Les agriculteurs de Westwold sont en colère et craignent que les récoltes ne soient perdues alors que l’ordonnance de protection des poissons coupe l’eau

Les agriculteurs et les éleveurs de Westwold sont furieux d’une ordonnance de protection des poissons qui a coupé l’eau nécessaire à l’irrigation des cultures qui leur permettront de passer l’hiver, et ont exprimé leur frustration lors d’une réunion communautaire samedi matin.

Le 16 août, le gouvernement de la Colombie-Britannique a émis une ordonnance de protection des poissons dans la rivière Salmon, affirmant que les conditions de sécheresse de niveaux 4 et 5 ont rendu le débit si faible que la survie des saumons quinnat en train de se reproduire est menacée. En vertu de l’ordonnance, les agriculteurs de cultures fourragères de Westwold ne peuvent pas irriguer avant le 30 septembre au moins.

Un documentaire vidéo a été rapidement créé, axé sur les difficultés auxquelles les agriculteurs de Westwold sont confrontés à la lumière de la coupure d’eau qui a été mise en place « pendant une partie cruciale de leur cycle de culture ».

Le documentaire a attiré l’attention du public en dehors de Westwold, ainsi que celle d’un certain nombre de politiciens. Plus de 200 personnes et sept députés ont assisté à la réunion à la salle communautaire de Westwold le 2 septembre. Le chef de BC United, Kevin Falcon, était présent, flanqué du député de Shuswap Greg Kyllo, du député de Kamloops—South Thompson Todd Stone, du député de Kamloops—North Thompson Peter Milobar. , le député provincial de Cariboo-Chilcotin Lorne Doerkson, le député provincial de Delta-Sud Ian Paton et le député provincial de Fraser-Nicola Jackie Tegart.

Les politiciens ont promis d’écouter les préoccupations des habitants et de les ramener à Victoria.

Falcon a accusé le gouvernement de la Colombie-Britannique d’être un « gouvernement urbain » déconnecté des problèmes qui touchent les populations des zones rurales comme Westwold.

Bob Jones, 82 ans, a pris le micro en tant que premier résident à parler. Il a déclaré qu’il avait vécu toute sa vie sur la rivière Salmon et qu’il avait 20 ans d’expérience dans l’analyse de l’eau.

« Pour moi, l’eau de la rivière Salmon n’a pas changé », a-t-il déclaré. « Nous avons connu des saisons sèches similaires à celles que nous avons connues cette année, les saumons continuent de frayer. »

Il a ajouté qu’il n’était pas inhabituel que la rivière Salmon soit impropre au saumon pendant de longues périodes de l’année.

« Neuf mois par an, le saumon ne sait pas nager », a-t-il déclaré, ajoutant que la rivière Salmon « ne coule pas au-dessus de la surface à Westwold. C’est sec. »

Un autre résident, un producteur laitier, s’est demandé pourquoi certains habitants de la région peuvent irriguer alors que les agriculteurs de cultures fourragères qui ont besoin de nourrir leur bétail ne le peuvent pas.

« Pourquoi, dans leur sagesse, ont-ils décidé que les baies et les fruits sont plus importants que le bœuf ou le bétail ? » a-t-il déclaré, ajoutant que les producteurs de fourrages contribuent à la sécurité alimentaire locale sous la forme de produits tels que les produits laitiers et le bœuf.

La réunion communautaire est devenue plus chargée d’émotion à mesure qu’elle avançait, certains agriculteurs pleurant en exprimant leurs craintes que leurs moyens de subsistance soient en danger.

Une agricultrice a déclaré qu’elle avait été obligée de vendre certaines de ses vaches parce qu’elle n’avait pas de nourriture pour elles.

Un autre résident a déclaré qu’il était « irrespectueux » envers le gouvernement de ne pas avoir de représentant présent à la réunion communautaire pour expliquer la décision vieille de deux semaines.

Certains résidents ont déclaré avoir reçu des amendes de 500 $ ou plus pour avoir arrosé contre l’ordre.

Vers la fin de la réunion, et malgré le risque d’amende, un habitant a posé clairement sa question aux fonctionnaires qui se trouvaient devant lui : « Pouvons-nous ouvrir l’eau aujourd’hui ?

Le député Stone a répondu : « Si le gouvernement ne se présente pas, si le gouvernement refuse de vous rencontrer, si le gouvernement refuse de répondre à vos questions… je ferais couler mon foutue eau. »

Plus tôt, Stone avait déclaré à la foule qu’il avait demandé une réunion avec le gouvernement pour discuter de la justification scientifique de cette ordonnance.

« Jusqu’à présent, personne n’a eu de leurs nouvelles », a-t-il déclaré. Cependant, il a ajouté que le ministère des Forêts a publié une déclaration à un média vendredi soir. Le ministère des Forêts n’était pas joignable samedi après-midi pour commenter. Toutefois, Stone a cité les propos du ministère : « Après d’importantes études sur les aquifères dans la région de Westwold, l’opinion scientifique des experts est que les aquifères sont reliés aux eaux de surface. Cela signifie que le retrait de l’eau des aquifères… a des impacts directs et significatifs sur les niveaux d’eau et les cours d’eau du bassin versant, en l’occurrence la rivière Salmon.

Brendan Shykora

AgriculturePoissonDistrict régional du Nord de l’OkanaganParti conservateur uniEau