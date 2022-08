Les agriculteurs commercialisent un point positif pour les vendeurs en difficulté dans le comté de Lake – Shaw Local

Les marchés fermiers du comté de Lake sont un atout croissant pour les vendeurs aux prises avec les défis de la hausse des coûts et de la pénurie de main-d’œuvre.

Les marchés continuent d’attirer les foules cet été, avec des clients fidèles et nouveaux qui cherchent à acheter local et à profiter de l’ambiance festive qu’offrent de nombreux marchés.

“Je pense que pour les nôtres personnellement ici, je pense qu’ils viennent pour la communauté de tout cela”, a déclaré Maria Weisbruch, directrice exécutive de la chambre de commerce de la région de Wauconda, qui supervise le marché. “Il s’agit de voir vos amis, de sortir et d’obtenir de bonnes choses. … C’est juste une bonne sensation floue et chaleureuse. C’est pourquoi les gens viennent chez nous.

D’une taille allant de 24 à 32 vendeurs, le Wauconda Farmers Market a lieu chaque semaine de 16 h à 19 h du jeudi au 29 septembre sur Main Street, de Mill Street à Village Hall.

Comme les marchés dispersés dans tout le comté de Lake – y compris ceux d’Antioch, Mundelein, Gurnee, Grayslake, Fox Lake, Round Lake Beach et Libertyville – le marché de Wauconda propose des produits frais, des viandes, des fromages, des pains, des fleurs et d’autres produits, ainsi que de la musique live et divertissement.

Weisbruch a remarqué des défis affectant les vendeurs cet été, avec des annulations de dernière minute en raison d’un manque de travailleurs.

“Je ressens pour eux”, a-t-elle déclaré. « Ils sont tellement dévoués. Nos vendeurs sont tellement géniaux. C’est juste qu’ils ont du mal avec [finding] des employés.”

Du côté positif, le marché a tendance à avoir un flux constant de visiteurs, a-t-elle déclaré, et beaucoup reviennent semaine après semaine.

L’ensemble de la communauté pousse à acheter local et des efforts tels que Grow Lake County – un site Web à growlakecounty.org créé par la Lake County Community Foundation – semble porter ses fruits pour de nombreux vendeurs sur les marchés de la région.

Une carte interactive à Grow Lake County affiche les marchés de producteurs, ainsi que les programmes agricoles soutenus par la communauté, les stands de ferme, les jardins communautaires, les restaurants qui s’approvisionnent en nourriture locale, les épiciers qui s’approvisionnent en nourriture locale, les ventes de plantes, l’agrotourisme et les efforts de pollinisation et d’apiculture dans le comté de Lake.

“Que les résidents cherchent à acheter des aliments locaux, à cultiver les leurs ou à s’impliquer dans des groupes et des organisations alimentaires locaux, nous considérons Grow Lake County comme une ressource à guichet unique”, a déclaré Maggie Morales, directrice exécutive de la Lake County Community Foundation. . “Nous sommes impatients de maintenir ce site pour la communauté afin de soutenir un système alimentaire local plus cohérent et coordonné dans le comté de Lake.”

Au milieu des défis agricoles, les marchés ont été un point positif, les visiteurs donnant même généreusement des pourboires aux employés, a déclaré Theresa Harms, propriétaire de Harms Farm and Garden Center of McHenry.

“Ils sont si heureux que nous soyons là”, a-t-elle déclaré.

Parallèlement au marché de Wauconda, Harms s’installe dans quatre autres marchés de producteurs dans les comtés de Lake et de McHenry et vend des produits provenant de stands de ferme situés à son emplacement de McHenry et au McHenry Outdoor Theatre.

La rentrée entraînera une perte d’heures d’employés du secondaire, a-t-elle déclaré. Cela, associé à une augmentation attendue du coût des engrais et des traitements à base de pétrole, rendra probablement les choses encore plus difficiles, a-t-elle déclaré.

“C’est très difficile, mais nous nous accrochons”, a déclaré Harms. “Tout est à forte intensité de main-d’œuvre et nous perdons des employés.”

