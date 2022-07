Les agriculteurs gagnent des milliers de dollars grâce aux crédits carbone

Les agriculteurs sont encouragés à planter des cultures de couverture et à réduire le travail du sol pour améliorer la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité. Cela peut aider à rendre les cultures plus résistantes au réchauffement climatique. L’agriculture n’est pas seulement l’un des pires contrevenants au climat, elle est également très exposée au changement climatique.

Indigo AG a lancé sa première tranche de crédits carbone pour les sols agricoles il y a quelques semaines à peine, son programme produisant 20 000 tonnes de crédits ou de compensations d’émissions. Les acheteurs à ce jour incluent JPMorgan Chase, The North Face et Barclays.

Voici comment cela fonctionne : Indigo Ag prend des mesures pour déterminer combien de crédits carbone chaque ferme produirait, et donc combien d’argent les agriculteurs recevraient. Ensuite, il prépaye aux agriculteurs un montant qui est ensuite vérifié par la Climate Action Reserve, une organisation environnementale basée en Californie qui surveille le marché nord-américain du carbone pour garantir l’intégrité, la transparence et la valeur financière. Les montants diffèrent selon l’exploitation et le prix actuel sur les marchés des crédits carbone.

Indigo Ag travaille avec les agriculteurs sur des stratégies respectueuses du climat pour attirer le dioxyde de carbone dans le sol et capturer les émissions. L’entreprise finance son travail en vendant des crédits carbone aux entreprises. Les agriculteurs reçoivent 75 % des recettes et Indigo AG reçoit le reste.

Il change également la façon dont il laboure le sol en utilisant ce qu’on appelle des labours minimaux ou des labours verticaux qui laissent le sol reposer afin que les résidus se décomposent et soient libérés plus rapidement sous forme de nutriments dans le sol.

“Nous allons y retourner et planter quelque chose pour essentiellement aider à ajouter de la matière organique et aider le sol à aider”, a déclaré Unger.

L’agriculteur familial de l’Indiana, Lance Unger, a été l’un des premiers clients de l’entreprise. Il a dit avoir gagné environ 52 000 $ la première année. Il s’attend à faire plus à l’avenir à mesure que les prix des crédits carbone augmentent en raison de la demande accrue. Il réduit maintenant son travail du sol et plante des cultures de couverture après la récolte normale.

“Ils ne font plus de terres, alors nous devons juste essayer de produire plus sur le même type de terre. Si nous pouvons prendre et améliorer notre ferme, améliorer notre sol et aider l’environnement et toujours obtenir payé en même temps. Je veux dire, c’est juste quelque chose qui est un avantage supplémentaire supplémentaire », a déclaré Unger.

Indigo Ag a commencé avec un petit projet pilote de 75 agriculteurs, mais dit qu’il en a maintenant inscrit plus de 2 000. La start-up, qui dispose à ce jour d’un financement de 1,2 milliard de dollars, est soutenue par Flagship Pioneering, Alaska Permanent Fund, Investment Corporation of Dubai et Baillie Gifford.

“C’est le gagnant-gagnant pour tout le monde ici que nous voyons, et nous pouvons développer une belle entreprise avec cela”, a ajouté Hovsepian.