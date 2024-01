Les agriculteurs français encerclent Paris avec un blocus furieux

Cela ressemblait à une campagne militaire. Les agriculteurs l’ont baptisée « Opération Siège de Paris », tandis que le ministre français de l’Intérieur a ordonné la mise en place d’un « important système défensif » pour protéger la capitale et ses aéroports. Lundi, des agriculteurs en colère et leurs alliés ont déployé leurs tracteurs pour tenter d’encercler Paris, bouchant les routes principales et perturbant non seulement la circulation et le commerce, mais aussi la politique et la vie normale.

La France est profondément familière avec les protestations, mais ce dernier soulèvement des agriculteurs français survient alors que d’autres travailleurs des campagnes européennes conduisent leurs moissonneuses-batteuses et leurs moissonneuses dans les rues pour protester contre les réductions des subventions et les nouvelles réglementations, dont certaines sont conçues pour réduire les émissions liées au changement climatique.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 15 000 policiers. Le ministre s’est engagé à maintenir ouverts les deux principaux aéroports internationaux de la capitale, De Gaulle et Orly, et à protéger l’un des plus grands grossistes alimentaires du continent, le marché international de Rungis.

Malgré la rhétorique martiale, aucune violence n’a été signalée plusieurs heures après le début du blocus de lundi. Quelques pneus et quelques bottes de foin ont été brûlés. La plupart du temps, les agriculteurs arrêtaient leurs tracteurs et jouaient aux cartes.

Ces derniers mois, des agriculteurs ont lancé des manifestations similaires en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et aux Pays-Bas. Lundi, en soutien au siège de Paris, les travailleurs agricoles ont fermé une route principale à l’extérieur de Bruxelles et l’accès au port de Hambourg.

Que faire des agriculteurs est désormais un sujet politique brûlant à Bruxelles et dans les capitales européennes – alors que leurs révoltes et leur rhétorique sont adoptées et amplifiées par des politiciens populistes, certains d’extrême droite.

Il y a deux semaines à Berlin, des agriculteurs venus de toute l’Allemagne avec leurs tracteurs se sont massés dans le centre-ville, près de la porte de Brandebourg, bloquant l’accès au Parlement. Ils étaient furieux du projet du gouvernement de supprimer progressivement les subventions aux carburants agricoles.

Les manifestants à Berlin ont brandi des pancartes indiquant : « Si l’agriculteur meurt, le pays meurt. » Certains se sont plaints aux journalistes du fait que l’Allemagne et l’Union européenne semblaient disposer de suffisamment d’argent pour l’aide étrangère mais pas assez pour leur propre population.

La manifestation des agriculteurs berlinois gagne du soutien au milieu de l’hiver de mécontentement du pays

Aux Pays-Bas, les agriculteurs ont protesté contre la tentative du gouvernement de réduire les émissions de gaz piégeurs de chaleur provenant de l’arrière de leurs vaches laitières, dans le cadre d’un conflit en cours connu sous le nom de « guerre de l’azote », qui pourrait entraîner l’abattage des troupeaux d’ici là. moitié. Les agriculteurs irlandais sont également en colère.

En France, les agriculteurs affirment qu’ils sont poussés à la ruine – et à la faillite – à cause de bureaucrates anonymes et de nouvelles réglementations, certaines conçues pour freiner le changement climatique ; en réduisant leurs subventions traditionnelles sur le carburant diesel utilisé par leurs machines agricoles ; et par la concurrence des aliments importés.

Les agriculteurs affirment que cultiver des aliments n’est pas comme fabriquer des produits – et qu’en délocalisant la production alimentaire, l’Europe risque de transformer les campagnes en zones mortes bucoliques ou en décors inutilisés pour les touristes.

De leur côté, les dirigeants européens poussent les agriculteurs à gagner leurs subventions en séquestrant le carbone, en utilisant moins de pesticides et d’engrais et en réservant des terres moins productives à la nature ou aux panneaux solaires. Le nombre d’insectes et d’oiseaux dans les campagnes européennes a considérablement diminué, un déclin inquiétant probablement lié en partie aux pratiques agricoles modernes.

La plupart des agriculteurs qui protestent en Europe sont des exploitants indépendants, et non de grandes entreprises productrices, et le grand public pourrait donc probablement sympathiser avec eux. Ce sont des problèmes de portefeuille, tant pour les consommateurs que pour les producteurs.

Les agriculteurs se rebellent également contre les tentatives des détaillants et du gouvernement de baisser leurs prix pour freiner l’inflation alimentaire.

Les agriculteurs affirment que leur mode de vie est menacé, tant en France qu’à l’étranger.

Les manifestations de lundi en France ont été menées par la Fédération nationale des syndicats agricoles et le mouvement des Jeunes agriculteurs, dont les membres ont bouleversé les panneaux routiers des villes et des villages, dans une tactique inspirée du mouvement de résistance français qui a combattu l’invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. .

La rhétorique est passionnée – et militante.

« C’est la bataille finale pour l’agriculture. C’est une question de survie», a déclaré à l’Agence France-Presse Karine Duc, agricultrice du sud-ouest du Lot-et-Garonne, alors qu’elle rejoignait un convoi en direction de Paris.

L’agence de presse française a rapporté qu’une banderole sur un tracteur du convoi proclamait : « Nous ne mourrons pas en silence ».

Cyrille Milard, du Syndicat des agriculteurs français, s’est adressé aux journalistes à Réau, affirmant que les manifestants « tiennent les huit autoroutes » menant à Paris. Le site d’information Le Parisien l’a cité : « Nous bloquerons probablement jusqu’à jeudi. Si la pression n’est pas assez forte, on peut aller plus loin dans le blocage. … Nous devons tenir bon jour et nuit.

Des représentants du syndicat des agriculteurs devaient rencontrer le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, plus tard lundi. Le président français Emmanuel Macron a convoqué une réunion de son cabinet, avant de s’envoler pour une visite d’État en Suède.