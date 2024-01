Les agriculteurs avaient ce que voulaient les milliardaires

M. Sramek, quant à lui, parle de croissance en termes moraux, comme si le progrès et la richesse étaient synonymes et que les personnes les plus importantes étaient celles qui construisaient de grandes choses et une fortune en cours de route.

Conduisant récemment près du ranch des Mahoney, à travers les mêmes collines jaunes, il a postulé que le mélange de richesse et d’innovation qui a explosé dans la Bay Area ne s’est produit que très rarement dans l’histoire. (Florence, Paris, Londres, New York, Chicago et « peut-être Los Angeles » en sont quelques autres.) Nous étions à 60 miles de San Francisco, dans un endroit où les structures les plus hautes sont des éoliennes, mais son message était que la région pouvait être un pôle économique. soleil, et qu’amener plus de personnes sur l’orbite valait la peine de faire des compromis.

Immigrant et combattant qui, à 22 ans, était co-auteur d’un livre intitulé « Racing Towards Excellence », M. Sramek a obtenu sa première poussée de publicité chez Goldman Sachs, où la presse financière l’a salué comme un «Garçon d’or» Commerçant et l’a considéré comme digne d’intérêt quand il est parti, après deux ans d’emploi, pour poursuivre un plus grand rêve dans les start-ups.

Sa carrière technologique était moins brillante. Après Goldman, il a déménagé de Londres à Zurich et a créé une entreprise de formation en entreprise appelée Better. L’entreprise a fonctionné pendant deux ans et l’a incité à déménager à San Francisco, où il a fondé une société de médias sociaux, Memo, en 2015.