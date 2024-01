Les agriculteurs français en colère font pression sur Paris

Le gouvernement français s’est efforcé jeudi de trouver des réponses aux agriculteurs qui bloquent les autoroutes et manifestent devant les bâtiments publics à travers le pays, après qu’une augmentation de la taxe sur les carburants ait fait exploser un ressentiment de longue date.

Il s’agit d’une première crise pour le Premier ministre Gabriel Attal, récemment installé, qui a convoqué ses chefs de l’économie, de l’environnement et de l’agriculture pour une réunion afin de décider des mesures d’aide et parer à un éventuel blocus de la capitale.

Alors que Paris est sous pression pour désamorcer les tensions quelques mois seulement avant les élections clés au Parlement européen, des sources gouvernementales ont indiqué à l’AFP que les premières réponses aux revendications des syndicats ruraux pourraient être annoncées jeudi ou vendredi.

Les agriculteurs étaient nombreux sur de nombreuses autoroutes, rocades urbaines et ronds-points à travers le pays après la mort mardi d’une agricultrice et de sa fille à un barrage routier.

“Nous sommes pris en tenaille entre la hausse des coûts et la baisse des prix de nos produits”, a déclaré Dominique Kretz, un producteur de blé, de maïs et de betterave parmi plusieurs centaines de personnes bloquant l’autoroute M35 près de Strasbourg, dans l’est de la ville.

Certaines routes ont été bloquées autour de la ville méridionale d’Avignon et vers le port méditerranéen de Marseille, selon le site d’informations routières Bison Futé.

Et dans l’ouest de la ville de Bordeaux, une quinzaine de tracteurs ont lancé un ralenti dans les deux sens autour du périphérique.

Les agriculteurs affirment qu’ils sont pressés dans de multiples directions, les acheteurs des supermarchés et de l’industrie alimentaire écrasant leurs marges et les règles environnementales complexes sur des questions telles que la mise en jachère et l’utilisation de pesticides.

Pour beaucoup, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la décision du gouvernement de supprimer l’allégement fiscal sur le carburant diesel destiné à leurs équipements agricoles, malgré une tentative d’atténuer le choc en le supprimant progressivement d’ici 2030.

Une nouvelle réduction de la taxe sur le diesel pourrait être l’une des mesures du gouvernement, tandis que certains législateurs ont même appelé à des prix minimums pour les produits.

Pour le gouvernement, “ce serait un gros risque d’attendre vendredi pour annoncer quelque chose”, prévient Karine Duc, co-présidente du syndicat Coordination rurale de l’ouest du Lot-et-Garonne.

La FNSEA, le principal syndicat d’agriculteurs, a appelé mercredi soir à des “réponses immédiates sur les salaires”, notamment une aide urgente aux “secteurs les plus touchés par la crise” et, à long terme, au lancement “d’un projet d’assouplissement des réglementations”.

“On parle de plusieurs centaines de millions d’euros”, a déclaré à l’AFP le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

Les manifestations ont donné lieu à une alliance rare entre des syndicats d’agriculteurs rivaux, la Confédération paysanne de gauche rejoignant les poids lourds de la FNSEA et de la Coordination rurale.

Le gouvernement du président Emmanuel Macron s’efforce d’éviter une répétition des manifestations des “gilets jaunes” de 2018-19 – également déclenchées par la hausse du prix du diesel – qui ont vu une mobilisation massive et des affrontements avec la police.

Les ministres ont également observé avec nervosité les précédentes mobilisations massives sur des questions similaires de la part des agriculteurs en Allemagne, en Pologne et aux Pays-Bas.

A Rennes, la capitale bretonne, les pêcheurs pourraient rejoindre les agriculteurs lors d’une manifestation devant la préfecture de région, signe d’une frustration bouillonnante dans d’autres secteurs en ébullition.

Une grande partie de la pêche a été interdite depuis un mois sur une grande partie de la côte atlantique française afin de protéger les dauphins et les marsouins, pour un coût estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros pour les 450 navires concernés.

Signe que le gouvernement espère maintenir les tensions à un niveau bas, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a ordonné mercredi aux autorités locales de faire preuve d’une “grande retenue” et de déployer la police uniquement en “dernier recours”.

Les représentants syndicaux de Bordeaux ont déclaré jeudi que leur manifestation serait “plus respectueuse” que celle de mercredi à Agen, où des pneus et de la paille ont été brûlés devant la préfecture.

S’exprimant lors du blocage de l’autoroute A16, le président de la FNSEA, Rousseau, a déclaré “à ce stade” qu’il n’était pas prévu de bloquer Paris.

Mais Régis Desmureaux, son lieutenant pour le département de l’Oise au nord de la capitale, a déclaré à la chaîne BFMTV que “nous avançons environ 20 kilomètres par jour et nous serons certainement aux portes de Paris vendredi ou samedi”.

Les agriculteurs conduisant des tracteurs ont mené une autre opération lente jeudi matin sur la N12, une route principale passant à l’ouest de la capitale.

