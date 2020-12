Des milliers d’agriculteurs de l’Haryana, du Pendjab et d’autres États manifestent pour une durée illimitée aux points frontaliers de Delhi, exprimant leurs inquiétudes contre les nouvelles lois agricoles, qui craignent de démanteler le système de prix de soutien minimum.

Sans aucun terrain d’entente entre les agriculteurs protestataires et le gouvernement central, les manifestations publiques se poursuivent.

Pour les aider dans leurs manifestations en cours, les agriculteurs ont reçu une aide sans précédent de plusieurs organisations à travers le pays pour s’assurer qu’ils sont bien nourris, tout en s’assurant ils ont des lits et que leurs besoins de base sont satisfaits.

Les agriculteurs qui ont bravé les conditions météorologiques froides pour protester ont reçu une énorme machine de fabrication de roti installée sur le site de la manifestation, qui peut produire environ 1500 à 2000 rotis en une heure.

L’ONG internationale Khalsa Aid a mis en place un centre de massage des pieds aux frontières afin de garantir que les agriculteurs, pour la plupart âgés, restent en bonne santé et en forme. Environ 25 machines ont été installées à l’intérieur d’une tente et les agriculteurs ont été invités à une session de dix minutes chacun.

Outre le thé, des collations sont distribuées aux frontières, des militants de l’Union Bhartiya Kisan des villages de Barmi et Boparai Kalan ont récemment mis en place des « pizza langars » dans le but de remonter le moral des manifestants, La Tribune c’est noté.

Les photos et vidéos d’agriculteurs recevant l’aide et le soutien de plusieurs sections de la société sont depuis devenues virales sur les médias sociaux, beaucoup louant les efforts désintéressés et les actes nobles documentés sur les sites des manifestations.

Cependant, certains sur les réseaux sociaux ont critiqué l’aide « généreuse » fournie aux agriculteurs.

Ils ont allégué que les «vrais agriculteurs» travaillaient sur le terrain. Beaucoup se demandaient si les «lits douillets» et les repas décents réduisaient complètement le sens d’une protestation.

Pizza, pâtes, fruits secs, portions patiala de chai et de lait, lits confortables sous les tentes, massages des pieds, rotis chauds enduits de ghee avec du dal et des légumes, etc. protestation du nouvel âge .. yehi toh hain endolori. – Exsecular (@ExSecular) 12 décembre 2020

À venir: jacuzzisaun bainMini piscinesÉquipements de gymnastiqueles salons de beautéClous de manucureSalons de coiffureJoints de médicaments – Exsecular (@ExSecular) 12 décembre 2020

Auparavant, les manifestations aux frontières avaient été appelées « Shaheen Bagh 2.0 » par certains internautes après que des images de biryani servies aux manifestants soient devenues virales sur les plateformes de médias sociaux.

Des allégations de manifestations d’agriculteurs incitées par des éléments «anti-nationaux» et un idéologue khalistanais étaient faites. Alors que des vidéos des manifestants se faisant servir un plat de riz ressemblant à du biryani étaient partagées, elles sont à nouveau attaquées en tant que nourriture « anti-nationale ».

Shaheen Bagh-1 célèbre pour Biryani.Shaheen Bagh-2 célèbre pour Pizza.Shaheen Bagh-1 et Shaheen Bagh-2 sont les mêmes. Ils ne visent qu’à exiger la libération de la personne qui a été arrêtée pour des activités terroristes, mais les vrais agriculteurs travaillent dans notre domaine. #RealFarmersWithModi pic.twitter.com/Fj6NZJfGoN – Narayandas Naresh chary (@ Naresh_332) 12 décembre 2020

Biryani était auparavant utilisé comme synonyme pour impliquer que les manifestations anti-CAA à Shaheen Bagh étaient payées et avaient l’intention de répandre la discorde et la désinformation sur la CAA parmi les masses.

De vieilles images et vidéos des manifestations sikhs ont également été partagées à tort comme des images de la manifestation d’agriculteurs en cours à plusieurs endroits près de Delhi dans le but de relier la manifestation des agriculteurs au mouvement khalistanais.