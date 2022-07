Les agriculteurs britanniques font mousser de la crème solaire sur les porcs alors que l’Europe grésille de chaleur

L’Europe continue de lutter contre une vague de chaleur torride. Le Royaume-Uni a connu lundi des températures atteignant 40 degrés Celsius. La montée en flèche des températures au Royaume-Uni a maintenant obligé les éleveurs de porcs du pays à faire mousser leurs animaux avec de la crème solaire et des serviettes humides.

Selon la BBC, certains propriétaires de porcs ont décidé de faire mousser leurs animaux avec de la crème solaire pour les protéger des coups de soleil. La canicule en cours coïncide avec le Royal Welsh Show. C’est l’un des principaux événements du calendrier agricole britannique avec quatre jours de compétitions, de divertissements et d’attractions.

Ela Mair, éleveuse de porcs primée, a déclaré à la BBC qu’elle couvrirait ses six porcs, dont cinq porcs gallois de race, dans des serviettes froides et humides pour les garder au frais. Elle a dit que les porcs ne laissent pas échapper la chaleur aussi bien que les autres animaux, ce qui les rend difficiles à garder au frais.

La femme de 45 ans a ajouté qu’elle met des serviettes humides et froides sur les animaux, mais ils doivent faire attention à ce que la chaleur ne sèche pas les serviettes trop rapidement, ce qui peut avoir un effet contre-productif. L’astuce consiste à garder les cochons à l’ombre autant que possible et à garder les ventilateurs dessus, a déclaré Mair.

Certains agriculteurs et propriétaires de fermes partagent également des photos de porcs avec de la crème solaire. Un tweet partagé par Farmstay, basé en Écosse, disait: “J’ai dû mettre de la crème solaire sur ma fille, Tammy Swinette… son sac de boue n’atteint pas ses oreilles.”

J’ai dû mettre de la crème solaire sur ma fille, Tammy Swinette… son sac de boue n’atteint pas ses oreilles Fait @EstherLeCochon

avez le même problème? #arnbegfarmstayscotland #les cochons #Canicule2022 pic.twitter.com/iihK4vkcFE — Arnbeg Farmstay Scot (@Arnbeg) 18 juillet 2022

Alors qu’une autre vidéo partagée par un éleveur de porcs montrait comment les animaux savouraient un bain de boue fraîche au milieu de la vague de chaleur.

Découvrez l’un de nos cochons prenant un bain de boue rafraîchissant! Saviez-vous que les cochons adorent jouer dans la boue ? ! La boue agit comme un protecteur naturel sur leur peau… tout comme une crème solaire spéciale porc #occombefarm #plaisirs de l’été #sunbathingcochon pic.twitter.com/gJap1AAWcW — Ferme Occombe (@Occombe_Farm) 15 juillet 2022

Lundi, le Royaume-Uni a connu l’une de ses journées les plus chaudes jamais enregistrées, avec un maximum de 38,1 ° C et les prévisionnistes préviennent qu’il fera encore plus chaud mardi. L’administration britannique a également déclaré l’urgence nationale dans tout le pays en raison du temps chaud.

