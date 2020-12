NEW DELHI – Avant que les agriculteurs indiens ne se soulèvent de colère, présentant un défi de plus en plus difficile pour un gouvernement déjà aux prises avec l’épidémie de coronavirus et une crise économique dévastatrice, Devinder Singh a mis le feu à son champ. M. Singh aurait préféré nettoyer sa rizière. Un agriculteur de 41 ans dans la région aride du Pendjab, il savait que l’incendie de tas de déchets des champs après la récolte contribue à la pollution qui étouffe souvent New Delhi et le reste du nord de l’Inde. Mais il fait partie des milliers d’agriculteurs dans une répression de plus en plus nationale contre la proposition du Premier ministre Narendra Modi de revoir la façon dont beaucoup des 146 millions de fermes du pays font des affaires. M. Modi a déclaré que sa réforme axée sur le marché les libérerait des contraintes d’un système géré par l’État. De nombreux agriculteurs indiens pensent que la refonte entraînera une baisse des prix et ouvrira la voie à des rachats d’entreprises de leurs petites exploitations, ce qui moins de trois acres en taille. Les manifestations d’agriculteurs qui ont commencé à étrangler les routes de New Delhi la semaine dernière se sont propagées, intensifiant la pression sur le gouvernement de M. Modi pour qu’il conclue un accord.

M. Singh, qui a rejoint les manifestations à l’extérieur de New Delhi, a également été irrité par une nouvelle ordonnance gouvernementale axée sur la pollution prescrivant des prisons, une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de roupies (environ 135 000 dollars) ou les deux pour avoir brûlé des résidus de récolte. Alors le mois dernier, quand est venu le temps de défricher son champ pour la saison du blé d’hiver, il a brûlé la paille de riz à la place. «La plupart des agriculteurs, nous avons essayé de ne pas brûler, mais nous voulions montrer notre ressentiment», a déclaré M. Singh, qui travaille dans une ferme de 17 acres dans le district de Firozpur au Pendjab. «Si vous nous imposez, nous le brûlerons.» Leur défi peut aggraver les problèmes à New Delhi. Les décès dus au coronavirus augmentent alors que la capitale indienne est aux prises avec une troisième vague d’infections, exacerbée par l’aggravation de la pollution atmosphérique. Certains experts affirment que les incendies d’agriculteurs en colère contribuent à la pollution. Le gouvernement conteste la théorie. Les deux parties devraient reprendre les pourparlers samedi. Alors que les responsables ont déclaré qu’ils ne céderaient pas et n’abrogeraient pas les lois, ils pourraient faire des compromis sur l’une des revendications des agriculteurs: inscrire dans la loi des prix minimums pour certaines cultures.

Dans l’intervalle, les manifestations se sont étendues au-delà de New Delhi. Les agriculteurs ont défilé et brandi des banderoles dans les États du sud du Kerala et du Karnataka et dans l’État du nord-est de l’Assam. Les producteurs de canne à sucre de l’Uttar Pradesh, qui seraient moins touchés par la refonte de la ferme, ont mis en place un camp de protestation par solidarité, obstruant une artère centrale à la frontière de l’État avec Delhi.

Le ministère indien des Affaires étrangères a convoqué des diplomates canadiens vendredi après le premier ministre Justin Trudeau exprimé sa préoccupation pour les agriculteurs lors d’une session Facebook Live. Le ministère a déclaré que les commentaires constituaient une «ingérence inacceptable» et risquaient de nuire aux liens entre les deux nations. Le gouvernement de M. Modi a fait face à des manifestations de même ampleur à la fin de l’année dernière après avoir promulgué une loi de naturalisation anti-musulmane. Mais ces démonstrations présentent un défi plus délicat. Les agriculteurs représentent une puissante circonscription politique pour M. Modi et son parti Bharatiya Janata. Les agriculteurs pourraient également jouer un rôle important pour sortir l’Inde de sa récession débilitante due aux coronavirus. L’agriculture a été une tache lumineuse rare, les agriculteurs continuent d’acheter des biens de consommation et offrent un revenu aux personnes qui ont perdu leur emploi après que M. Modi a verrouillé le pays pour arrêter la pandémie plus tôt cette année. À l’extérieur de New Delhi, les manifestants s’installaient pour une longue attente. Au village de Singhu, à la frontière entre le territoire de Delhi et l’état de Haryana, les manifestants ont bloqué plusieurs kilomètres d’autoroute. Lors d’une visite récente, ils cuisinaient et servaient de la nourriture sur de longues nattes, étalées sur le sol à la manière des cuisines des temples sikhs, et dormaient sur du foin dans des semi-remorques recouverts de bâches en toile. Une barricade armée a bloqué la route de New Delhi. Harjinder Singh, un producteur de blé et de coton du Gujarat, l’État d’origine de M. Modi, a parcouru plus de 600 milles pour se joindre à la manifestation. Il a déclaré que l’agriculture était devenue intenable au Gujarat parce que les agriculteurs n’avaient pas accès à un marché géré par l’État qui subventionne leurs cultures. «J’ai 100 acres là-bas», a-t-il dit, «et maintenant je l’ai transformé en terre stérile à cause des politiques grossières du gouvernement.