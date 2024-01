Les agriculteurs français veulent mettre Paris « assiégé » lors d’une manifestation contre leurs tracteurs

La France a déclaré cette semaine qu’elle ferait pression pour assouplir les réglementations environnementales de l’Union européenne sur les terres agricoles en jachère, alors que les tracteurs bloquaient lundi les principales autoroutes à la sortie de Paris et que les protestations des agriculteurs à l’échelle nationale s’intensifiaient.

Le gouvernement français a abandonné vendredi son projet de réduire progressivement les subventions publiques au diesel agricole et a promis une réduction des formalités administratives et un assouplissement des réglementations environnementales, mais les organisations d’agriculteurs ont déclaré que cela n’était pas suffisant et se sont engagées à intensifier la pression.

Le chef de la plus grande organisation agricole de France a déclaré que les agriculteurs bloqueraient toutes les principales autoroutes en dehors de Paris, à environ 30 kilomètres du centre. A Bruxelles également, la circulation sur le périphérique autour de la capitale a été perturbée par des agriculteurs en colère.

“Ce que nous avons compris, c’est que tant que la manifestation est loin de Paris, le message ne passe pas”, a déclaré Arnaud Rousseau, président du syndicat FNSEA, sur RTL.

Les deux plus grands syndicats d’agriculteurs français ont déclaré dans un communiqué que leurs membres basés en région parisienne chercheraient à bloquer toutes les routes principales menant à la capitale, dans le but de mettre la ville « en état de siège », à partir de lundi après-midi.

Les chauffeurs de taxi manifestaient également dans plusieurs villes françaises contre de nouveaux tarifs pour le transport médical, qui pourraient aggraver le chaos de la circulation à Paris.