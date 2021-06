Les agriculteurs américains prêts à affronter le gouvernement fédéral dans la crise de l’irrigation due à la sécheresse, s’attendent à l’aide des milices de droite – RT USA News

Des agriculteurs indignés ont menacé de perturber un ordre fédéral d’arrêter l’écoulement de l’eau d’irrigation d’un lac au milieu d’une grave sécheresse dans l’État américain de l’Oregon. Ils ont averti que les milices de droite les soutiendraient en cas d’affrontement.

Les agriculteurs protestent parce qu’ils possèdent l’eau du lac Upper Klamath, a déclaré l’agriculteur Dan Nielsen à l’agence vidéo Ruptly de RT. Il se tenait devant une tente de la couleur du drapeau américain qui était installée à côté des vannes du canal, qui contrôlent le débit d’eau d’irrigation du lac.

« C’est le nôtre et le gouvernement fédéral vient de le voler. Pas de procédure régulière, pas d’indemnisation », Nielsen a déclaré, ajoutant que les responsables fédéraux avaient violé les droits de propriété des habitants garantis par la Constitution américaine.

Les manifestants ont apporté des pancartes disant « De l’eau pour les fermes » et « Ouvrez les portes. Pas d’eau. Pas de nourriture. Pas de vie.

Ils ont parlé de libérer l’eau eux-mêmes si le gouvernement ne recule pas. « S’ils ne bougent pas… je pense que nous allons juste finir par le prendre » dit Nielsen. « C’est la seule façon pour le gouvernement de l’obtenir. Afin d’éviter la confrontation, les autorités doivent laisser les agriculteurs utiliser l’eau pour leurs cultures ou acheter la terre aux agriculteurs, a-t-il déclaré.

Le US Bureau of Reclamation a fermé le canal le mois dernier, affirmant qu’en raison de la sécheresse extrême, il ne restait plus assez d’eau pour qu’il fonctionne correctement. Le bureau a également déclaré que la libération de l’eau menacerait les espèces de saumon en voie de disparition qui habitent le lac. Les poissons ont une signification agricole et spirituelle pour les tribus amérindiennes qui vivent en amont.





Selon les médias locaux, des milliers d’agriculteurs à la frontière entre l’Oregon et la Californie se sont retrouvés sans approvisionnement régulier en eau après la fermeture du canal. Le président du district d’irrigation de Klamath, Ty Kliewer, a déclaré que « les impacts sur nos fermes familiales et ces communautés rurales seront hors de l’échelle. »

Un Nielsen indigné et un autre agriculteur, Grant Knoll, ont acheté un terrain vacant près de la voie navigable fédérale, où ils ont installé une tente surnommée «Water Crisis Info Center». Les manifestants ont déclaré à Jefferson Public Radio (JPR) qu’ils s’étaient associés à People’s Rights, un groupe fondé par le célèbre chef de la milice conservatrice Ammon Bundy.

Ils ont montré à JPR une conversation par SMS avec Bundy et ont déclaré que les miliciens seraient avertis lorsque les agriculteurs se déplaceraient. « Je prévois d’attirer l’attention de DC » Knoll a déclaré à JPR ce mois-ci. « Nous allons ouvrir l’eau et avoir une impasse. »

La famille Bundy est d’abord devenue célèbre pour son affrontement armé en 2014 avec le gouvernement américain dans un différend sur les frais de pâturage. Deux ans plus tard, Ammon Bundy a dirigé un groupe de miliciens qui ont saisi le bureau du Malheur National Wildlife Refuge dans le comté de Harney, en Oregon.





L’occupation s’est terminée par une poursuite au cours de laquelle des agents du FBI ont été tués et le frère d’Ammon Bundy, Ryan Bundy, a été blessé. Les frères ont ensuite été acquittés dans l’affaire liée à la prise de contrôle du bureau des refuges.

Ben DuVal, propriétaire de ferme et président de la Klamath Water Users Association (KWUA), a déclaré à Ruptly que la situation sur le terrain est devenue tendue car le manque d’eau nuit non seulement aux agriculteurs, mais aussi aux entreprises de la ville de Klamath Falls. « Les agriculteurs comme moi envisagent une eau d’irrigation pratiquement nulle cette année. »

DuVal a déclaré que les manifestants étaient « fait du bon travail en apportant un peu d’enthousiasme et une certaine sensibilisation à cette question ». Dans le même temps, il a souligné que la manifestation doit rester pacifique. « Je ne veux pas qu’il se passe quoi que ce soit aux portes de la tête qui puisse avoir une mauvaise image de notre communauté. »

KWUA a précédemment publié une déclaration condamnant la décision d’arrêter de libérer l’eau du lac Upper Klamath, DuVal l’appelant un « expérience ratée qui n’a produit aucun avantage pour le [fish]. «

Le président de Klamath Tribes, Don Gentry, a reconnu que la grave sécheresse a « nous met vraiment en désaccord » avec la communauté agricole. « Les gens de l’agriculture… souvent trop évoqués [the lake] comme « réservoir pour nos gens », ce qui est assez étrange parce qu’il est là depuis toujours ; ils l’utilisent comme un réservoir », il a dit.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, qui a déclaré le bassin de Klamath zone d’urgence en cas de sécheresse en avril, a exhorté tout le monde à rester pacifique pendant que le gouvernement de l’État était « faire tout ce qu’on peut » pour aider les personnes touchées par les conditions météorologiques extrêmes.

