Les agriculteurs français promettent un « siège » à Paris alors que la protestation contre les tracteurs converge vers la capitale

Les agriculteurs français vont lancer un « siège » illimité de Paris à partir de lundi, bloquant les autoroutes principales et se dirigeant vers la capitale pour exiger de meilleures conditions de travail.

Depuis plusieurs jours, des protestations éclatent à l’échelle nationale dans le plus grand producteur agricole d’Europe, les agriculteurs étant en partie irrités par les formalités administratives et les politiques environnementales qui, selon eux, nuisent à leurs résultats et les rendent incapables de rivaliser avec leurs voisins moins stricts.

Partout en France, les agriculteurs ont utilisé des tracteurs et des camions pour bloquer les routes et embouteiller la circulation. Ils prévoient d’intensifier leur campagne de pression en établissant lundi après-midi huit points d’étranglement le long des principales artères menant à Paris.

Le gouvernement prévoit de mobiliser 15 000 policiers et gendarmes paramilitaires en réponse, les forces de l’ordre étant invitées à faire preuve de « modération ».

“Nous n’avons pas l’intention de permettre que des bâtiments gouvernementaux, ou des bâtiments de collecte des impôts, ou des épiceries soient endommagés ou que des camions transportant des produits étrangers soient arrêtés. C’est évidemment inacceptable”, a déclaré le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin avant le siège prévu.

Il a déclaré que le président Emmanuel Macron avait ordonné l’opération de sécurité pour garantir que l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle au nord et celui d’Orly au sud restent ouverts, et que le marché international de gros de produits alimentaires de Rungis, au sud de Paris, continue de fonctionner.

Police et gendarmes ont également pour ordre d’empêcher toute incursion dans Paris même, a précisé Darmanin.







Le gouvernement s’efforce d’empêcher le mécontentement des agriculteurs de se propager à l’approche des élections au Parlement européen qui auront lieu plus tard cette année, qui sont considérées comme un test clé pour le gouvernement Macron.

Lors d’une visite dans une ferme dimanche, le Premier ministre Gabriel Attal s’est empressé de répondre aux préoccupations des agriculteurs, après qu’une série de concessions annoncées vendredi n’ont pas réussi à désamorcer la crise.

“Je veux que nous clarifiions les choses et voyons quelles mesures supplémentaires nous pouvons prendre” pour répondre aux plaintes des agriculteurs qui se plaignent d’être confrontés à une concurrence déloyale, a-t-il déclaré.

Attal a reconnu qu’il n’était pas juste que les réglementations environnementales interdisent aux agriculteurs français d’utiliser certains produits que les pays voisins, comme l’Italie, ont encore le droit d’utiliser.

Les agriculteurs ont déclaré en avoir « marre » de leurs conditions de vie, notamment la baisse des salaires, les faibles retraites et les montagnes de bureaucratie.

‘Changer de logiciel’

Arnaud Rousseau, leader de l’un des principaux syndicats agricoles, la FNSEA, a déclaré dimanche que ses membres attendaient beaucoup plus du gouvernement.

“Ce dont nous avons besoin, ce sont des décisions qui, selon nous, vont changer le logiciel”, a-t-il déclaré aux agriculteurs alors qu’il rendait visite à un groupe bloquant l’autoroute A16 au nord de Paris.

Même si certains barrages routiers ont été levés au cours du week-end, de nombreuses autoroutes à travers la France étaient encore fermées dimanche.

Le même jour, deux militants ont lancé de la soupe sur le verre protégeant le tableau de La Joconde au musée du Louvre dans le but d’attirer l’attention sur l’industrie agricole.

“Qu’est-ce qui est le plus important ? L’art ou le droit à une alimentation saine et durable”, ont demandé les militants, debout devant le tableau et s’exprimant à leur tour.

“Votre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail”, ont-ils déclaré avant que la sécurité ne libère la pièce.

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs prévoient de lancer leur siège de Paris lundi vers 14 heures (13 heures GMT).

Plus au sud, les responsables de la ville de Lyon ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les agriculteurs organisent également des manifestations aux barrages routiers.

Les agriculteurs belges se mobilisent

En Belgique voisine, les agriculteurs ont intensifié leur propre campagne, bloquant dimanche une autoroute clé, car eux aussi réclament de meilleures conditions.

Des dizaines de tracteurs ont traversé au ralenti un échangeur, interrompant la circulation sur l’autoroute E42 juste au nord de Namur, dans le sud du pays.

Des agriculteurs manifestant devant un stade de football belge ont également retardé de 30 minutes un match entre le Racing Genk et Saint-Trond.

Les doléances des agriculteurs belges sont similaires à celles de leurs collègues français.

Il est devenu “impossible de gagner un salaire décent”, a déclaré Pierre d’Hulst, porte-parole de la fédération des jeunes agriculteurs FJA, qui a organisé la manifestation routière.

Ces dernières semaines, des manifestations similaires d’agriculteurs se sont également multipliées en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et aux Pays-Bas, des politiciens populistes d’extrême droite tentant de capitaliser sur la colère pour se rassembler contre les accords de libre-échange.

En visite dans une ferme du nord de la France ce week-end, Marine Le Pen, du parti d’extrême droite du Rassemblement national, a appelé à “permettre aux agriculteurs d’avoir un revenu suffisant qui leur permette de vivre”.

“Arrêtez les accords de libre-échange qui les mettent évidemment en concurrence avec des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes charges”, a-t-elle ajouté.

