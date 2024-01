Les agriculteurs frustrés critiquent les « technocrates » européens qui « mènent la barque » lors des manifestations à Bruxelles – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

BRUXELLES — Benoît Laqueue était l’un des 100 agriculteurs français mécontents à bord d’un bus en direction du Parlement européen avant le lever du soleil mercredi.

Cet éleveur de bétail et de céréales de 58 ans originaire de la région rurale des Ardennes, dans le nord-est de la France, est venu avec un message destiné aux « technocrates » qui « mènent la barque » dans l’Union européenne.

« Laissez-nous tranquilles, travaillons en paix ! » a déclaré Laqueue, qui portait un bonnet jaune assorti au drapeau qu’il portait, qui porte les couleurs du deuxième syndicat agricole français, la Coordination rurale.

Le Français, qui dirige une ferme familiale avec sa femme et son fils, affirme qu’il est accablé par le travail administratif et la réglementation excessive de la part de l’UE, tout en souffrant de la concurrence de pays étrangers avec des prix plus bas et des règles environnementales plus souples, notamment l’Ukraine. Des milliers d’agriculteurs à travers l’Europe sont descendus dans la rue ces dernières semaines, affirmant qu’ils étaient touchés de manière disproportionnée par les efforts de l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et exigeant un soutien financier accru de la part de leurs gouvernements.

«Ils ne sont pas là [the EU], ils exportent vers nous hors taxes… ils nous ont enlevé des marchés et ils ne produisent pas selon les mêmes règles que nous ! dit Laqueue.

En Pologne et en Roumanie, les agriculteurs et les camionneurs ont bloqué les routes pour protester contre la décision de Bruxelles de suspendre les droits d’importation sur les produits ukrainiens suite à l’invasion à grande échelle de Moscou, qu’ils considèrent comme une concurrence déloyale.

Des manifestations ont également eu lieu en Allemagne contre une proposition du gouvernement visant à supprimer les privilèges fiscaux, tandis que les agriculteurs français protestaient contre les taxes sur le carburant des tracteurs et contre la réglementation excessive.

Dans les deux pays, les manifestations ont été récupérées par des mouvements d’extrême droite cherchant à utiliser le mécontentement des agriculteurs à des fins politiques à l’approche des élections européennes de juin.

La manifestation bruxelloise n’a pas fait exception et a été rejointe par Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen et également la principale candidate du parti d’extrême droite français Reconquête – fondé par le brandon anti-immigration Éric Zemmour.

S’adressant aux journalistes sur la place boueuse du Luxembourg, Maréchal a nié avoir tenté de « surfer sur la vague » de colère des agriculteurs.

“Je me sens inquiet parce qu’il s’agit de notre souveraineté”, a déclaré Maréchal, appelant à un “changement de ligne politique du Parlement européen sur la politique étrangère et cette écologie punitive”.

Interrogés par POLITICO sur leurs tendances politiques, la plupart des agriculteurs se sont déclarés apolitiques.

Les ministres européens de l’agriculture affirment que la proposition de la Commission visant à réduire considérablement l’utilisation de pesticides toxiques ne tient pas compte des contextes spécifiques à chaque pays | Ina Fassbender/AFP via Getty Images

“On parle à tout le monde”, quel que soit le parti, a déclaré Jean-François Chaperon, agriculteur de 58 ans originaire du sud de l’Hérault.

Wout van Looveren, un éleveur de vaches de 25 ans originaire de la région flamande de Belgique, a déclaré qu’il se sentait « politiquement sans abri ».

« Aucun parti politique ne défend nos droits », a-t-il déclaré.

Laqueue, l’agriculteur français de la région des Ardennes, a déclaré que peu importe quels politiciens sont aux commandes car « ce ne sont pas eux qui décident, ce sont les technocrates ».

Dans un échange avec Maréchal, l’agriculteur français a ensuite fait écho à certains arguments de l’extrême droite sur l’immigration en faisant référence à un accident survenu dans le sud-ouest de la France au cours duquel deux personnes ont été tuées après qu’une voiture a heurté un barrage routier installé par des agriculteurs.

Notant que les trois occupants de la voiture faisaient l’objet d’ordres d’expulsion de France, comme l’ont rapporté les médias français, Laqueue a déclaré : « Les trois… n’auraient pas dû être ici. Et cette famille n’aurait pas dû être en deuil.

« Vous avez raison, c’est factuel », répondit Maréchal.