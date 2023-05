Les agriculteurs disent que le projet de loi 97 met en péril «l’avenir de l’agriculture» en Ontario

Les agriculteurs de l’Ontario se mobilisent pour lutter contre un projet de loi du gouvernement qui assouplirait les règles relatives à la protection des terres agricoles dans la province, une décision qui, selon les agriculteurs, entraînerait la construction d’un plus grand nombre de maisons sur des terres agricoles de choix et pourrait également menacer le tissu même de la vie rurale.

Projet de loi 97 – ou la Loi sur l’aide aux acheteurs de maison et la protection des locataires – vise à remodeler radicalement les règles d’aménagement pour répondre à l’abordabilité et à l’offre de logements dans la province.

Parmi les modifications proposées figure une refonte du développement résidentiel en milieu ruralce qui donnerait aux municipalités la possibilité de diviser les grandes fermes en lots plus petits pour faciliter la construction de maisons.

Les agriculteurs affirment que ces changements mettraient davantage en péril des terres agricoles déjà en voie de disparition et redessineraient le paysage rural, rapprochant les maisons et les fermes les unes des autres, créant un point d’éclair potentiel pour un conflit qui, selon les agriculteurs, pourrait avoir des conséquences profondes sur leur industrie.

« L’avenir de l’agriculture dans cette province est en jeu »

« Je pense que l’avenir de l’agriculture dans cette province est en jeu », a déclaré Wayne Caldwell, agriculteur et professeur d’aménagement et de développement des terres rurales à l’Université de Guelph.

Une ferme déserte se trouve sur le pourtour urbain de London, en Ontario, en 2021. Des groupes d’agriculteurs craignent qu’une refonte proposée des règles d’aménagement rural par la province ne fasse que les villes s’enfoncent plus loin dans la campagne. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

« Je vois cela comme un étalement urbain », a-t-il déclaré. « Dans le comté de Huron, dans le comté de Middlesex, on s’attend à ce que cela crée plus de 20 000 lots résidentiels à la campagne. Imaginez simplement ce que ce serait d’être agricole dans ce contexte.

Caldwell a déclaré qu’en rapprochant les maisons de banlieue des fermes, les exploitations d’élevage ne pourraient pas s’étendre en cas de besoin, l’équipement agricole aurait des problèmes d’accès et les fermes feraient face à un déluge de plaintes concernant l’odeur du fumier ou le bruit des « bangers d’oiseaux, » un type de munition tirée en l’air pour effrayer tout ce qui a des ailes.

« Ceux-ci deviennent les défis pour les agriculteurs avec tous ces voisins à proximité – certaines des préoccupations qu’ils anticipent et certaines des préoccupations avec lesquelles ils ont dû vivre historiquement, mais avec un groupe beaucoup plus petit de résidents autour d’eux. »

C’est pourquoi des groupes comme la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (OFA) et le Syndicat national des fermiers (NFU) sont impliqués. Ils exhortent les agriculteurs à exprimer leur opposition au projet de loi 97 avec leurs députés locaux du parlement provincial (MPP) et le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il abandonne sa proposition visant à faciliter le fractionnement des fermes, de peur qu’il affaiblir l’agriculture en Ontario et, avec elle, la sécurité alimentaire à long terme de la province.

Le projet de loi craint de « supprimer définitivement » les terres agricoles

Peggy Breveld, présidente de l’OFA, n’était pas disponible pour une entrevue vendredi, mais dans un communiqué de presse, elle a déclaré que les changements « fragmenteraient et retireraient définitivement les terres agricoles de l’utilisation agricole productive et limiteraient la croissance des entreprises agricoles ».

Parmi les changements proposés dans le projet de loi 97 de l’Ontario, il y a une refonte du développement résidentiel dans les zones rurales, qui donnerait aux municipalités la possibilité de diviser les grandes fermes en lots plus petits pour faciliter la construction de maisons sur des terres agricoles de choix. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

La déclaration conjointe a également été signée par Max Hansgen, président ontarien de la NFU, qui aurait déclaré que « les besoins en logement peuvent être satisfaits dans les zones de peuplement de services sur une base foncière beaucoup plus petite, réduisant ainsi la perte de terres agricoles et les conflits potentiels d’utilisation des terres ».

Caldwell a souligné que si l’Ontario acceptait la proposition, la division des terres agricoles en petits lots créerait également de la congestion, multipliant le nombre d’entrées aux propriétés par plus de 10 fois pour créer l’accès à de nouvelles subdivisions.

« Cela change fondamentalement la façon dont nous utilisons les autoroutes », a-t-il déclaré. « Dans certains endroits, cela entraînera une réduction des limites de vitesse et une modification des règles et des lois le long de la route également, devenant vraiment moins un paysage agricole rural qu’un paysage résidentiel. »

Victoria Podbielski, porte-parole de Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, a déclaré à CBC News dans un courriel vendredi que le projet de loi 97 comprend déjà des garanties pour protéger les terres agricoles.

Elle a déclaré qu’en vertu de la proposition actuelle, toutes les maisons construites à proximité de terres agricoles doivent être compatibles avec les exploitations agricoles existantes et les maisons ne peuvent pas être construites dans des zones de cultures spécialisées.

Les mesures « protégeront les terres agricoles et le bétail existants », indique le courriel. « Cette option volontaire a été introduite à la demande des agriculteurs qui souhaitaient pouvoir construire des maisons sur leurs terres pour leurs familles. »

Caldwell a dit qu’il ne conteste pas qu’il y ait un grand besoin de logements en Ontario. « C’est plus une question d’équilibre. »

Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée législative le 11 mai. Les commentaires peuvent être soumis au gouvernement jusqu’au 5 juin par l’intermédiaire du Registre environnemental de l’Ontario.