Les agriculteurs de toute la Bulgarie protestent contre les céréales ukrainiennes alors que la division européenne se creuse

PERNIK, Bulgarie (AP) — Les agriculteurs de toute la Bulgarie ont manifesté lundi après que le gouvernement a levé l’interdiction sur les produits alimentaires en provenance d’Ukraine, se plaignant que cette décision provoquerait un afflux qui ferait baisser les prix pour les producteurs locaux.

Des centaines d’agriculteurs à travers le pays ont convergé dans leurs tracteurs, beaucoup d’entre eux brandissant des drapeaux nationaux et klaxonnant alors qu’ils bloquaient les routes principales et perturbaient la circulation pour exprimer leur colère.

La manifestation fait suite à la décision prise jeudi par les législateurs bulgares d’autoriser la reprise des importations en provenance d’Ukraine, affirmant que l’interdiction avait privé le gouvernement de recettes fiscales et conduit à prix alimentaires plus élevés.

Un jour plus tard, l’Union européenne a également décidé ne pas renouveler l’interdiction générale sur la nourriture ukrainienne destinée à cinq pays membres. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont depuis imposé unilatéralement leurs propres blocus, menaçant l’unité européenne en matière de soutien à l’Ukraine contre L’invasion de la Russie.

Les tensions croissantes surviennent après La Russie a mis fin à un accord négocié par l’ONU le mois dernier pour garantir la sécurité des expéditions de céréales ukrainiennes via la mer Noire vers des régions du monde aux prises avec la faim. Elle a laissé les routes, chemins de fer et rivières plus coûteux à travers l’Europe comme étant en grande partie le seul moyen pour l’Ukraine, un important fournisseur agricole mondial, d’exporter ses produits alimentaires, bien qu’il y ait eu quelques mouvements limités des navires vers ses ports.

L’Association nationale des producteurs de céréales de Bulgarie a déclaré dimanche avant les manifestations que les agriculteurs étaient confrontés à des « difficultés sans précédent » et a appelé à l’interdiction d’une litanie de produits alimentaires en provenance d’Ukraine. Il s’agit notamment du tournesol, du blé, du maïs et du colza, ainsi que du pétrole brut, de la viande, des fruits et légumes, du lait, du miel et des produits laitiers.

Ventsislav Mitkov, président de l’Association nationale des agriculteurs unis de Bulgarie, a déclaré lors d’une manifestation à Pernik, dans l’ouest du pays, à environ 30 kilomètres de la capitale Sofia, qu’ils voulaient interdire « absolument tout ».

« Arrêtez les importations en provenance d’Ukraine. Nous parlons du blé, du tournesol, du canola, de toutes les céréales, du miel », a-t-il déclaré. « Nous voulons un contrôle accru et un paiement immédiat des mesures européennes. »

L’UE a déclaré que « les distorsions du marché » créées par les céréales ukrainiennes avaient disparu. Mais les agriculteurs des cinq pays membres, dont la Roumanie, se plaignent toujours du fait que la surabondance de produits ukrainiens nuit à leurs moyens de subsistance.

Les ministres européens de l’Agriculture se sont réunis lundi et ont appelé à l’unité.

« Je comprends qu’il y a des défis dans les pays voisins, mais nous devons relever ces défis en respectant les règles du marché intérieur ainsi que les règles du commerce international », a déclaré la ministre finlandaise de l’Agriculture, Sari Essayah.

Les manifestants en Bulgarie ont promis de poursuivre leurs manifestations jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

« Des produits de mauvaise qualité et moins chers que les nôtres sont vendus dans les magasins », a déclaré à l’Associated Press Vassil Dzhorgov, un agriculteur de la ville orientale de Radomir. « Nous fonctionnons à perte et nous allons donc abandonner. »

L’Ukraine a accepté de mettre en place des mesures pour contrôler les exportations de graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol vers les pays voisins de l’UE. Elle présentera également des propositions – par exemple un système de licences d’exportation – dans un délai de 30 jours pour éviter les hausses de prix des céréales, a indiqué l’UE.

McGrath a rapporté de Manavgat, en Turquie.