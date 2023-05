Les agriculteurs font pression sur le gouvernement de Doug Ford pour inverser le cours du plan de logement

Sous la pression des agriculteurs, le gouvernement du premier ministre Doug Ford envisage de renoncer à des propositions qui permettraient de construire davantage de logements sur les terres agricoles en diminution de l’Ontario, a appris CBC News.

Les dirigeants de divers groupes agricoles et agricoles ont rencontré de hauts responsables du gouvernement la semaine dernière pour faire part de leurs préoccupations concernant les modifications proposées à la politique provinciale d’utilisation des terres qui, selon Ford et ses ministres, stimuleront la construction de nouvelles maisons.

Les propositions litigieuses font partie des propositions du gouvernement refonte des lignes directrices sur l’aménagement du territoire de l’Ontario , lancée le mois dernier par le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark. A l’époque, Clark a qualifié son plan de « axé sur le logement » et a déclaré que cela créerait plus de maisons dans les communautés urbaines et rurales.

Lundi, Clark a déclaré à la Fédération de l’agriculture de l’Ontario dans une lettre obtenue par CBC News qu’il « avait clairement entendu les préoccupations » et avait promis « d’examiner des alternatives » aux changements qu’il avait proposés.

Les agriculteurs disent que les propositions telles qu’elles se présentent actuellement ont le potentiel de conduire à des centaines de milliers de maisons sur des terres agricoles de premier ordre.

Mark Reusser est un éleveur de dindes du canton de Wilmot, au sud-ouest de Kitchener. (Evan Mitsui/CBC)

« Cela fait énormément de citadins qui déménagent à la campagne et doivent faire face à des problèmes d’agriculture auxquels ils ne sont pas habitués », a déclaré Mark Reusser, un éleveur de dindes dans le canton de Wilmot, à moins de 10 minutes de route de la bordure ouest de Kitchener.

Reusser dit que les agriculteurs craignent que la construction de plus de maisons sur et à côté des fermes n’entraîne des conflits avec les nouveaux résidents non agricoles à cause de l’odeur, de la poussière et du bruit qui accompagnent l’élevage du bétail ou la culture des cultures.

« L’agriculture fonctionne mieux lorsqu’elle est quelque peu éloignée des gens, en particulier des personnes originaires d’un milieu urbain et qui ne sont pas habituées à ces choses », a déclaré Reusser dans une interview sur sa ferme.

« Nous craignons également que (la construction de logements) ne soit probablement pas la meilleure utilisation des terres agricoles », a-t-il déclaré. « Ce ne sera plus jamais une terre agricole une fois qu’il y aura une maison dessus. »

Les maisons inquiètes ne resteront pas dans les familles d’agriculteurs

Le changement le plus controversé permettrait aux propriétaires de terres agricoles de se tailler jusqu’à trois lots d’habitation sur chaque parcelle agricole, une politique connue sous le nom de séparation.

Ford et Clark ont ​​indiqué que leur intention était de permettre aux agriculteurs de construire plus facilement des maisons pour leurs enfants adultes sur leurs terres.

Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, prend la parole à l’Assemblée législative le 18 mai 2023. (Chris Young/La Presse Canadienne)

« La plainte numéro un que je reçois lorsque je vais dans les fermes est: » Je veux que mes enfants restent à la ferme « et certaines juridictions ne vous autoriseront pas à construire une résidence supplémentaire », a déclaré Ford à la législature. lundi.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de transférer ou de vendre des lots séparés à des propriétaires non familiaux / agricoles », a déclaré Clark dans sa lettre lundi. « Toute ambiguïté concernant nos intentions sera clarifiée, éliminée et résolue. »

Les gens du secteur agricole disent que le problème avec la politique telle qu’elle est proposée est qu’il n’y a aucun moyen de garantir que ces maisons restent dans la famille agricole. Ils disent également que cela aurait pour effet d’entraînement d’augmenter la valeur marchande des terres agricoles, d’inciter davantage d’agriculteurs à vendre des lots d’habitation à des fins lucratives et de réduire la quantité de terres disponibles pour l’agriculture.

