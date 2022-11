Les agriculteurs britanniques révèlent l’espoir de résoudre la crise énergétique avec du fumier

Les agriculteurs britanniques estiment qu’ils peuvent résoudre la crise énergétique du pays – en alimentant un quart de nos foyers avec du fumier.

La plus grande coopérative laitière du Royaume-Uni, Arla, a lancé un appel à l’action pour que le gouvernement puise dans une importante source d’énergie inutilisée provenant des fermes et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire au sens large.

Près de 91 millions de tonnes de fumier pourraient être transformés en 8 milliards de mètres cubes de biométhane

Les chiffres montrent qu’avec un soutien, près de 91 millions de tonnes de fumier et de lisier et 10 millions de tonnes de déchets alimentaires pourraient être transformés en 8 milliards de mètres cubes de biométhane.

Cela suffirait à chauffer 6,4 millions de foyers ou à faire fonctionner environ 3,8 millions de bus et de poids lourds du Royaume-Uni.

Mais pour le moment, la Grande-Bretagne n’utilise actuellement qu’un quart des 170 millions de tonnes de déchets organiques produits chaque année dans ce pays.

James Pirie, vice-président de la logistique britannique pour Arla, a déclaré : « À une époque où la sécurité énergétique est une préoccupation majeure pour le gouvernement, les entreprises et les ménages à travers le Royaume-Uni, nous sommes clairs sur l’opportunité offerte par les déchets agricoles et la industrie alimentaire plus large.

“Nous avons montré que l’électricité poo est une source d’énergie viable et fiable, nous demandons donc au gouvernement de soutenir les agriculteurs britanniques et les secteurs des déchets et de l’énergie dans leurs plans d’investissement dans les infrastructures.

“Avec la perspective d’un approvisionnement énergétique importé instable et d’une augmentation significative des coûts pour les agriculteurs, les entreprises et les familles, ce serait un gaspillage incroyable pour le gouvernement de ne pas soutenir cette opportunité et d’investir dans une approche robuste et plus respectueuse de l’environnement pour les produits locaux. énergie.”

Avec 2 100 éleveurs laitiers au Royaume-Uni, les vaches des éleveurs de la coopérative produisent des millions de tonnes de lisier (caca) chaque année et, lorsqu’elles sont associées à des aliments qui auraient autrement été gaspillés, Arla seule a le potentiel de transformer des tonnes de déchets en déchets précieux et fiables. et carburant durable.

L’augmentation du nombre de camions alimentés au biogaz entraînera une réduction des émissions des véhicules de 80 % et l’utilisation du digestat provenant du processus de digestion anaérobie au lieu d’engrais sur les cultures réduit les émissions à la ferme de 7 % supplémentaires.

À la suite de ses récents essais de “poo power” en 2020, qui ont vu Arla transformer le caca de vache de 500 vaches en 27 000 litres de biocarburant pour deux camions, l’entreprise a maintenant investi dans des mouvements permanents pour exploiter cette source d’énergie.

La coopérative laitière a commencé à utiliser du lisier avec des aliments qui seraient autrement gaspillés depuis son site de distribution à Hatfield pour alimenter sept camions.

Et le sous-produit du digestat du processus de digestion anaérobie est un engrais naturel qui sera utilisé dans les fermes, et qui est plus stable et moins susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air ou de l’eau.

Ian Barker, agriculteur d’Arla, a déclaré : « Depuis que je me suis inscrit à l’essai initial d’alimentation en caca, je préconise l’utilisation des ressources naturelles de nos fermes pour créer de l’énergie.

« C’est bien d’être en mesure de prouver que rien ne doit être gaspillé lorsqu’il s’agit d’une approche plus durable de l’agriculture et de la production alimentaire, et je suis ravi de faire partie de cette prochaine étape vers un avenir plus vert.

“J’espère qu’avec plus de soutien aux agriculteurs, l’alimentation caca deviendra une caractéristique plus régulière d’un approvisionnement énergétique plus résilient et abordable.”