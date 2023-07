Les agriculteurs de la Colombie-Britannique exhortent les gens à acheter des fruits frais locaux dans les magasins de l’Okanagan

La BC Tree Fruit Growers Association (BCFGA) exhorte les gens à vérifier l’étiquette et à faire un effort pour acheter des cerises cultivées localement, au lieu de la variété américaine moins chère et plus ancienne.

En règle générale, les cerises cultivées en Californie et à Washington sont récoltées avant les fruits en Colombie-Britannique.

Cependant, cette année, certaines cerises américaines sont encore vendues sur le marché canadien en juillet, ce qui est beaucoup plus tard que la normale, provoquant une concurrence pour les agriculteurs locaux.

« Au cours de la semaine dernière, certaines cerises de qualité inférieure de la Californie et de l’État de Washington ont été vendues sur le marché de détail canadien. Une grande partie de ce fruit a été retiré de l’arbre pendant des semaines. Il y a aussi des rapports de « vente en consignation » de cerises américaines, où les vendeurs expédient le produit sans prix – un signal qu’il y a du dumping en dessous du coût de production », a déclaré Peter Simonsen, président du BCFGA.

Le BCFGA a lancé la première étape d’une action « anti-dumping » et doit demander à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de surveiller les prix et les quantités des importations.

BC Fruit Growers encourage les consommateurs à acheter des cerises fraîches, avec des tiges vertes, pour un maximum de saveur et une durée de conservation minimale.

