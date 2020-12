L’aide a constamment afflué pour les agriculteurs protestataires qui ont marché à Delhi le mois dernier pour s’agiter contre les factures agricoles en leur arrangeant de la nourriture ou en organisant des massages des pieds pour les agriculteurs âgés sur le site de la manifestation. L’organisation internationale non gouvernementale (ONG) Khalsa Aid a été l’une des organisations qui ont été à l’avant-garde du soutien aux agriculteurs agités. L’ONG a maintenant mis au point un centre commercial Kisan à la frontière de Tikri pour fournir gratuitement aux agriculteurs des articles d’usage quotidien.

Ouvert de 9 h 00 à 17 h 00, le centre commercial fournit des couvertures, des brosses à dents, du dentifrice, des produits thermiques, des chandails, des couvertures, de l’huile, du lait en poudre, des serviettes hygiéniques et des chaussures, entre autres essentiels quotidiens.

Delhi: Khalsa Aid a ouvert le centre commercial Kisan à la frontière de Tikri pour fournir gratuitement aux agriculteurs des articles d’usage quotidien. «Nous distribuons des jetons aux agriculteurs avec lesquels ils peuvent se procurer des articles d’ici», explique Guru Charan, gérant du magasin. (24.12) pic.twitter.com/imZ0Aq1h0O – ANI (@ANI) 24 décembre 2020

«Nous distribuons un jeton aux agriculteurs via Khalsa Aid avec lequel ils peuvent se procurer des articles au centre commercial Kisan. Ils arrivent ici avec un jeton. Nous avons mis à disposition une liste de choses. Toutes les choses qui sont d’usage quotidien sont disponibles ici. les volontaires choisissent les choses selon les exigences des agriculteurs et les leur donnent dans le sac. Nous distribuons plus de 500 jetons chaque jour », a déclaré Guru Charan, le gérant du magasin à ANI.

Lire la suite: Après Roti Machine, des masseurs de pieds mis en place pour les agriculteurs fatigués qui protestent à la frontière de Singhu

L’ONG avait également installé des appareils de massage des pieds pour les agriculteurs âgés à la frontière.

« Nous sommes à la frontière de Singhu et nous avons pris l’initiative et mis en place un centre de massage des pieds pour les anciens agriculteurs car ils protestent depuis très longtemps et ils doivent être fatigués », a déclaré à l’agence de presse Amarpreet, directeur général de Khalsa Aid India. ANI.

Auparavant, une énorme machine de fabrication de roti a été installée sur le site d’agitation aux frontières de Delhi. L’énorme machine de fabrication de chapati a également été installée au camp pour produire plus de 1500 à 2000 rotis en une heure.

Lire la suite: Regardez: La machine Roti sur le site de protestation des agriculteurs peut fabriquer jusqu’à 2000 chapatis en une heure

Dans un développement récent, le gouvernement a pourtant invité les syndicats d’agriculteurs protestataires à reprendre les négociations bloquées et leur a demandé de choisir une date de leur convenance pour mettre fin à l’impasse sur les lois agricoles.

Le Premier ministre Narendra Modi devrait interagir avec les agriculteurs vendredi lors d’un transfert d’argent dans le cadre du programme PM-Kisan.

Cependant, les syndicats d’agriculteurs ont allégué que la dernière lettre de pourparlers du gouvernement n’était rien d’autre qu’une propagande contre les paysans pour donner l’impression qu’ils ne sont pas intéressés par le dialogue, et lui ont demandé de mettre l’abolition des nouvelles lois agricoles à l’ordre du jour pour reprendre le parleys.