« Je ne pense pas que ce soit un plan vraiment intelligent », a déclaré Zac Cohoon, qui cultive du maïs, du soja et du blé sur sa ferme familiale près de Port Perry dans la région de Durham.

« Cela n’a pas beaucoup de sens pour moi – quand nous avons des centres urbains bien desservis, qui peuvent gérer le transport en commun, l’évacuation des eaux usées et l’eau – de déménager [housing] dans une zone rurale », a déclaré Cohoon dans une interview.

Cohoon affirme que les politiques d’aménagement actuelles « détruisent déjà certaines des meilleures terres agricoles de l’Ontario et du Canada pour le logement ».

Mettre plus de maisons dans les zones agricoles exercerait une pression sur l’écologie agricole en raison des nouveaux puits et des systèmes septiques, dit-il.

Les réformes de la politique d’utilisation des terres de l’Ontario émanant du gouvernement du premier ministre Doug Ford permettraient aux propriétaires de terres agricoles de séparer trois lots de chaque parcelle de leurs terres agricoles pour le logement. (Evan Mitsui/CBC)

Le quart des terres agricoles de l’Ontario pourrait disparaître d’ici 25 ans

L’Ontario a perdu plus de 580 000 acres de terres agricoles au cours de la période de cinq ans allant de 2016 à 2021, selon Statistique Canada . Si ce rythme se poursuit, 25 % des terres agricoles existantes de la province auront disparu d’ici 25 ans.

Cohoon dit qu’une bien meilleure solution consiste à construire des logements sur des terrains marginaux à proximité des villes, plus près des services qui peuvent gérer une augmentation de la population.

« S’installer sur des terres agricoles avec [housing] beaucoup ne résout pas le problème. Tout ce qu’il fait, c’est le diffuser », a-t-il déclaré.

Le gouvernement Ford a fixé un objectif de construction de 1,5 million de nouvelles maisons en Ontario d’ici 2032. Les propositions qui ont suscité la colère des agriculteurs sont actuellement à l’écoute du public . Lundi, Clark a déclaré qu’il prolongerait la période de consultation, qui devait se terminer la semaine prochaine, jusqu’au début août.

Les propositions ont suscité une démonstration d’unité peu commune de la part des principales organisations agricoles de la province. Les associations représentant les producteurs de bœuf, de poulet, de produits laitiers, d’œufs, de porc, de mouton, de dinde et de veau se sont jointes à la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, à la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario et au Syndicat national des fermiers pour condamner les changements prévus à la politique d’aménagement du territoire.

Zac Cohoon grimpe jusqu’à la cabine de son pulvérisateur sur un champ de soja dans sa ferme près de Port Perry, en Ontario. (Mike Crawley/CBC)

« Nous ne soutenons pas les politiques qui augmenteront la création de lots résidentiels dans les principales zones agricoles ou dans les zones rurales activement cultivées », a déclaré leur déclaration conjointe, publiée le 19 mai.

« L’Ontario possède certaines des terres agricoles les plus riches et les plus fertiles du Canada, et ces changements de politique mettent en grand danger la durabilité de ces terres et du système alimentaire qu’elles fournissent.

Alors que cette déclaration provenait des organisations représentant les agriculteurs, des agriculteurs individuels comme Cohoon et Reusser voulaient également s’exprimer.

« Les agriculteurs, comme tout le monde, reconnaissent qu’il est nécessaire de trouver des endroits où vivre », a déclaré Reusser. « Cela ne devrait pas être sur des terres agricoles, cela devrait être ailleurs. La capacité d’un pays à se nourrir est extrêmement importante. »

Pourtant, Reusser dit qu’il est encouragé par les signes que le gouvernement Ford est prêt à reconsidérer son plan.

« J’ai hâte de travailler avec le gouvernement … et de trouver un moyen d’accueillir les gens et de protéger l’activité agricole en même temps », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une chose faisable. »