Les agriculteurs français veulent mettre Paris « assiégé » lors d’une manifestation contre leurs tracteurs

PARIS (AP) — Le ministère français de l’Intérieur a ordonné dimanche un vaste déploiement de forces de sécurité autour de Paris alors que des agriculteurs en colère menaçaient de se diriger vers la capitale, quelques heures après que des militants pour le climat ont lancé de la soupe sur la vitre protégeant le tableau « Mona Lisa » au musée du Louvre.

Les agriculteurs français font pression sur le gouvernement pour qu’il réponde à leurs demandes d’une meilleure rémunération de leurs produits, de moins de formalités administratives et d’une protection contre les importations bon marché.

S’exprimant à l’issue d’une réunion d’urgence dimanche soir, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 15 000 policiers étaient déployés, principalement en région parisienne.

Darmanin a déclaré qu’il avait ordonné aux forces de sécurité « d’empêcher tout blocus » du marché international de Rungis – qui approvisionne la capitale et sa région en grande partie en produits frais – et des aéroports parisiens, ainsi que d’interdire à tout convoi d’agriculteurs d’entrer dans la capitale et à tout autre pays. autre grande ville. Il a précisé que des hélicoptères surveilleraient les convois de tracteurs.

Des agriculteurs bloquent une autoroute, près d’Agen, dans le sud-ouest de la France, le samedi 27 janvier 2024. Les agriculteurs français se sont engagés à continuer de protester et maintiennent des barricades à la circulation sur certaines des principales routes du pays. Le gouvernement a annoncé vendredi une série de mesures, mais les agriculteurs affirment qu’elles ne répondent pas pleinement à leurs revendications. (Photo AP/Fred Scheiber)

Darmanin a déclaré que les huit autoroutes en direction de Paris pourraient être bloquées lundi à partir de midi et a exhorté les conducteurs de voitures et de camions à « anticiper » les blocages. “Les difficultés seront évidemment très importantes”, a-t-il déclaré.

Les agriculteurs de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, d’où sont originaires les protestations, ont annoncé qu’ils envisageaient d’utiliser leurs tracteurs lundi pour se diriger vers le marché international de Rungis.

Les deux plus grands syndicats d’agriculteurs français ont déclaré dans un communiqué que leurs membres basés en région parisienne chercheraient à bloquer toutes les routes principales menant à la capitale, dans le but de mettre la ville « en état de siège », à partir de lundi après-midi.

Plus tôt dimanche, deux militants pour le climat ont lancé de la soupe sur le verre protégeant la « Joconde » du musée du Louvre et scandé des slogans en faveur d’un système alimentaire durable.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir deux femmes avec la mention « FOOD RIPOSTE » inscrite sur leurs T-shirts passant sous une barrière de sécurité pour se rapprocher du tableau et jetant de la soupe sur le verre protégeant le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci.

“Quelle est la chose la plus importante ?” ils ont crié. « L’art ou le droit à une alimentation saine et durable ?

« Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail », ont-ils ajouté.

On pouvait alors voir des employés du Louvre poser des panneaux noirs devant la Joconde et demander aux visiteurs d’évacuer la salle.

Dans cette capture tirée d’une vidéo, des militants réagissent après avoir jeté de la soupe sur le verre protégeant la Joconde, au musée du Louvre, à Paris, dimanche. Le 28 janvier 2024, criant des slogans en faveur d’un système alimentaire durable. Cela survient alors que les agriculteurs français manifestent depuis des jours à travers le pays contre plusieurs problèmes, notamment les bas salaires. (Photo AP/Clément Lanot)

La police parisienne a indiqué que deux personnes avaient été interpellées à la suite de l’incident.

Sur son site Internet, le groupe « Food Riposte » a déclaré que le gouvernement français ne respectait pas ses engagements climatiques et a appelé à la mise en place d’un système de santé équivalent au système de santé public du pays pour donner aux gens un meilleur accès à une alimentation saine tout en offrant aux agriculteurs un meilleur accès à une alimentation saine. un revenu décent.

Les agriculteurs français en colère utilisent leurs tracteurs depuis des jours pour établir des barrages routiers et ralentir la circulation dans toute la France. Ils ont également déversé des déchets agricoles puants aux portes des bureaux du gouvernement.

Vendredi, le gouvernement a annoncé un série de mesures qui, selon les agriculteurs, ne répondent pas pleinement à leurs demandes. Il s’agit notamment de la « simplification drastique » de certaines procédures techniques et de la fin progressive des taxes sur le carburant diesel pour les véhicules agricoles.

Le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, a visité dimanche une ferme de la région Centre d’Indre-et-Loire. Il a reconnu que les agriculteurs se trouvent dans une position difficile car « d’un côté nous disons ‘nous avons besoin de qualité’ et de l’autre ‘nous voulons des prix toujours plus bas’ ».

“L’enjeu est de trouver des solutions à court, moyen et long terme”, a-t-il déclaré, “car nous avons besoin de nos agriculteurs”.

Attal a également déclaré que son gouvernement envisageait des mesures « supplémentaires » contre ce qu’il a qualifié de « concurrence déloyale » de la part d’autres pays qui ont des règles de production différentes et importent des produits alimentaires en France.

Il a promis que « d’autres décisions » seraient prises dans les semaines à venir pour répondre aux préoccupations des agriculteurs.