en représailles à l’invasion illégale de la Russie, le Canada imposait un droit de douane général de 35 % sur pratiquement toutes les importations russes — y compris les engrais azotés sur lesquels les producteurs de l’Est du Canada comptent pour augmenter les rendements des cultures.

Le moment — quelques semaines seulement après le début de la saison de plantation — n’aurait pas pu être pire. Les agriculteurs prennent souvent des décisions risquées sur les cultures à cultiver et passent des commandes de semences et d’engrais des mois à l’avance.

La Russie était une source fiable d’expéditions d’azote. Avant l’imposition des droits de douane, elle exportait annuellement 660 000 tonnes d’engrais azotés dans l’Est du Canada, soit environ 85 à 90 % du total des engrais appliqués.

“Environ un tiers [of the 2022 shipments] n’avaient pas encore été livrés en Ontario lorsque ce tarif a été appliqué, et certains de ces navires se sont même fait dire qu’ils devraient faire demi-tour », a déclaré Ryan Koeslag, directeur exécutif d’Ontario Bean Growers, qui représente environ 1 100 agriculteurs cultivant environ 100 000 hectares de cultures sèches comme les haricots blancs ou noirs.

Les prix des engrais sont un coût d’intrant majeur pour les opérations de cultures de rente déjà à faible marge. Une hausse de 35 % de ce tarif – lorsqu’elle est combinée aux factures d’énergie et d’essence déjà gonflées des agriculteurs – exerce une forte pression à la hausse sur les prix des produits de base.

C’est pourquoi l’organisation de Koeslag — ainsi que les Grain Farmers of Ontario, les Ontario Canola Growers, l’Atlantic Grains Council, Les Producteurs de grains du Québec, une demi-douzaine d’autres groupes agricoles de l’Est du Canada et des représentants de l’industrie des engrais — ont fait appel au gouvernement fédéral encore cette semaine pour reconsidérer.

Pourquoi est-ce le Canada qui oblige nos agriculteurs à payer le coût de la guerre en Ukraine? – Ryan Koeslag, Producteurs de haricots de l’Ontario

« Jetez-y un deuxième coup d’œil, déterminez si c’est finalement le résultat qu’ils voulaient obtenir en appliquant ce tarif, puis comparez cela avec ce que nous considérons comme un problème inflationniste dans l’épicerie », a déclaré Koeslag à CBC News.

“Nous avons besoin d’une indemnisation pour les agriculteurs touchés négativement par les tarifs, et nous voulons un approvisionnement sûr et fiable en engrais afin que nous puissions retrousser nos manches et faire notre part pour aider le monde à traverser cette crise”, a déclaré Brendan Byrne, président du Grain Farmers of Ontario, dans un communiqué de presse.

Autres options?

Les groupes disent que si le gouvernement ne rembourse pas le coût du tarif, il devrait investir dans l’expansion de l’offre intérieure d’engrais afin que les producteurs ne se retrouvent plus dans cette situation en 2023.

Le Canada a les ressources en gaz naturel pour devenir autosuffisant en engrais si le gouvernement investit dans la production nationale d’azote, a déclaré Koeslag.

À la suite d’une réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture à Saskatoon vendredi, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a déclaré que le gouvernement investissait dans l’industrie des engrais en finançant la recherche et l’innovation et en aidant les agriculteurs à trouver de nouveaux fournisseurs.

Alors que les techniques agricoles modernes telles que les cultures de couverture et la rotation des cultures peuvent aider à réduire l’utilisation d’engrais en vrac, tous les producteurs ne peuvent pas pivoter en un rien de temps, a déclaré Koeslag. Les sources naturelles d’azote, telles que le fumier du bétail, ont également été ciblées par les politiques fédérales sur le changement climatique.

“Il est difficile d’être un agriculteur vert lorsque vous opérez dans le rouge”, a déclaré Koeslag.

Lorsque les agriculteurs ne peuvent pas se permettre des niveaux optimaux d’engrais, ils peuvent en appliquer moins dans leurs champs et se résigner à réduire les rendements des cultures.

Pendant ce temps, une récolte exceptionnelle de protéines végétales et de céréales provenant de producteurs canadiens pourrait aider à résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire et de chaîne d’approvisionnement résultant de la perte d’acres en Ukraine et du blocage des exportations.

Les alliés du G7 ont laissé tomber les engrais

“Les tarifs, les représailles et les sanctions sont les plus efficaces lorsque vous pouvez concevoir des politiques qui ont le maximum d’impact sur la contrepartie dont vous cherchez à attirer l’attention, et vous faire le moins de mal possible”, a déclaré Freeland une semaine après l’invasion de la Russie et deux jours avant d’imposer le tarif l’hiver dernier. Même à ce stade précoce, elle a averti que la guerre risquait de nuire à l’économie canadienne.

Le tarif sur les engrais pourrait rendre les cultures canadiennes moins compétitives sur le marché mondial pendant une période de pénurie relative, freinant la croissance économique.

REGARDER: Trudeau réagit au rapport d’un accord pour libérer les exportations agricoles de l’Ukraine

Trudeau réagit à l’annonce d’un accord entre l’Ukraine et la Russie sur les exportations de céréales Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada travaillera aux côtés de ses homologues internationaux pour exporter en toute sécurité les céréales des silos ukrainiens, mais reste sceptique quant à la fiabilité de la Russie dans l’accord d’exportation de millions de tonnes de céréales des ports bloqués de la mer Noire.

Les autres alliés du G7 n’ont pas ciblé les engrais, ce qui rend cette demande d’exemption différente de celles impliquant des sanctions étroitement coordonnées entre les démocraties occidentales.

“Les États-Unis n’appliquent pas de tarif. Le Royaume-Uni et la France n’appliquent pas de tarif. Pourquoi est-ce que le Canada est celui qui oblige nos agriculteurs à payer le coût de la guerre en Ukraine… que nous croyons également être injuste et injustifié ?” dit Koeslag.

Environ 90 % des haricots comestibles cultivés en Ontario sont exportés.

Alors que la demande de l’Allemagne au Canada pour une exemption de sanctions afin de permettre le retour d’une turbine à gaz naturel pour le pipeline russe Nord Stream 1 a été approuvée – une décision controversée qui fait maintenant l’objet d’audiences parlementaires à venir déclenchées par l’opposition officielle – les groupes agricoles n’ont pas encore vu toute réponse à leur demande de sursis.

Les ministres de l’Agriculture ont annoncé vendredi des améliorations aux programmes de paiement anticipé et de prêts pour les agriculteurs, mais Bibeau n’a rien proposé en réponse à des questions précises sur ce tarif.

“Il y a un peu un double standard en ce qui concerne la façon dont nous traitons les grandes entreprises par rapport aux petits agriculteurs”, a déclaré Koeslag.

“Je sais qu’il y a eu des messages qui ont été communiqués selon lesquels … une fois que vous supprimez un tarif pour une industrie, vous devrez le supprimer pour tous, ce que je ne crois pas. Je pense que nous sommes plus intelligents que cela. Nous sommes plus agiles que cela. Le public comprend la situation plus que cela.”