Les agriculteurs de Kane luttent pour maintenir les cultures en vie malgré une sécheresse prolongée – Shaw Local

La période de sécheresse printanière de cette année s’est intensifiée en une sécheresse estivale à part entière et les récents jours de pluie ponctuels et piquants n’étaient qu’une taquinerie.

« Cela n’annule pas la sécheresse », a déclaré Kevin Birk, météorologue au National Weather Service au bureau de Romeoville. «Cela aide essentiellement à ne pas se détériorer davantage. … Maintenant, à cette période de l’année, nous avons en moyenne un pouce tous les sept jours.

Le National Weather Service rapporte que des conditions de sécheresse sévères sont présentes dans certaines parties de la région métropolitaine de Chicago, du nord de l’Illinois et du nord-ouest de l’Indiana, avec des précipitations depuis le 1er avril de plus de sept pouces en dessous de la moyenne sur 30 ans.

L’aéroport O’Hare a reçu un demi-pouce de pluie le 13 juin et un peu moins de la moitié le 11 juin, a déclaré Birk.

Mai a été sec avec même pas trois quarts de pouce de pluie – près de 4 pouces de moins que la moyenne pour ce mois – et juin a été le même, a-t-il déclaré.

« C’est du nickel et de l’assombrissement ici en termes de pluie », a déclaré Birk. « Il faudrait un assez bon événement de pluie pour commencer à sortir des conditions de sécheresse. »

Perdre des citrouilles, sauver des pommes

Qu’est-ce qu’Halloween sans citrouilles ? Qu’est-ce que l’automne sans pommes ?

Les agriculteurs Scott Srail de Windy Acres à Genève et Will Kuipers de Kuipers Family Farm à Maple Park parlent tous deux de l’impact de la sécheresse. Ils ont perdu des hectares de citrouilles lorsque les graines n’ont pas germé et maintenant ils tirent de l’eau pour garder leurs pommiers en vie.

« Nous avons planté 15 acres de citrouilles et aucune n’a poussé à cause de la sécheresse », a déclaré Kuipers.

Avec le peu d’humidité de la pluie récente, Kuipers a dit qu’ils feraient un autre essai en plantant des graines pour 10 acres de citrouilles.

Les employés replantent des graines de citrouille à Windy Acres Farm à Genève le mercredi 28 juin 2023 après qu’une majorité de leurs graines d’origine n’ont pas germé. (Sandy Bressner – [email protected])

Il a également acheté un système d’arrosage aérien pour acheminer l’eau vers les 30 acres de pommes de la ferme, soit environ 25 000 arbres.

« Ce n’est pas un excellent système, mais il soulage un peu le stress », a déclaré Kuipers. « J’espère déposer 1,5 pouce d’eau sur tout. »

La récolte de pommes est à peu près de la taille d’une balle de golf, mais le vrai souci est pour l’année prochaine, a déclaré Kuipers.

« Les bourgeons commencent à se former maintenant », a déclaré Kuipers à propos de la récolte de pommes de l’année prochaine. « Les arbres sont tellement stressés, je ne veux pas qu’ils n’essaient pas de produire. »

Srail essaie de maintenir en vie les six acres de vergers de pommiers de Windy Acres en arrosant à la main tout en étant en train de brancher un système d’irrigation.

Windy Acres a labouré sous quatre acres de graines de citrouille lorsqu’elles n’ont pas germé en raison du manque d’humidité dans le sol, a déclaré Srail.

Depuis, ils ont réensemencé deux acres de citrouilles et les binent à la main, a déclaré Srail.

« Nous n’utilisons pas d’herbicides. Nous pratiquons le binage à la main et l’arrachage manuel des mauvaises herbes à l’ancienne », a déclaré Srail.

La ferme compte sur l’irrigation au goutte-à-goutte pour ses autres légumes – tomates, poivrons, concombres et courges.

« Ce fut un début très difficile avec la sécheresse », a déclaré Srail. « Nous n’avons jamais autant arrosé dans l’histoire de notre ferme juste pour garder les choses en vie, sans parler de la croissance. »

Alors que Birk a déclaré que les récents jours de pluie n’étaient pas suffisants pour inverser la sécheresse, c’était suffisant pour Srail.

« La pluie que nous venons de recevoir vient littéralement de sauver notre ferme », a déclaré Srail. « Nous espérons tous avoir plus de pluie. »

N’arrosez pas l’herbe

Alors que les cultures des agriculteurs vivent et meurent par le temps, les propriétaires devraient se concentrer sur l’arrosage de leurs arbres plutôt que sur leurs pelouses brunes, a déclaré Jay Womack, président du Comité des ressources naturelles de Genève et architecte paysagiste.

« Les plantes les plus importantes que vous pouvez arroser sont de loin vos arbres », a déclaré Womack. « C’est votre plus grand investissement. … La dernière chose [to water] est ton herbe.

Si un arbre est tout neuf, faites tremper de l’eau dans la motte de racines où se trouvent les racines.

Si un arbre a plus de cinq ans, vous pouvez probablement passer sans arroser, a déclaré Womack.

Gardez à l’esprit que les arbres dépendent également du manteau neigeux de l’hiver pour sortir de leur dormance au printemps prochain.

« Les arbustes sont ensuite importants pour l’eau et les vivaces. Le moins important pour l’eau est le gazon », a déclaré Womack.

Les gens font aussi l’erreur d’arroser la base d’un arbre, au lieu de ce qu’il appelle la canopée nourricière de l’arbre. C’est là que se trouvent les racines qui apportent les nutriments.

« Ils sont les plus fins et les plus fragiles près de la surface du sol où ils peuvent absorber l’humidité et les nutriments », a déclaré Womack.

Le meilleur moment pour arroser est tôt le matin ou tard dans la soirée, de sorte que les températures nocturnes plus fraîches donnent à l’eau une chance de pénétrer dans le sol, a déclaré Womack.

Arroser à 13 heures, c’est gaspiller de l’argent par évaporation, a-t-il déclaré.

«Lorsque vous arrosez, vous ne voulez pas rester debout et vaporiser dessus pendant quelques minutes. Vous voulez poser le tuyau sur le sol sur un réglage bas pour que l’eau s’écoule », a déclaré Womack. « Cela permet à cette eau de vraiment pénétrer dans le sol et de saturer la zone racinaire. »