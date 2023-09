Les agriculteurs font déjà pression sur Newsom pour le remplacement de Feinstein

L’eau est un sujet brûlant éternel dans une Californie sujette à la sécheresse, qui possède à la fois la plus grande industrie agricole et la plus grande population de tous les États. Le personnel de Feinstein travaillait sur les problèmes d’eau jusqu’à la veille de sa mort, a déclaré un agriculteur de la vallée centrale.

Les conversations qui ont eu lieu en coulisses ces derniers mois sur la question de savoir qui remplacera Feinstein, immédiatement et lors des élections de l’année prochaine, sont devenues publiques après sa mort jeudi soir.

« C’était une situation délicate », a déclaré William Bourdeau, vice-président exécutif de Harris Farms et membre du conseil d’administration du Westlands Water District, le plus grand district agricole du pays. « Il y avait une certaine appréhension au sein de la communauté agricole quant à l’avenir. »

Bourdeau a déclaré avoir rencontré le personnel de Feinstein à Washington mercredi et avoir discuté de « toutes les choses normales dont nous parlons : la complexité de l’eau de Californie et la recherche d’une voie à suivre sur laquelle les deux côtés de l’allée peuvent s’entendre ».

Feinstein était connue pour sa volonté de représenter les intérêts agricoles et sa capacité, bien qu’elle soit originaire de la ville libérale de San Francisco, à travailler de l’autre côté de l’allée avec les républicains du Congrès qui représentent la vallée centrale.

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, un compatriote californien, lui a attribué vendredi le mérite d’avoir « adopté la facture d’eau la plus importante en Californie depuis 25 ans ». La loi WIIN a encouragé l’augmentation des exportations d’eau du delta de Sacramento-San Joaquin et a exigé une dérogation à l’obstruction systématique à la fin de 2016.

Tom Birmingham, ancien directeur général du Westlands Water District, situé à l’ouest de Fresno, a déclaré que de nombreuses transactions liées à l’eau n’auraient pas eu lieu sans elle.

« Elle obtiendrait autant d’informations qu’elle le pouvait, puis prendrait une décision politique, sachant souvent que cette décision frustrerait les personnes qui seraient étroitement alignées politiquement avec elle », a déclaré Birmingham. « Elle n’a jamais eu peur d’être un leader. »

Une autre agricultrice qui a travaillé avec Feinstein à l’élaboration d’un accord de 2006 sur l’approvisionnement en eau de la rivière San Joaquin et la restauration de l’habitat a déclaré qu’elle utilisait sa stature pour faire avancer les choses.

« Elle était la seule que j’ai vue dans l’eau californienne qui pouvait vraiment être l’adulte dans la pièce et avoir l’influence, puis l’histoire et la réputation nécessaires pour attirer les gens dans une pièce, fermer la porte et dire : « Nous « Soit vous résolvez ce problème, soit vous restez ici », a déclaré Cannon Michael, président de Bowles Farming Company à Los Baños, au cœur de la vallée centrale.

Aucun des trois principaux candidats qui se battent pour la remplacer – les représentants démocrates. Barbara Lee, Katie Porteret Adam Schiff – ont pesé de manière significative sur la politique californienne de l’eau depuis qu’ils ont déclaré leur candidature, bien que Schiff ait vanté son travail sur l’eau potable dans la vallée centrale.

Michael a déclaré que Schiff avait visité sa ferme le 4 août et avait montré un désir d’apprendre et de s’engager, ce qui a changé la perception de certains des autres agriculteurs plus politiquement conservateurs qui étaient sceptiques quant à sa politique de gauche et anti-Trump.

Del Bosque a déclaré qu’il pensait que la sénatrice Anna Caballero, une démocrate de la vallée de Salinas, à forte activité agricole, serait un bon choix pour remplacer Feinstein. « Elle a été une personne très juste envers nous et elle a beaucoup d’expérience à Sacramento et elle est également très ouverte à travailler de l’autre côté de l’allée », a-t-il déclaré.

La mort de Feinstein a également ébranlé les intérêts agricoles, car ils n’ont pas encore noué de relations étroites avec le sénateur Alex Padilla (Démocrate de Californie), que Newsom a nommé en 2021 pour occuper le siège de l’ancienne sénatrice Kamala Harris.

La domination de Feinstein dans le domaine signifie que les groupes agricoles n’ont pas autant sollicité d’autres sénateurs, ce qui, selon Michael, était une « erreur ».

« Je pense certainement que l’eau de Californie devra désormais être servie par les deux sénateurs », a déclaré Michael. « Ça va être très différent. »

Padilla préside la sous-commission sénatoriale sur l’eau et a qualifié cette question de prioritaire, mais s’est montré plus hésitant que Feinstein jusqu’à présent, ont déclaré les agriculteurs.

« J’aime le sénateur Padilla, mais je ne pense pas qu’il s’intéresse autant à l’eau, autant qu’il en a besoin », a déclaré Del Bosque. « Face à une sécheresse potentielle à tout moment en Californie, vous devez vous y attaquer immédiatement. »

Bourdeau a déclaré qu’il craignait de perdre l’expertise de ses employés de longue date, notamment John Watts, un avocat qui travaille avec elle depuis plus de 20 ans.

« Elle jouait un rôle important dans la communauté de l’eau et prenait nos positions au sérieux, et elle comptait de nombreux électeurs, mais nous y avons toujours eu accès et elle nous a pris en considération », a-t-il déclaré. « C’est une grande perte pour la Californie et le pays. »