Les agriculteurs australiens craignent que la peste des souris ne devienne ENCORE PIRE au printemps et l’infestation est comparée à « Covid sur un bateau de croisière »

UN agriculteur australien a comparé une récente invasion de souris à « essayer de contrôler Covid sur un bateau de croisière » alors que le pays fait face à sa pire infestation depuis 30 ans.

La ferme de 2 500 acres de Mick Harris en Nouvelle-Galles du Sud fait partie des milliers de souris inondées par le pire fléau de mémoire d’homme.

PA

Les agriculteurs australiens ont dû mettre les pieds de leurs lits et de leurs tables dans des seaux d’eau pour empêcher les souris de grimper[/caption]

Facebook / Matt Hansen Immobilier Dubbo

Les experts disent que les agriculteurs font face à plus de 550 millions de livres sterling de dommages à leurs cultures[/caption]

Reuters

Les autorités poussent les régulateurs à approuver une substance toxique connue pour tuer les souris. Il est également dangereux pour les animaux d’élevage[/caption]

Le consultant agricole de 35 ans craint que les souris ne se regroupent sur sa ferme de 2 500 acres pendant l’hiver australien pour « éclater » à nouveau lorsque les cultures sont replantées au printemps.

« C’est comme essayer de contrôler Covid sur un bateau de croisière », a-t-il déclaré.

« Si certaines cabines sont contaminées, cela va continuer à se propager de l’une à l’autre.

« C’est la même chose avec les paddocks : si vous ne faites qu’un seul paddock ici et là, ils vont juste s’étendre à nouveau.

Alors que l’hiver australien s’installe, les propriétaires de maisons et de voitures ont été obligés de faire face à des rats et des souris à la recherche d’endroits plus chauds pour vivre.

Les rongeurs ont mangé des fils électriques qui ont déclenché un incendie à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des voitures ont été endommagées.

Beaucoup ont recouru à mettre les pieds de leurs lits et de leurs tables dans des seaux d’eau pour empêcher les souris de ramper.

Pendant ce temps, une récente vague de froid a fait des maisons la cible principale des parasites essayant de se réchauffer.

« À cette période de l’année, avec les systèmes de chauffage allumés, l’odeur d’urine et d’excréments chauds de souris est assez répugnante », a décrit un haut responsable de la New South Wales Farmer’s Association.

Pas plus tard que la semaine dernière, la femme d’un agriculteur a été transportée d’urgence à l’hôpital après qu’une souris lui a mâché le globe oculaire pendant qu’elle dormait.

Mick et sa famille ont également été attaqués.

Il raconta qu’un matin, il avait été brutalement réveillé par une souris qui criait sur son visage.

Reuters

Mick et sa femme craignent que des souris tentent d’attaquer leur nouveau-né[/caption]

PA

Un chien de berger australien reniflant une souris morte[/caption]

PA

Un agriculteur tire sur une bâche couvrant le grain stocké alors que des souris se précipitent dans sa ferme près de Tottenham, en Australie[/caption]

« J’ai ressenti une sensation de chatouillement et de fourrure lorsqu’il a rampé de derrière mon oreille sur ma joue », a-t-il déclaré.

«Ça m’a fait ramper la peau. Mes cheveux se sont dressés et j’ai sauté du lit. Pour le reste de la nuit, je n’ai pas dormi un clin d’œil – jusqu’à ce que j’attrape la souris dans un piège sous le lit.

En février, sa femme Tina dormait avec sa main sous l’oreiller lorsqu’elle a senti quelque chose lui mordiller l’annulaire de mariage.

« Elle était horrifiée », a-t-il déclaré. « Nous avons deux jeunes enfants. Cela vous fait craindre que lorsqu’ils se réveillent en pleurant, c’est parce qu’ils ont une souris dans leur lit.

L’infestation de rongeurs est la pire que le pays chanceux ait connue depuis plus de trois décennies alors que les fermes de rouille des souris dans le Queensland, le Victoria et l’Australie-Méridionale, accumulant 550 millions de livres sterling de dommages aux cultures.

Les animaux d’élevage et la vie marine se nourrissent de la pléthore de rongeurs, les agriculteurs citant des souris trouvées dans les systèmes de digestion des poissons locaux.

Pendant ce temps, la population de serpents venimeux hautement mortels augmente également de façon exponentielle.

Les experts affirment qu’une sécheresse dans l’État du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, suivie d’un été humide, a entraîné une récolte exceptionnelle de blé, d’orge et de colza, offrant les conditions idéales pour la reproduction des souris.

Les agriculteurs font pression sur le gouvernement australien pour qu’il déclare une catastrophe naturelle afin qu’ils puissent réclamer une assurance.

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un fonds d’urgence pour les agriculteurs en difficulté.

Il cherche également à obtenir l’approbation des régulateurs pour autoriser l’utilisation d’une substance semblable au napalm appelée briomadiolone.





La briomadiolone est mortelle pour la plupart des animaux d’élevage et de ferme.

Il est entendu que les souris ont également commencé à se manger les unes les autres.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles épidémies s’étendant sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et ont tourmenté les communautés agricoles pendant près d’un an.