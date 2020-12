Alors que le gouvernement affirme que les changements radicaux stimuleront les investissements, les agriculteurs campant à Delhi les considèrent comme une menace existentielle.

Les lois «ruineront l’avenir de nos enfants», a déclaré Kalwan Singh, 72 ans, un agriculteur du village de Durana, dans l’État d’Haryana, qui a parcouru 100 miles dans une remorque avec un tracteur tiré avec son fils, son petit-fils et une dizaine d’autres.

Ils ont apporté de la farine, des lentilles, des pommes de terre, du bois pour cuisiner et des matelas minces pour dormir. Singh a déclaré qu’il était prêt à rester jusqu’à ce que le gouvernement abroge les nouvelles lois. «Même si cela prend un mois, deux mois, six mois, nous gagnerons», a déclaré Singh.

Modi fait déjà face à un moment difficile. L’Inde a plus de 9,5 millions de cas de coronavirus – la deuxième plus grande épidémie au monde – et les experts craignent que les infections ne s’accélèrent dans les mois à venir.

Pendant ce temps, la pandémie a eu un impact dévastateur sur l’économie indienne. Le pays devrait connaître la pire récession depuis l’indépendance dans l’exercice en cours, selon les prévisions de la banque centrale.

Modi a adopté un ton conciliant envers les agriculteurs, affirmant qu’ils ont été induits en erreur par les partis d’opposition sur l’impact des nouvelles lois. « Les agriculteurs n’ont rien à blâmer », Modi dit dans un discours plus tôt cette semaine. Il a assuré à ses «frères et sœurs paysans» que les intentions de son gouvernement étaient aussi pures que l’eau du Gange, considérée comme sacrée dans l’hindouisme.

De telles déclarations n’ont pas diminué la méfiance du gouvernement parmi les manifestants. « Ils pensent qu’il y a des analphabètes », a déclaré Jaskaran Singh, un étudiant en maîtrise de 23 ans dont le père travaille quatre acres de blé et de riz. « Aristote a dit que si un tyran veut gouverner, il rend les gens pauvres. »

Le secteur agricole en Inde est dominé par de petites propriétés foncières. Les économistes affirment que le développement futur de l’Inde dépend en partie de l’amélioration de la productivité de l’agriculture et de la création d’emplois bien rémunérés pour les jeunes qui migrent des zones rurales vers les villes.

La plupart des agriculteurs protestataires viennent des États du nord du Pendjab et de l’Haryana. Le Pendjab est souvent appelé le grenier du pays pour sa culture extensive de blé et de riz. L’État a été l’un des principaux bénéficiaires de la «Révolution verte», une série de techniques agricoles innovantes qui ont transformé l’Inde d’un pays autrefois ravagé en un pays autosuffisant en céréales.

Certains économistes disent que ces gains ont cédé la place à un système obsolète qui entraîne une surproduction de riz et de blé et des eaux souterraines dangereusement appauvries. Au Pendjab en particulier, le gouvernement achète une grande partie du blé et du riz que les agriculteurs produisent à un prix officiellement fixé sur des marchés de gros reconnus.

Dans de nombreux États, les acheteurs ont dû négocier avec des vendeurs sur ces marchés de gros où les intermédiaires facturent des frais différents. Cependant, en vertu des nouvelles lois, toute personne possédant une pièce d’identité valide peut acheter des produits agricoles et contourner complètement les marchés de gros.

« Le vrai perdant sera l’agent de la commission, l’intermédiaire et certains revenus du gouvernement de l’État », a déclaré Ashok Gulati, économiste agricole au Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales. «Vous libérez le fermier pour qu’il vende à n’importe qui. Je suis étonné – pourquoi les agriculteurs sont-ils agités? «

Les agriculteurs disent craindre le jeu libre là où ils sont à la merci d’acteurs privés, y compris de grandes entreprises, avec peu de recours en cas d’échec des accords.

« Comment pouvez-vous permettre à chaque Tom, Dick et Harry de jouer avec les produits de la ferme? » a déclaré Sukhpal Singh, économiste agricole à l’Institut indien de gestion à Ahmedabad. Le gouvernement affirme que les changements attireront les investisseurs, mais « l’investissement ne vient pas de la déréglementation, mais des incitations ».

Singh a prédit que les deux parties devraient céder dans une certaine mesure, bien que le processus puisse être long et difficile.

Lors d’un récent après-midi brumeux, les agriculteurs ont campé au milieu d’une autoroute à l’extérieur de Delhi pendant des heures, écoutant des discours ou se reposant à l’arrière de remorques avec de la paille et des couvertures. Beaucoup appartiennent à des dizaines d’unions paysannes différentes et la plupart sont des sikhs, une minorité religieuse en Inde.

La préparation de repas chauds gratuits dans les cuisines communes, également appelées langar, est un pilier de la tradition sikh. Les agriculteurs ont rassemblé leurs provisions et servent un nombre vertigineux de repas tout au long de la journée à tous ceux qui veulent manger, qu’ils soient agriculteurs ou locaux. Chaque jour, des provisions fraîches viennent de leur village natal et les bienfaiteurs remettent des cadeaux: une camionnette pleine d’amandes, des caisses de pommes, des lassi frais.

Sukwinder Singh Sabhra, un agriculteur de 55 ans qui a parcouru près de 300 milles pour se rendre à la manifestation, a déclaré qu’il avait apporté un approvisionnement de six mois en farine, lentilles, oignons et beurre clarifié, ainsi que du bois pour la cuisine et une bâche pour s’abriter.

Il n’a pas été étonné par les températures qui chutent chaque nuit, ni par la séparation d’avec sa famille, qui est de retour sur les 11 acres de terre cultivée par «des générations et des générations» de ses ancêtres.