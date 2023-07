Les agriculteurs du Québec ont du mal à faire face aux «événements météorologiques insensés» qui ravagent leurs cultures

Fiers agriculteurs, Wayne et Karen Robinson vivent de leur terre depuis 40 ans. Sur leur ferme près de Saint-Eustache, au Québec, dans les Laurentides — à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Montréal — ils cultivent diverses cultures, dont du foin pour les chevaux.

Lorsque le foin est fraîchement coupé, il est doux et plumeux, dit Karen. « C’est ce que les chevaux aiment vraiment. C’est comme des bonbons pour eux. »

Une fois coupé, le foin a besoin de trois jours sans pluie pour sécher.

Normalement, les Robinson auraient coupé leur foin il y a trois semaines, mais le mauvais temps les a obligés à retarder la première récolte. Le foin, qui avait poussé anormalement haut à cause de la chaleur extrême, s’est replié sur lui-même et repose maintenant dans les flaques formées par les orages torrentiels de la semaine dernière.

Chaque jour qui passe, l’humidité dégrade la récolte.

Comptant toujours l’étendue des dégâts, les Robinson estiment qu’ils ont jusqu’à présent perdu environ la moitié de leurs ventes de récoltes, et les clients qui veulent du foin pour nourrir leurs chevaux attendent. Mais ce n’est pas la seule perte. La pluie a tué certains de leurs plants de soja et emporté les graines.

Les Robinson ne sont pas seuls.

Alors que la saison des récoltes continue d’être marquée par des conditions météorologiques extrêmes, les agriculteurs du Québec ont du mal à faire face à l’impact des changements climatiques sur leurs cultures. Certains réclament une couverture d’assurance qui tienne compte de cette nouvelle réalité.

Les eaux pluviales ont emporté les graines de soja et détruit certaines plantes de la ferme Robinson. (Paula Dayan-Perez/CBC)

Assuré pour le changement climatique

« Nous le faisons depuis très, très longtemps … Nous savons donc ce que nous faisons. C’est juste que Mère Nature change vraiment maintenant », a déclaré Karen Robinson.

Alors que les récoltes des Robinson sont assurées auprès de la Financière agricole du Québec (FADQ) — la société d’État qui sert d’unique assureur au Québec pour les agriculteurs — ils ne peuvent pas récupérer toutes leurs pertes, a déclaré Wayne Robinson.

Les producteurs de baies ont également dû faire face à des conditions difficiles : froid mordant, sécheresse et fortes pluies, le tout en une seule saison.

Stéphanie Forcier, directrice à la Association des producteurs de fraises et de framboises du Québecl’association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, affirme que les fortes pluies récentes ont non seulement diminué la quantité de fruits récoltés, mais ont également donné aux baies un goût aqueux.

« C’est vraiment dur pour les fruits et les fraises et surtout les framboises. Ce sont des fruits vraiment fragiles », a-t-elle déclaré.

Forcier dit que les agriculteurs ont déjà perdu des milliers de dollars, mais ce qu’ils craignent le plus, ce sont d’autres pertes causées par la propagation de maladies parmi les cultures

Pour ne rien arranger, seulement environ la moitié des producteurs de petits fruits sont assurés auprès de la FADQ.

L’eau s’accumule encore dans les champs de foin de la ferme des Robinson quelques jours après de fortes pluies. (Paula Dayan-Perez/CBC)

« Nous savons que ce temps va être notre » nouvelle normalité « , nous devons donc être mieux préparés. Nous devons avoir de meilleurs programmes d’assurance pour les agriculteurs. »

Les agriculteurs ont besoin de la FADQ pour rendre la couverture d’assurance plus abordable et plus complète, dit Forcier — ou ils ne pourront pas continuer à nourrir les Québécois.

À l’heure actuelle, dit-elle, les agriculteurs sont obligés de choisir les types de conditions météorologiques extrêmes pour lesquels ils peuvent se permettre de s’assurer, une situation qui, selon elle, ne correspond plus à la réalité dans laquelle les agriculteurs sont confrontés à un nombre et à une variété croissants d’événements météorologiques extrêmes.

Stéphanie Levasseur, vice-présidente de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), a vu ces derniers temps souffrir des agriculteurs de tout acabit.

« Ça a été une année folle jusqu’à présent », a déclaré Levasseur.

« Nous avons eu du gel tôt ce printemps lorsque les pommiers étaient en fleurs… Nous avons eu de grandes sécheresses et un temps très chaud dans le nord de l’Abitibi et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le foin et les autres cultures là-bas sont rares », dit-elle.

Pendant ce temps, dans le sud de la province, des champs de légumes ont été inondés d’eau de pluie et endommagés par des vents violents, empêchant les agriculteurs de traiter leurs cultures contre les maladies fongiques, dit-elle.

Au total, Levasseur dit que les pertes de récoltes laissent les agriculteurs dans une situation difficile avec leurs primes d’assurance qui augmentent chaque fois que leurs récoltes sont dévastées.

« Si nous continuons à avoir ces événements météorologiques insensés que nous n’avons jamais vus auparavant, année après année, l’ensemble du système ne pourra pas résister à la pression », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, la FADQ se dit « sensible » à la situation des agriculteurs et « suit de près la situation dans toutes les régions du Québec ».

Elle a également dit adapter régulièrement son programme d’assurance-récolte, qui couvre les baisses de rendement et certains coûts spécifiques attribuables aux conditions météorologiques et aux phénomènes naturels incontrôlables. Le programme sera refondu au cours des prochaines années dans le cadre de la transformation numérique de la FADQ, a-t-il précisé, en consultation avec les producteurs agricoles.

Deux programmes fédéraux — Agri-stabilité et Agrinvest — ainsi que le programme Agri-Québec sont également disponibles pour couvrir les entreprises lorsque les marges de production fluctuent, précise la FADQ.

« La FADQ offre aux entreprises agricoles des produits et services de protection du revenu, d’assurance et de financement adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activité », a déclaré la FADQ à CBC.