Les agriculteurs français s’engagent à poursuivre leurs manifestations malgré les concessions du gouvernement

Les agriculteurs français se sont engagés samedi à continuer de protester, en maintenant des barricades sur certaines des principales routes du pays, un jour après que le gouvernement a annoncé une série de mesures qui ne répondent pas pleinement à leurs revendications.

Le mouvement paysan, réclamant une meilleure rémunération pour leurs produits, moins de bureaucratie et une protection contre les importations bon marché, s’est répandu ces derniers jours dans tout le pays, les manifestants utilisant leurs tracteurs pour fermer de longues portions de route et ralentir la circulation. Ils ont également déversé des déchets agricoles puants aux portes des bureaux du gouvernement.

Alors que certaines barricades étaient progressivement levées samedi, l’opérateur routier Vinci Autoroutes a déclaré que l’A7, une autoroute majeure traversant le sud de la France et entrant en Espagne, était toujours fermée. Certaines autres routes ont également été partiellement fermées, principalement dans le sud de la France.







Vinci Autoroutes a indiqué que les blocages sur deux autoroutes menant à Paris ont été levés. L’autoroute reliant Lyon, dans l’est de la France, à Bordeaux, dans le sud-ouest, a également été rouverte samedi, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Certains manifestants en colère envisageaient de donner un nouvel élan à la mobilisation la semaine prochaine, menaçant de bloquer la circulation autour de Paris pendant plusieurs jours, à partir de dimanche soir.

Le nouveau Premier ministre du président Emmanuel Macron, Gabriel Attal, a annoncé vendredi une série de mesures lors d’une visite dans un élevage de bovins dans le sud de la France. Il s’agit notamment de la « simplification drastique » de certaines procédures techniques et de la fin progressive des taxes sur le carburant diesel pour les véhicules agricoles, a-t-il précisé.

Attal a également confirmé que la France resterait opposée à la signature par l’Union européenne d’un accord de libre-échange avec le groupe commercial Mercosur, les agriculteurs français dénonçant ce qu’ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part des pays d’Amérique latine. L’accord est en négociation depuis des années.

En réponse à l’annonce d’Attal, les deux principaux syndicats d’agriculteurs français ont rapidement annoncé leur décision de poursuivre les manifestations, estimant que le plan du gouvernement ne va pas assez loin.

Les manifestations en France sont également symptomatiques du mécontentement des cœurs agricoles de l’Union européenne. Ce secteur influent et fortement subventionné devient un sujet brûlant à l’approche des élections au Parlement européen de juin, les partis populistes et d’extrême droite espérant profiter du mécontentement des ruraux contre les accords de libre-échange, des coûts onéreux aggravés par la guerre russe en Ukraine et d’autres plaintes. .

Ces dernières semaines, des agriculteurs ont organisé des manifestations en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en Roumanie.

