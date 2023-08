Les agriculteurs laissés pour compte en raison du retard des paiements post-Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Les agriculteurs anglais affirment avoir été « laissés pour compte » par le gouvernement à cause d’un programme d’agriculture durable post-Brexit qui les a laissés incapables de planifier les cultures à planter.

De nombreux acteurs du secteur sont furieux des retards dans l’incitation à l’agriculture durable (SFI) pour 2023 – le système de paiements qui remplace l’ancienne politique agricole commune de l’UE.

Les ministres et les responsables ont déclaré que le programme visant à inciter les agriculteurs à prendre soin de la nature débuterait en août, avant d’être généralisé au début de l’automne.

Mais des problèmes informatiques signifient qu’il semble probable qu’il soit repoussé, ont déclaré des sources du secteur. Agriculteurs hebdomadaire – laissant les agriculteurs incapables de décider où et combien planter.

« Le temps presse en août et il semble que le Defra ne livrera pas le nouveau programme SFI à temps comme promis », a déclaré l’un d’eux. « Ils sont dans le pétrin et ne savent pas quand cela va commencer. »

Martin Lines, président britannique du Nature Friendly Farming Network, a déclaré à la publication agricole qu’ils avaient été « laissés pour compte » par les retards du projet – affirmant que l’incertitude frappait « très durement » les entreprises.

Il a ajouté : « Defra [Department for Food, Environment and Rural Affairs] semble continuer à trop promettre et à ne pas tenir ses promesses, laissant les agriculteurs dans le pétrin et rendant presque impossible la planification de leur avenir au cours de cette transition.

Seuls 224 agriculteurs en Angleterre ont été payés dans le cadre du programme post-Brexit l’année dernière, selon Le gardien, tandis que les subventions ont été réduites en moyenne de 22 pour cent. Les agriculteurs espéraient que 2023 serait l’année d’une adoption plus large du SFI.

Boris Johnson avait promis une bonne affaire aux agriculteurs après le Brexit (PENNSYLVANIE)

Le directeur général de la Tenant Farmers Association, George Dunn, « perdait rapidement patience face au manque de progrès », ajoutant : « Il y a trop de promesses pour demain plutôt que de réaliser ce qui est nécessaire pour aujourd’hui ».

David Exwood, vice-président du Syndicat national des agriculteurs, a déclaré : « Les agriculteurs d’Angleterre ont bénéficié de nouvelles réductions du système de paiement de base. Les prix du lait sont en baisse et ceux de la viande rouge sont également en baisse.»

« Cela a été l’année la plus chère que nous ayons jamais connue et une récolte très difficile. Ce sera un automne difficile pour les agriculteurs », a-t-il ajouté.

Ces critiques surviennent alors que le gouvernement est sous pression pour expliquer ses projets de contrôles post-Brexit sur les importations de l’UE, dans un contexte de confusion quant à la date à laquelle ils seront introduits après des informations faisant état d’un cinquième retard.

Les travaillistes ont écrit au secrétaire au Commerce, Kemi Badenoch, pour lui demander d’expliquer les plans du gouvernement – ​​l’accusant d’une gestion « absolument chaotique » et « absolument chaotique » de la question.

Le gouvernement a déclaré cette semaine qu’une annonce serait imminente pour apporter des éclaircissements aux entreprises. Le début d’une nouvelle vague de formalités administratives sur les importations était prévu pour fin octobre, mais il semblerait qu’il soit repoussé à fin janvier.

Un porte-parole du Defra a déclaré : « Nous poursuivons les préparatifs pour ouvrir SFI 2023 aux candidatures, y compris les tests finaux de pré-lancement et les ajustements pour garantir que le processus est aussi simple que possible, et prévoyons de commencer à accepter les candidatures sous peu. »