Les agriculteurs de Chhattisgarh Paddy convertissent maintenant des friches en fermes de citronnelle

Bhawani Pal Shah a été parmi les premiers diplômés de son village reculé de Chattisgarh. Il s’est évanoui en 2000 – l’année de la création de l’État – et est parti à la recherche de pâturages plus verts au Rajasthan. Après quinze ans de travail dans une entreprise agricole là-bas, il a décidé de retourner dans son village, Gudma, dans le district de Bijapur, et de se lancer dans l’agriculture. C’était une meilleure alternative, pensa-t-il, que de transpirer dans le désert. De plus, dans son travail, il avait appris les techniques agricoles modernes pour de meilleurs rendements qui pouvaient être pratiquées dans sa ferme.

Shah a rencontré peu de succès avec le paddy, qui est principalement cultivé dans l’État, car il nécessite beaucoup d’eau. Il ne pouvait donc être cultivé que pendant la saison Kharif au début de la mousson. Cependant, pas du genre à jeter l’éponge, il a commencé à rechercher d’autres cultures qui offriraient de meilleurs rendements et revenus.

En 2019, Shah a visité le Raipur Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya à Raipur et a découvert la culture de la citronnelle – une plante aromatique dont la variété indienne est scientifiquement connue sous le nom de Cymbopogan flexuosus. La citronnelle est utilisée dans les savons et les détergents, les parfums, les boissons et les bâtons d’encens. Selon le National Horticulture Board, la forte odeur de citron de l’huile est également utilisée dans les insectifuges. L’huile de citronnelle coûte environ Rs 1 550 le litre.

« L’huile et les feuilles de citronnelle sont également utilisées à des fins médicinales. Il réduit l’inflammation, la glycémie, les convulsions, les douleurs et les douleurs articulaires, etc. », a déclaré le Dr Arun Sakni, scientifique principal à Krishi Vigyan Kendra Bijapur, dirigeant les efforts du gouvernement pour encourager la culture de la citronnelle à Bijapur.

« J’ai pris quelques centaines de jeunes arbres et je les ai cultivés sur mon demi-acre de terrain et j’ai été ravi des résultats. Cette année, je vais semer de la citronnelle sur trois acres de terre », a déclaré Shah.

La seule chose qui manque est une pompe solaire pour l’irrigation. « J’espère que le département de l’Agriculture du district le sanctionnera », a-t-il déclaré.

Shah, qui a extrait 7 kilogrammes de citronnelle par le biais d’une unité de transformation auto-fabriquée, a déclaré: «Nous pouvons obtenir une unité de transformation sanctionnée par l’Institut central des plantes médicinales et aromatiques (CIMAP) si plus de 10 acres de terre ou plus de 10 agriculteurs sont dans la culture de la citronnelle dans ma région. J’essaie de convaincre les agriculteurs », a-t-il déclaré. Il a encouragé les villageois en les informant sur le semis en ligne, la transplantation et d’autres techniques modernes pour obtenir plus de rendement. Le CIMAP a apprécié les efforts de leadership de Shah.

Le Dr Sakni a déclaré qu’ils prévoyaient de former un groupe d’agriculteurs intéressés pour promouvoir la culture de la citronnelle dans le district et que Shah agirait en tant que maître formateur et motivateur. « Avec 80% de la superficie couverte de forêts, la citronnelle peut être un grand facteur de changement dans la vie des personnes qui sont pour la plupart des tribaux. Il n’a pas besoin de beaucoup d’eau ni de travail dur. Juste un jet d’eau pour garder le sol humide. Et une fois planté, son jeune arbre se régénère trois fois en un an », a-t-il déclaré.

Reproduire le succès des voisins

Bijapur a été taillé dans le district de Dantewada qui faisait partie du district de Bastar – une région en proie au naxalisme. En plus du climat hostile, les agriculteurs d’ici doivent également faire face aux défis posés par les Naxals où leurs diktats s’étendent même à la zone de culture.

Dans le but de détourner les jeunes sans emploi de la violence dans la région infestée de Naxal, le CIMAP a dispensé une formation aux jeunes pour cultiver la citronnelle et les extracteurs d’huile. L’initiative a été prise sous la direction de la « Mission Aroma » du gouvernement central, lancée par le Conseil de la recherche scientifique et industrielle.

Dans le district de Kondagoan, à quelque 200 kilomètres de Bijapur, la culture de la citronnelle a connu une forte augmentation. Le CIMAP a mis en place trois unités de transformation dans la zone Malegaon de Kondagoan.

L’ami de Shah, Mohan Ram Netam, un agriculteur du village de Malegaon, a déclaré : « C’est beaucoup plus rentable que le riz. Un acre de culture de citronnelle se vend entre 40 000 et 45 000 Rs. » Il a déclaré que les taux continuaient de varier entre 1 300 Rs et 2 000 Rs. » L’année dernière, nous avons vendu à 1 500 Rs le kg et cette année à 1 375 Rs. » À l’heure actuelle, il y a 25 à 30 agriculteurs à Malegaon qui sont désormais des producteurs de citronnelle dévoués, a déclaré Netam.

« Un arbrisseau reproduit environ 100 arbrisseaux. Le processus se poursuit trois fois par an. Dans certains cas, les gaules continuent à se reproduire pendant deux à trois ans selon la fertilité du sol. Bien que notre terre convienne à la citronnelle, nous avons également planté de l’herbe Mentha qui est une autre variété de plante aromatique », a-t-il déclaré.

À 100 kilomètres au nord de Kondagoan se trouve Dhamtari, un district du centre du Chhattisgarh. La culture de la citronnelle dans ce district a atteint un niveau supérieur avec le soutien de l’administration du district. Le Zila Panchayat a promu un groupe d’entraide (SHG) – Jai Bhawani – pour cultiver la citronnelle. Il a extrait 15 quintaux de citronnelle de 3 acres de terre pour un revenu de Rs 50 000.

Trois acres de terres incultes à Gram Panchayat Bhatgaon ont été transformées en terres cultivables avec l’aide de MGNREGA en utilisant le modèle de convergence entre les départements de l’Agence de développement des énergies renouvelables de l’État du Chhattisgarh, de l’horticulture et de la MGNREGA, selon un responsable du programme du district Panchayat.

Une fois que l’administration sera en mesure de lancer la culture de la citronnelle, le prochain problème auquel elle devra s’attaquer est le marketing. Déjà, des agriculteurs comme Netam trouvent cela problématique. « Sans aucun soutien du gouvernement, nous devons le vendre à des entrepreneurs privés qui nous font souvent payer à découvert », a-t-il déclaré.

(L’auteur est un journaliste indépendant basé à Bijapur et membre de 101Reporters.com, un réseau pan-indien de journalistes locaux)

