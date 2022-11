Les agriculteurs insistent sur le fait que le fumier est la réponse à la crise énergétique du Royaume-Uni – le caca de vache aidant à chauffer 6,4 millions de maisons

Les AGRICULTEURS estiment qu’ils ont la réponse à la crise énergétique britannique : le fumier.

La plus grande coopérative laitière du pays, Arla, veut que nous puisions dans ce qu’elle dit être une source d’énergie sous-utilisée dans les fermes.

Les agriculteurs pensent que le fumier est la réponse à la crise énergétique britannique – et qu’il pourrait aider à chauffer 6,4 millions de foyers Crédit : Getty

Il estime que près de 91 millions de tonnes de lisier et dix millions de tonnes de déchets alimentaires généraux pourraient être transformés en huit milliards de mètres cubes de biométhane.

Cela suffirait à chauffer 6,4 millions de foyers ou à faire fonctionner environ 3,8 millions de bus et de poids lourds.

Actuellement, la Grande-Bretagne n’utilise qu’un quart des 170 millions de tonnes de déchets organiques produits chaque année.

James Pirie, vice-président de la logistique d’Arla au Royaume-Uni, a déclaré : « Nous sommes conscients de l’opportunité que représentent les déchets de l’agriculture et de l’industrie alimentaire au sens large.

“Nous avons montré que l’énergie poo est une source d’énergie viable et fiable, nous demandons donc au gouvernement de soutenir les agriculteurs britanniques et les secteurs des déchets et de l’énergie dans leurs plans d’investissement dans les infrastructures.”

Arla, qui représente 2 100 producteurs laitiers, affirme que l’augmentation du nombre de camions alimentés au biogaz réduirait les émissions de 80 %.

De plus, l’utilisation de matériaux en décomposition créerait un engrais écologique réduisant l’utilisation de combustibles fossiles.

Lors des essais de 2020, Arla a transformé le caca de 500 vaches en 27 000 litres de biocarburant pour deux camions.

Il utilise maintenant le lisier avec les déchets alimentaires de son site de distribution de Hatfield pour alimenter sept camions.

Ian Barker, agriculteur d’Arla, a déclaré : « Rien ne doit être gaspillé lorsqu’il s’agit d’une approche plus durable de l’agriculture et de la production alimentaire.

“Avec plus de soutien aux agriculteurs, l’énergie caca pourrait être une caractéristique d’un approvisionnement énergétique plus résilient et abordable.”