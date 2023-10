Les agriculteurs brésiliens peuvent-ils cultiver davantage de soja sans déforestation ?

Il existe une préoccupation mondiale croissante concernant la déforestation pour faire place à la culture du soja au Brésil.

Cependant, de plus en plus d’agriculteurs s’efforcent de régénérer les terres épuisées pour cultiver du soja.

Le Brésil possède environ 100 millions d’hectares de pâturages dégradés qui pourraient potentiellement être remis en production pour le soja.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Lorsque l’agriculteur brésilien Ricardo Santinoni a planté pour la première fois du soja dans l’État central de Goias, il ne pouvait se permettre de semer qu’environ 70 hectares. Deux décennies plus tard, il en possède 1 000. Et il l’a fait sans abattre un seul arbre.

La terre que Santinoni a succédé à son père était un pâturage dégradé pour le bétail – qui faisait autrefois partie de la vaste savane tropicale du Cerrado au Brésil – défriché il y a des décennies, puis abandonné lorsqu’il est devenu improductif.

Mais au fil des années, Santinoni et sa compagne Fernanda Ferreira, agronome, l’ont progressivement ramené à un état fertile en alternant d’autres cultures comme le maïs ou les haricots et en y faisant paître le bétail pour enrichir le sol en fumier.

« Je me considère comme une petite partie d’un tout géant », a déclaré Santinoni à la Fondation Thomson Reuters dans son bureau de la ferme Morro do Peao, en désignant une plaque rouge accrochée au mur qui résume leur mission : « Nourrir la vie dans un Voie durable. »

La culture du soja, étroitement liée à la déforestation, a rarement été synonyme de durabilité, mais Santinoni a déclaré que de plus en plus d’agriculteurs s’efforçaient de régénérer les terres épuisées au lieu d’élargir la frontière agricole.

Cette décision reflète l’inquiétude mondiale croissante concernant la déforestation pour faire place à la culture du Brésil, le plus grand producteur mondial de soja – utilisé pour nourrir le bétail européen et produire de l’huile de cuisson pour les grands marchés asiatiques tels que l’Inde et la Chine.

LIRE | L’IA qui épouse les arbres à la rescousse de l’Amazonie brésilienne

En 2006, les commerçants de soja ont volontairement accepté de cesser d’acheter du soja provenant des zones déboisées d’Amazonie après une certaine date. Depuis lors, la culture du soja s’est développée rapidement dans d’autres régions, notamment dans le Cerrado, où les défenseurs de l’environnement souhaitent un pacte similaire.

Goias est le troisième État producteur de soja du Brésil. Des villes comme Pires do Rio – où se trouve Morro do Peao – sont entourées de terres agricoles où le soja, le maïs et d’autres cultures sont cultivés toute l’année sur des plaines vallonnées qui s’étendent vers de basses collines à l’horizon.

Pendant les mois secs de mai à septembre, le paysage rural devient jaune et brun après la récolte de la principale culture de soja, les tiges flétries jonchant les sols desséchés.

Mais à Morro do Peao, en août, il y a encore beaucoup de verdure provenant des haricots dans certains champs et de l’herbe dans d’autres, où paissent environ 1 000 bovins de la ferme.

Montrant les champs verdoyants autour de lui, Santinoni a déclaré qu’aucune pluie n’était tombée ici depuis trois mois.

« Je contribue beaucoup à la durabilité de la planète grâce aux pratiques que nous avons sur la propriété », a déclaré l’homme de 49 ans après avoir conclu une réunion hebdomadaire avec ses employés axée sur la réduction des déchets et le maintien de la propreté de la ferme.

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Nourriture contre nature

Le Brésil a dépassé les États-Unis ces dernières années en tant que plus grand producteur mondial de soja, avec ses agriculteurs récoltant une récolte record de 155 millions de tonnes en 2023, selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Environ 45 millions d’hectares, soit une superficie à peu près équivalente à celle de la Suède, sont utilisés pour la culture des graines oléagineuses.

Mais en plus de cela, le Brésil possède environ 100 millions d’hectares de pâturages dégradés, selon une estimation du gouvernement, des terres qui pourraient potentiellement être remises en production pour le soja ou d’autres cultures vivrières.

Bien que la régénération des terres soit pratiquée depuis des décennies dans le pays, cette pratique a gagné du terrain comme alternative au défrichement de davantage de terres pour l’agriculture, alors que les gouvernements du monde entier cherchent à lutter contre le réchauffement climatique.

REGARDER | Les pays à forêt tropicale concluent un pacte pour exiger des fonds de conservation des pays riches

La déforestation alimente les impacts du changement climatique, notamment des chaleurs plus intenses, des sécheresses et des inondations, qui peuvent réduire les récoltes et favoriser l’apparition de nouveaux ravageurs, ce qui constitue une menace croissante pour la sécurité alimentaire mondiale.