Elle a augmenté le salaire des employés pour attirer et garder les travailleurs, alors qu’en même temps, elle a dû augmenter légèrement certains prix pour faire face à la hausse des coûts.

“Je ne sais pas ce qui va se passer [in the future]mais nous faisons de notre mieux », a déclaré Harms, qui participe aux marchés de producteurs depuis plusieurs décennies.

Les anciens et les nouveaux fournisseurs comptent sur les marchés pour attirer les clients.

Nouveau sur le marché des fermiers de Wauconda cette année, Golden Gills (goldengills.com) – une champignonnière d’un an créée dans un espace industriel à Wauconda – a attiré une base de fans. La propriétaire Julie Mitchell Musgrove a converti environ 1 800 pieds carrés d’espace de bureau en un laboratoire de champignons avec des tentes de culture.

Ses champignons gourmands sont cultivés durablement à partir de déchets de café. Elle fabrique également des champignons à partir de zéro dans une salle d’incubation en utilisant du chêne et du soja recyclés à partir de la sciure de bois et des déchets protéiques des produits à base de soja.

En plus des champignons frais et séchés, elle vend des kits de culture, appelés Future Farms, que les clients peuvent utiliser pour faire pousser leurs propres champignons à la maison.

“Je voulais avoir un produit phare là où nous vivons”, a déclaré Musgrove à propos de sa décision de rejoindre le Wauconda Farmers Market. «Je commence à avoir un peu de traction après nos quatre premières semaines de présentation. La semaine dernière a été la meilleure semaine que nous ayons eue.

«Je suis là-bas en train de crier sur la façon dont nous devons acheter notre nourriture localement et soutenir nos fermes locales et à quel point notre nourriture est meilleure quand elle ne reste pas sur un camion pendant des semaines. Avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement alimentaire et tout ce que nous avons vécu depuis COVID, il est amplifié que nous devons revenir de cette façon.

À Grayslake, le marché fermier reste également un attrait populaire.

Décrit comme « le marché nocturne le plus ancien et le plus important du comté de Lake », le marché a lieu de 15 h à 19 h du mercredi au 28 septembre sur la rue Centre au centre-ville de Grayslake.

“Nos agriculteurs ont certainement des problèmes cette année, obtenir de l’aide et le coût croissant de leurs dépenses”, a déclaré Julie Jason, responsable du marché. “Cela dit, nous voyons probablement le plus de trafic que nous ayons vu depuis la pré-pandémie.”

La croissance pourrait être due à une augmentation du nombre de nouvelles familles dans la communauté, a-t-elle déclaré, et à la nature familiale du marché, qui, comme plusieurs marchés, autorise les chiens. Le divertissement en direct – avec la participation de nombreuses entreprises à proximité – crée une atmosphère festive, a déclaré Jason.

Le marché de cet été compte 45 vendeurs, a-t-elle déclaré, avec de nouveaux ajouts tels qu’un stand de fleurs à cueillir soi-même de Piscasaw Gardens à Harvard.

“C’est un environnement amusant dans la rue, et cela donne à nos clients la possibilité d’acheter des légumes de la ferme à la table avec une grande sélection d’autres vendeurs, du vin, du fromage, des épices”, a-t-elle déclaré.

Les autres marchés de producteurs de la région comprennent:

• El Mercadito Round Lake Beach Farmers Market, de 10 h à 14 h, les samedis 20 août, 3 septembre et 17 septembre au Lake Front Park, 1019 N. Lake Shore Drive, Round Lake Beach.

• Main Street Libertyville Farmers Market, de 7 h à 13 h du jeudi au 20 octobre à Cook Park et sur West Church Street.

• Fox Lake Farmers Market, de 15 h à 19 h du mardi au 27 septembre au 17 E. School Court.

• Gurnee Farmers Market, de 10 h à 14 h du dimanche au 4 septembre au 401 N. Riverside Drive.

• Mundelein Farmers Market, de 15 h à 19 h du vendredi au 14 octobre à Park Street, entre les rues Lake et Seymour.

• Antioch Farmers Market, de 16 h à 19 h du jeudi au 22 septembre au 900 Skidmore Drive.