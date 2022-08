Les agriculteurs dans les «guerres de l’eau» dans le sud de l’Espagne alors que les sécheresses menacent leurs moyens de subsistance | Nouvelles du monde

Les niveaux d’eau de l’un des plus grands réservoirs du sud de l’Espagne sont sur le point de s’assécher, ce qui menace le tourisme et les moyens de subsistance de l’agriculture.

Le recul de l’eau au réservoir de Vinuela a choqué et inquiété les résidents voisins qui sont déjà soumis à des restrictions visant à limiter l’utilisation.

Le réservoir n’atteint qu’environ 12% de sa capacité après que l’Espagne a enregistré des températures record en juillet, au milieu de la période la plus sèche du pays depuis plus de 1 200 ans.

La crise a également provoqué ce que l’on a appelé les «guerres de l’eau», alors que les communautés inquiètes se disputent exactement ce qui a conduit à cette position.

Le lit asséché du réservoir de Vinuela dans le sud de l’Espagne



Dans la région de Malaga, cela a conduit à une rupture des relations, car les écologistes imputent la pénurie d’eau aux agriculteurs qui se sont tournés vers des fruits tropicaux plus lucratifs qui demandent plus d’eau.

Mais les agriculteurs insistent sur la montée en flèche des températures et les périodes sèches de plus en plus sévères et longues provoquées par le changement climatique – et ils en subissent les conséquences.

Paco Marin, agriculteur de 43 ans, nous a dit que les agriculteurs étaient en première ligne pour reconnaître que les modes de vie devaient changer.

“Les incendies, les sécheresses, ils sont tous causés par le changement climatique, mais nous, en tant qu’humains, sommes tous à l’origine de ce changement climatique, nous devons donc changer.”

Le fermier Paco Marin



Il cultive des avocats et des mangues ainsi que des oranges, des citrons et des olives plus traditionnels. Mais la faible pluviométrie a fait que ses mangues ont diminué de moitié par rapport à leur taille habituelle et il a vu ses revenus chuter d’environ près d’un quart au cours des dernières années.

Il nous montre son système d’irrigation qu’il a installé et dit qu’il est très efficace et ne gaspille pas d’eau.

Mais les écologistes pensent que les réseaux d’irrigation contribuent aux gouttes d’eau et ils veulent qu’ils soient interdits avec plus de concentration sur le recyclage de l’eau et la construction d’une usine de dessalement dans la région.

Rafael Yus de Écologistes en action



“Ils (les systèmes d’irrigation) devraient être arrêtés”, nous dit Rafael Yus de Ecologistas En Accion (Écologues en action).

“Et les agriculteurs devraient être encouragés à se diversifier et à cultiver d’autres fruits, pas les fruits tropicaux.”

Nous nous tenons sur le lit asséché du réservoir de Vinuela où les bouées sont bloquées, toujours attachées à leurs bateaux et ancres également échoués.

Elena Sanchis y dirigeait autrefois une entreprise d’aventures aquatiques, mais pour la première fois, elle n’a pas pu ouvrir cet été car les faibles niveaux d’eau ont rendu toute aventure impossible.

Réservoir Vinuela. Photo : Chris Cunningham



Elle pense que la communauté et les autorités doivent se réunir pour essayer de trouver une nouvelle approche à ce qui est susceptible de devenir un problème de plus en plus difficile.

“La culture des fruits tropicaux ne consomme pas autant d’eau”, a-t-elle déclaré.

“J’ai fait mes recherches – et nous devons reconnaître que les fruits tropicaux fournissent des emplois à environ dix mille personnes ici. Que va-t-il leur arriver si l’agriculture tropicale s’arrête ?”

L’Espagne est le principal fournisseur de fruits et légumes de l’Europe et le premier fournisseur mondial d’olives – mais avec des rendements médiocres, ces filières d’approvisionnement semblent désormais menacées.

La crise de l’eau en Espagne devrait s’étendre bien au-delà de ses propres frontières.