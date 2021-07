Les agriculteurs islandais à la recherche des plumes les plus chères du monde

Sur une île isolée de la baie de Breidafjordur, au large de la côte ouest de l’Islande, une récolte millénaire a lieu – la chasse au duvet insaisissable, utilisé pour fabriquer certaines des meilleures couettes et courtepointes au monde. Le trié sur le volet se vend à des milliers d’euros (dollars) le kilo, s’adressant à ceux qui recherchent des produits exclusifs.

Chaque été, près de 400 agriculteurs islandais peignent des surfaces creuses dans la roche, sur le sable ou dans les hautes herbes pour dénicher quelques poignées de plumes grises de ce canard polaire.

À partir du mois de mai, l’eider vient nicher dans des paysages marins peu peuplés autour d’une grande partie de la côte islandaise où il y a des algues pour nourrir ses canetons.

« Quand il y a des œufs, on ne prend qu’une partie du duvet. Et quand l’eider a déjà quitté le nid, on prend tout », a déclaré à l’AFP Erla Fridriksdottir, responsable de King Eider, l’un des principaux exportateurs du pays.

L’eider, canard de mer des océans subarctiques, laisse derrière lui une trace constituée d’un trésor naturel : l’une des fibres naturelles les plus chaudes de la planète, à la fois légère et hautement isolante.

La femelle, avec son plumage brun foncé rayé de noir – semblable à celui d’un colvert mais légèrement plus gros – libère le duvet de sa poitrine et en tapisse son nid pour l’isoler pendant l’incubation.

Nettoyage minutieux

Une soixantaine de nids sont nécessaires pour produire un kilo de duvet — une couette nécessite entre 600 et 1 600 grammes, selon la qualité choisie.

À l’échelle mondiale, la récolte annuelle de duvet d’eider ne dépasse pas quatre tonnes, dont les trois quarts proviennent de l’Islande, de loin le premier producteur mondial, devant le Canada et les autres pays riverains de l’Arctique.

Selon l’Eider Farming Association, cinq entreprises islandaises exportent du duvet d’eider, mais une quinzaine d’entreprises au total sont impliquées dans une certaine mesure dans sa production.

Sur l’île de Bjarneyjar, la tradition de la recherche de nids abandonnés se transmet depuis des générations.

La pratique locale aurait commencé en Islande lorsque des Vikings de Norvège se sont installés sur l’île à la fin du IXe siècle.

Depuis 1847, l’eider est entièrement protégé en Islande, car la chasse et la cueillette de ses œufs sont interdites.

Mais il fait toujours face à des dangers, car les prédateurs tels que les mouettes, les corbeaux, les aigles, les visons et les renards mangent les canards de mer ou leurs œufs.

« Nous sentons que les canards aiment avoir leur nid près de nous, là où nous restons », a déclaré à l’AFP Jon Fridriksson, le frère d’Erla, ajoutant que cela pourrait être une stratégie pour éloigner les prédateurs.

Une fois récolté, le duvet est séché à l’air libre afin qu’il ne moisisse pas.

Ensuite, les employés de Fridriksdottir commencent la première étape de stérilisation et de nettoyage du duvet dans un immense four à une température de 120 degrés Celsius pendant huit heures.

« Quand le duvet entre ici, il sera principalement rempli d’herbe, de coquilles d’œufs et de toutes sortes de choses de l’océan… et nous le mettons au four pour tuer tout organisme et il (la température élevée) fait également l’herbe cassants », a déclaré à l’AFP Pall Jonsson, responsable des machines de l’atelier de la ville voisine de Stykkisholmur.

Dans un deuxième temps, les machines rotatives enlèvent les autres saletés du duvet en le pressant contre un fin treillis métallique.

Comme dernière touche, des mains expertes – qu’aucune technologie n’a pu remplacer pour ce processus jusqu’à présent – effectuent un autre nettoyage en profondeur.

Même pour les plus aguerris, il faut quatre à cinq heures pour nettoyer un kilo de duvet à la main.

Enfin, les duvets sont lavés à l’eau et désinfectés, toujours à la main, avant d’être essorés et séchés.

Des couvertures à 4 000 euros

Bien que mondialement connue, la production de duvet d’eider est une goutte dans le seau de la production mondiale totale de duvet, estimée à 175 000 tonnes par an, selon l’International Down and Feather Bureau.

Selon la loi islandaise, le duvet d’édredon doit passer des contrôles de qualité stricts avant d’être vendu, garantissant la propreté, l’odeur, la couleur et la consistance.

« Il faut pouvoir saisir un paquet de 40-50 grammes entre deux doigts et s’il reste intact et ne tombe pas, alors le duvet est de bonne qualité », explique Asgeir Jonsson, l’un des inspecteurs.

En plus de sa rareté, la production du duvet d’édredon — de sa collecte manuelle à son nettoyage rigoureux — contribue à expliquer son prix élevé.

Une simple couette contenant 800 grammes de plumes est vendue environ 640 000 couronnes islandaises (4 350 euros, 5 116 $).

Les clients « sont souvent des amoureux de la nature et des personnes soucieuses de l’environnement », a déclaré Fridriksdottir.

« C’est le seul qui est récolté, l’autre duvet est souvent un sous-produit de l’industrie alimentaire », a ajouté Fridriksdottir, dont la petite entreprise expédie principalement vers l’Allemagne et le Japon.

