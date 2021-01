NEW DELHI – La violente explosion avait reculé, les agriculteurs et leurs tracteurs avaient déblayé les rues de New Delhi, mais une importante présence de sécurité restait toujours dans certaines parties de la capitale indienne mercredi, signe de jours tendus à venir.

Un jour après l’impasse de plusieurs mois entre les agriculteurs protestataires et le gouvernement de Narendra Modi a éclaté dans une confrontation dramatique qui a paralysé la ville et a laissé un fermier mort et des centaines de policiers blessés, un calme inquiet s’est installé alors que les deux parties évaluaient leurs positions. Mais l’impasse semblait peu susceptible de se terminer de si tôt.

Le gouvernement a promulgué des lois favorables au marché pour remanier le secteur agricole en difficulté du pays, mais les agriculteurs de plus en plus désespérés affirment que les changements aggraveront leur situation, en supprimant le peu de protection dont ils disposent contre les dures forces économiques.

Mardi, deux mois de manifestations déterminées et pacifiques centrées sur les camps de protestation à la périphérie de la ville ont pris un virage serré, alors que des agriculteurs dotés de dizaines de milliers de tracteurs ont traversé des barricades et se sont déversés sur New Delhi, affrontant une police qui tentait de les pousser retour avec des gaz lacrymogènes et une charge de matraque.