Cela rend d’autant plus urgents les efforts de régénération des terres visant à équilibrer la protection de la nature et l’agriculture, en particulier dans des zones comme le Cerrado – la savane la plus riche en biodiversité du monde – où la déforestation est en augmentation.

Le gouvernement brésilien a annoncé en juillet son intention de créer un fonds pour la restauration. L’objectif est de rassembler environ 120 milliards de dollars auprès des investisseurs, ce qui permettrait de restaurer 40 millions d’hectares au cours de la prochaine décennie, selon un article publié en août dans le journal économique Valor Economico.

« Nous disposons de la technologie nécessaire pour rendre ces zones à nouveau productives », a déclaré Marcia Mascarenhas Grise, chercheuse à l’Embrapa, la société brésilienne de recherche agricole.

« Nous n’avons pas besoin d’ouvrir de nouvelles zones (pour l’agriculture). »

Arrêter la déforestation

À Morro do Peao, les rendements du soja ont augmenté régulièrement malgré la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques, illustrant l’efficacité de leur approche, a déclaré Ferreira.

En 2004, ils ont récolté en moyenne 49 sacs de soja de 60 kg par hectare. Aujourd’hui, ils collectent 75 sacs par hectare et espèrent atteindre 100 sacs d’ici 2026.

La rotation des cultures est au cœur de leur technique de gestion des terres, et cette pratique comprend la plantation d’herbe pour le pâturage du bétail, ce qui permet d’économiser de la nourriture et de garder les animaux en meilleure santé, a déclaré Ferreira en marchant dans les champs aux côtés du bétail.

LIRE | Avec la hausse des températures, la Sicile se tourne vers les fruits exotiques

La restauration des terres et l’augmentation de la productivité sont essentielles pour éviter une nouvelle déforestation, a déclaré Priscila Souza, responsable de l’évaluation des politiques à la Climate Policy Initiative (CPI), une organisation à but non lucratif qui travaille au Brésil aux côtés de la PUC-Rio, l’Université pontificale catholique de Rio de Janeiro.

La poursuite du défrichement des arbres en Amazonie constitue même une menace pour la production agricole du pays en entraînant une baisse des précipitations dans les principales zones de culture du soja dans le sud du pays, selon une étude du CPI/PUC-Rio.

« Au cours de l’année agricole 2021/22, nous avons connu une sécheresse si grave que (les sinistres aux assurances) ont presque quadruplé par rapport à la récolte précédente », a déclaré Souza.

Mais malgré la promesse d’une restauration des terres comme moyen de protéger les forêts du Brésil, elle a déclaré que l’aide du gouvernement sera nécessaire, en particulier pour les petits exploitants qui ont tendance à disposer de moins de capital et d’expertise technique.

« Pour les petits exploitants, la restauration est incertaine et coûteuse », a-t-elle déclaré.

Changement culturel

Même sans incitations gouvernementales directes, il est souvent économiquement logique pour les agriculteurs brésiliens de restaurer leurs terres, et les sociétés d’investissement ont commencé à rechercher des opportunités.

« Il y a une explication très simple à cela : il revient beaucoup moins cher pour un agriculteur de convertir une zone dégradée que d’en ouvrir une nouvelle (légalement déboisée) », a déclaré Pedro Henrique de Alcantara, analyste à l’Embrapa.

Paramis Capital, une société brésilienne de services financiers, est en train de structurer un fonds de 500 millions de reais (100,6 millions de dollars) pour racheter des terres dégradées et les restaurer.

Il n’est pas rare de constituer des fonds pour acheter des terres, mais généralement les entreprises se contentent d’acheter des terres et de les relouer ensuite aux agriculteurs, a expliqué Silvio Valle, de Paramis.

Mais Paramis vise à restaurer et gérer les terres elle-même grâce à un partenariat avec Fisalis, une société de gestion de ressources spécialisée dans les actifs agricoles.

« Notre thèse est transformationnelle : nous prenons des terres qui produisent 20 sacs (de soja) par hectare et nous améliorons ce chiffre à 60 sacs », a déclaré Ricardo Scaff, ingénieur agronome et associé chez Fisalis.

« C’est comme acheter une vieille maison, la rénover et la vendre. C’est mieux que d’acheter et de louer », a ajouté Scaff.

Pour Santinoni, l’évolution vers une plus grande durabilité sur son exploitation marque un tournant dans un contexte de pression internationale croissante sur la déforestation et reflète un changement de mentalité au sein d’une nouvelle génération d’agriculteurs.

Il en va également de la survie financière des agriculteurs, a-t-il expliqué, la diminution des rendements du soja finissant par rendre les producteurs non compétitifs.

« Le marché lui-même le chassera. »