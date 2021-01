Un rassemblement de tracteurs d’agriculteurs soumis à des gaz lacrymogènes par la police de New Delhi lors de la fête de la République indienne, le 26 janvier | Sanjeev Verma / Hindustan Times via Getty Images

Les agriculteurs ont conduit des tracteurs à New Delhi, exigeant l’abrogation des nouvelles lois agricoles.

La violence a éclaté mardi dans la capitale de l’Inde, New Delhi, lorsque des milliers d’agriculteurs protestant contre les projets de loi sur la réforme agricole du gouvernement ont franchi les barrières de police et se sont affrontés avec des agents.

Les syndicats d’agriculteurs avaient conçu un plan pour une marche pacifique dans la capitale le jour de la République, qui commémore la signature de la constitution indienne. Le gouvernement indien avait approuvé un plan pour les agriculteurs – qui protestaient depuis des mois – pour entrer dans la ville à midi. Mais les plans des agriculteurs ont mal tourné lorsque certains manifestants ont commencé à marcher vers la capitale quelques heures plus tôt que prévu, ce qui a abouti à une confrontation avec la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour essayer de les faire revenir.



Manish Swarup / AP Un défilé de musique militaire lors des célébrations de la fête de la République de l’Inde à New Delhi le 26 janvier.

Alors que les agriculteurs abandonnaient les routes approuvées, des batailles féroces ont éclaté à travers la ville. Un fermier a été écrasé lorsque son tracteur faisait partie des nombreux véhicules renversés au corps à corps. Les rapports indiquent qu’au moins 19 personnes impliquées dans les affrontements ont été envoyées dans deux hôpitaux de New Delhi. Selon la police, au moins 86 policiers ont également été blessés.

Dans un communiqué, Eish Singal de la police de New Delhi a déclaré que les manifestants avaient rompu les accords conclus avant le rassemblement. «Les agriculteurs ont commencé le rallye des tracteurs avant l’heure prévue, ils ont également eu recours à la violence et au vandalisme.»

Les agriculteurs, dont beaucoup sont des sikhs des États indiens du Pendjab et de l’Haryana, sont également entrés dans l’historique Fort Rouge de New Delhi et ont élevé le Nishan Sahib, un drapeau important pour les communautés sikhs de l’Inde.



Money Sharma / AFP via Getty Images Le rassemblement des tracteurs agricoles, qui a commencé plus tôt que prévu, a rencontré des gaz lacrymogènes et la police a frappé les manifestants avec des matraques.

Sajjad Hussian / AFP via Getty Images Les agriculteurs ont franchi les barricades de la police et ont pris d’assaut l’historique Fort Rouge de New Delhi.

Sanjeev Kumar / Hindustan Times via Getty Images Les agriculteurs franchissent la barricade de la police pour tenter de perturber un événement politique le 23 janvier.

Le Joint Farmers ‘Front, qui représente un certain nombre de syndicats d’agriculteurs indiens, a publié mardi une déclaration condamnant les affrontements et se séparant des manifestants qui se livraient à la violence. «Nous condamnons et regrettons les événements indésirables et inacceptables qui ont eu lieu aujourd’hui et nous nous dissocions de ceux qui se livrent à de tels actes», lit-on dans le communiqué.

Le communiqué indique également que les syndicats ont fait des efforts pour maintenir la paix dans les événements mais que «certaines organisations et individus ont violé l’itinéraire et se sont livrés à des actes condamnables».

Le ministre en chef Amarinder Singh, qui représente le Pendjab, d’où sont originaires de nombreux agriculteurs, a écrit sur Twitter que la violence était «inacceptable» et a exhorté «tous les véritables agriculteurs à quitter Delhi et à retourner aux frontières», se référant aux zones à la périphérie de Delhi où les agriculteurs ont campé pendant des semaines en signe de protestation.

Pourquoi les agriculteurs protestent toujours

Des milliers d’agriculteurs bloquent plusieurs routes menant à New Delhi depuis plus de deux mois, exigeant l’abrogation de trois lois du Bharatiya Janata Party du Premier ministre indien Narendra Modi, adoptées en septembre dans le cadre d’un plan visant à faire de l’Inde une économie de 5000 milliards de dollars d’ici 2024.

Les lois, que certains experts disent nécessaire pour moderniser l’économie indienne, supprimer les restrictions de longue date sur la manière et le lieu de vente des produits. Les agriculteurs qui vendaient leurs produits sur des marchés sanctionnés par le gouvernement appelés mandis peuvent désormais vendre où ils le souhaitent.

Mais les agriculteurs craignent que les réformes ne les laissent à la merci de grandes entreprises qui achèteront leurs récoltes à bas prix, conduisant à leur ruine financière.



John Minchillo / AP Un convoi de manifestants soutenant les agriculteurs indiens descend la Cinquième Avenue devant le consulat général de l’Inde à New York. le 26 janvier.

En réponse aux mois de manifestations qui ont fait des dizaines de morts parmi les agriculteurs, le gouvernement indien a proposé de suspendre les lois pendant 18 mois. Cependant, les syndicats d’agriculteurs ont refusé de mettre fin à leur protestation jusqu’à ce qu’il y ait une rétractation complète des lois.

Après qu’une 11e série de pourparlers s’est terminée sans résolution le 22 janvier, les agriculteurs ont décidé d’augmenter l’agitation du gouvernement de Modi en conduisant des tracteurs dans la capitale pendant les célébrations de la fête de la République.

Les agriculteurs ont prévu une marche à pied vers le bâtiment du parlement le 1er février alors que le gouvernement détermine son budget.