Une grève est en cours en Bulgarie, déclenchée par le refus du gouvernement de prolonger une interdiction d’importation

Les agriculteurs bulgares sont descendus dans la rue pour protester, provoquant lundi des blocages sur des dizaines d’autoroutes et de postes frontières. Ils expriment leur mécontentement face à la décision du gouvernement de lever l’embargo sur les importations de céréales ukrainiennes.

La manifestation fait suite à des tentatives infructueuses de résoudre le problème par des négociations avec le gouvernement. Les associations professionnelles participent activement à cette vaste manifestation, puisque 26 d’entre elles se sont ralliées à la cause.

La manifestation devrait se poursuivre avec un rassemblement de masse dans la capitale, Sofia, prévu mardi. Les autorités nationales ont appelé les participants à respecter la loi.

Les griefs des agriculteurs proviennent du refus du gouvernement de maintenir l’interdiction des céréales ukrainiennes sur le marché intérieur. Une interdiction à l’échelle de l’UE, initialement imposée en mai, a expiré le vendredi précédent.

Les commentaires du Premier ministre bulgare Nikolai Denkov avant les manifestations ont encore alimenté les tensions. Alors que les groupes d’agriculteurs annonçaient leurs projets, il les qualifiait de se comporter « comme des terroristes » et a déclaré, « Je ne négocie pas avec les terroristes » lors d’une apparition télévisée samedi dernier.

En savoir plus Comment les tensions autour des céréales ukrainiennes divisent l’UE

Denkov a tenu une conférence de presse la veille de la manifestation, réitérant sa conviction que les demandes des manifestants étaient déraisonnables. Il a souligné que Kiev s’était engagée à réglementer ses exportations vers la Bulgarie en fonction de la capacité du pays à absorber des produits spécifiques. Les organisateurs de la grève, affirme-t-il, ont refusé d’engager des négociations.

Les membres du secteur agricole bulgare militent pour le rétablissement de l’interdiction sur les produits ukrainiens, avec une extension potentielle pour inclure des produits tels que les fruits, les légumes, la viande, le lait et le miel. Ils exigent également une compensation totale pour les agriculteurs, un engagement que l’UE avait pris envers Sofia en acceptant l’interdiction initiale.

Les médias locaux ont lié les organisateurs des manifestations au président Roumen Radev, même si sa fonction est largement symbolique. Radev a vivement critiqué la politique de l’UE consistant à fournir un soutien militaire à Kiev.

Les restrictions initiales de l’UE ont été initiées par cinq États membres voisins de l’Ukraine en réponse à un excédent de céréales abordables qui avait fait baisser les prix locaux et provoqué des protestations massives. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont maintenu leurs restrictions nationales, défiant Bruxelles, tandis que la Bulgarie et la Roumanie se sont retirées.