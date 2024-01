Les agriculteurs français se rapprochent de Paris alors que le gouvernement peine à calmer les manifestations

La police française a arrêté mercredi des agriculteurs qui manifestaient alors que des convois de tracteurs se rapprochaient de Paris, Lyon et d’autres endroits stratégiques en France, nombre d’entre eux ignorant les avertissements d’intervention de la police s’ils franchissaient les lignes rouges fixées par les ministres.

Les syndicats d’agriculteurs, peu impressionnés par les concessions proposées par le gouvernement du président Emmanuel Macron, ont encouragé leurs membres à poursuivre leur lutte pour de meilleurs salaires, moins de bureaucratie et une protection contre la concurrence étrangère.

“Je suis tellement fier de vous”, a déclaré Serge Bousquet-Cassagne, président de l’association des agriculteurs du sud-ouest du département du Lot-et-Garonne, aux manifestants qui se dirigeaient vers le marché de gros de Rungis, au sud de Paris, une plate-forme clé de distribution alimentaire pour le capital.

“Vous menez cette bataille parce que si nous ne combattons pas, nous mourrons”, a-t-il déclaré.

La police a indiqué que 18 personnes avaient été arrêtées pour “entrave à la circulation” près de Rungis, une zone que le gouvernement avait conseillé aux agriculteurs de ne pas approcher.

S’exprimant à la télévision France 2, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que la police était prête à défendre les points stratégiques et les grandes villes.

“Ils ne peuvent pas attaquer la police, ils ne peuvent pas entrer dans Rungis, ils ne peuvent pas entrer dans les aéroports parisiens ou dans le centre de Paris”, a déclaré Darmanin, qui a précédemment ordonné à la police de faire preuve de légèreté. “Mais laissez-moi vous répéter que s’ils essaient, nous y serons.”







Malgré cet avertissement, un convoi de tracteurs parti du sud-ouest de la France a repris sa route vers Rungis tôt mercredi après avoir passé la nuit dans des fermes en cours de route, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des unités de police équipées de véhicules blindés ont été déployées le long de l’autoroute A6 menant au marché alimentaire en prévision de leur arrivée.

Darmanin a déclaré qu’il y avait 10 000 agriculteurs qui manifestaient mercredi sur les routes françaises, bloquant 100 emplacements le long des routes principales.

En plus de se diriger vers Paris, des convois tentaient également d’encercler Lyon, la troisième ville de France.

“Force et fierté”

Les plaintes des agriculteurs vont de la hausse des coûts au respect des objectifs de réduction des émissions de carbone, en passant par les prix du carburant, l’inflation, la bureaucratie et les importations de céréales ukrainiennes.

La mobilisation française a dégénéré en une grave crise pour le Premier ministre Gabriel Attal, qui n’est entré en fonction que trois semaines après un remaniement ministériel.

S’adressant au Parlement mardi, Attal a déclaré que son gouvernement était prêt à résoudre la crise et a salué le secteur agricole comme étant « notre force et notre fierté ».

L’agriculture incarne les “valeurs de travail, de liberté et d’entrepreneuriat”, a déclaré Attal, ajoutant : “C’est l’un des fondements de notre identité et de nos traditions”.

Faisant apparemment référence aux règles contestées de l’UE, il a déclaré : “La France doit bénéficier d’une exception pour son agriculture”.

Mais tout en reconnaissant que la première série de mesures annoncées vendredi n’allait pas assez loin, Attal a déclaré aux législateurs que de “nouvelles mesures de soutien” seraient annoncées dans les prochains jours.







Le Premier ministre a rencontré mardi soir à Paris les responsables du syndicat agricole FNSEA, le plus important du pays.

Il devait rencontrer mercredi un autre syndicat, la Confédération des agriculteurs, qui a appelé mardi au blocage des centres de distribution des épiceries pour protester contre les chaînes qui vendent des produits agricoles à perte, aux dépens des agriculteurs.

Attal n’a pas encore offert “de perspectives à long terme” aux agriculteurs.

La France va bloquer l’accord commercial avec le Mercosur

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que Paris empêcherait un accord commercial entre l’Union européenne et le bloc sud-américain du Mercosur, ce qui est devenu l’un des principaux griefs des agriculteurs inquiets de la concurrence étrangère.

“Cet accord avec le Mercosur, tel qu’il est, n’est pas bon pour nos agriculteurs. Il ne peut pas être signé tel quel, il ne sera pas signé tel quel”, a déclaré mercredi Le Maire aux chaînes CNews et Europe 1.

S’exprimant lors d’une visite en Suède mardi, Macron avait déjà exprimé l’opposition de la France à l’accord commercial prévu, même s’il a également déclaré qu’il était “trop ​​facile” de rejeter tous les malheurs des agriculteurs sur l’UE.

“Nous avons fait beaucoup ces dernières années pour aider”, a-t-il déclaré.

Macron a déclaré que les autorités “essaieraient de simplifier les règles” pour aider les agriculteurs et s’est engagé à faire preuve de “flexibilité” sur certaines réglementations.

Après plus d’une semaine d’intensification des protestations en France, des agriculteurs mécontents d’autres pays européens ont rejoint le mouvement.

Des dizaines d’agriculteurs italiens ont organisé mardi une manifestation avec des tracteurs près de Milan, la dernière d’une série de petites manifestations à travers le pays.

Les syndicats d’agriculteurs espagnols ont déclaré qu’ils se joindraient au mouvement en organisant un certain nombre de manifestations, tandis que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a proposé d’accélérer l’aide financière aux agriculteurs pour éviter les protestations qui ravageraient d’autres pays.

L’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique et la Roumanie ont tous connu des manifestations ces derniers jours.





Une grande partie de la colère est dirigée contre les exigences environnementales incluses dans la politique agricole commune (PAC) actualisée de l’UE et dans le prochain « Green Deal » du bloc.

L’accord sur le Mercosur ainsi que les importations de céréales ukrainiennes dans l’UE sont à l’ordre du jour des discussions entre Macron et la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi.

La France est le plus grand bénéficiaire des subventions agricoles de l’UE, recevant plus de neuf milliards d’euros (9,8 milliards de dollars) par an.

Autrefois premier exportateur agricole du bloc, il est désormais le troisième derrière les Pays-Bas et l’Allemagne.

(FRANCE 24 avec AFP, AP)