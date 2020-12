NEW DELHI (AP) – Des dizaines de milliers d’agriculteurs indiens qui protestaient ont appelé à une grève nationale des agriculteurs lundi, la deuxième en une semaine, pour faire pression pour l’annulation de trois nouvelles lois sur la réforme agricole qui, selon eux, entraîneront une baisse des prix des récoltes et dévaster leurs gains.

Les agriculteurs campent le long d’au moins cinq autoroutes majeures à la périphérie de New Delhi et ont déclaré qu’ils ne partiraient pas tant que le gouvernement n’annulerait pas ce qu’ils appellent les «lois noires». Ils ont bloqué les autoroutes menant à la capitale pendant trois semaines, et plusieurs séries de pourparlers avec le gouvernement n’ont abouti à aucune percée.

Des dizaines de dirigeants paysans ont également mené une grève de la faim symbolique lundi sur les sites de protestation. De lourds contingents de policiers en tenue anti-émeute ont patrouillé dans les zones où les fermiers campaient.

Les dirigeants de la contestation ont rejeté l’offre du gouvernement de modifier certaines dispositions litigieuses des nouvelles lois agricoles, qui déréglementent les prix des récoltes, et se sont tenus à leur demande d’abrogation totale.

À Singhu, un site de protestation à la périphérie de New Delhi, des centaines d’agriculteurs ont bloqué toutes les voies d’entrée et de sortie et scandé des slogans anti-gouvernementaux. Certains d’entre eux portaient des banderoles indiquant «Pas d’agriculteurs, pas de nourriture».

Environ deux douzaines de dirigeants ont mené une grève de la faim d’une journée sur le site, tandis qu’une immense cuisine commune servait de la nourriture aux autres manifestants.

«C’est la responsabilité du gouvernement de fournir des avantages sociaux (aux gens.) Et s’ils ne les donnent pas, alors les gens devront se rassembler» pour protester, a déclaré Harvinder Kaur, une employée du gouvernement qui est venue de chez elle dans l’État du Pendjab pour aide à la cuisine.

Un autre manifestant, Rajdeep Singh, un étudiant de 20 ans qui aide sa famille d’agriculteurs à rentrer chez lui au Pendjab, a déclaré que la manifestation se poursuivrait jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

«Maintenant, c’est leur ego (du gouvernement) et la question de notre fierté», a-t-il déclaré.

Les dirigeants paysans ont menacé d’intensifier leurs actions et ont menacé de bloquer les trains dans les prochains jours si le gouvernement n’abolit pas les lois.

L’histoire continue

Vendredi, les agriculteurs ont déposé une pétition auprès de la Cour suprême demandant l’annulation des lois, qui ont été adoptées en septembre. La pétition a été déposée par le Bharatiya Kisan Union, ou Indian Farmers ‘Union, et son chef, Bhanu Pratap Singh, qui ont fait valoir que les lois étaient arbitraires parce que le gouvernement les avait promulguées sans consultations appropriées avec les parties prenantes.

Les agriculteurs craignent que le gouvernement ne cesse d’acheter des céréales à des prix minimums garantis et que les sociétés poussent alors les prix à la baisse. Le gouvernement se dit prêt à promettre que les prix garantis continueront.

Avec près de 60% de la population indienne dépendant de l’agriculture pour leur subsistance, la rébellion croissante des agriculteurs a secoué l’administration du Premier ministre Narendra Modi et ses alliés.

Le gouvernement de Modi insiste sur le fait que les réformes profiteront aux agriculteurs. Il dit qu’ils permettront aux agriculteurs de commercialiser leurs produits et de stimuler la production grâce à des investissements privés.

Les agriculteurs protestent contre les lois depuis près de deux mois dans les États du Pendjab et de l’Haryana. La situation s’est aggravée il y a trois semaines lorsque des dizaines de milliers de personnes ont marché vers New Delhi, où ils se sont affrontés avec la police.