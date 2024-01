Les agriculteurs français bloquent les routes autour de Paris dans une impasse croissante

M. Attal a déjà promis de simplifier les réglementations bureaucratiques, de fournir rapidement une aide d’urgence et d’appliquer des lois destinées à garantir un salaire vital aux agriculteurs lors des négociations de prix avec les détaillants et les distributeurs. Le gouvernement a également abandonné son projet de réduire les subventions sur le carburant diesel utilisé dans les camions et autres machines.

Mais cela n’a pas réussi jusqu’à présent à apaiser une fureur profonde et variée. Les viticulteurs, éleveurs, céréaliers et autres producteurs se plaignent de nombreuses difficultés administratives complexes, des réglementations environnementales, de la concurrence étrangère déloyale, ainsi que de la flambée des prix de l’énergie et des engrais provoquée par la guerre en Ukraine.

D’autres problèmes sont plus spécifiques – allant de l’accès à l’eau aux épidémies de bétail – et les agriculteurs ont présenté une longue liste de revendications au gouvernement, même si certaines ne peuvent être traitées qu’au niveau de l’Union européenne.