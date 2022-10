Les agriculteurs américains ont besoin de migrants pour « cueillir des récoltes » – Pelosi

L’Amérique connaît une pénurie de travailleurs, a expliqué le président de la Chambre

Les agriculteurs de l’État américain de Floride ont besoin de migrants pour “cueillir les récoltes” en raison d’une pénurie de main-d’œuvre en Amérique, a déclaré vendredi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le démocrate californien a été invité à commenter la sécurité à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique.

Pelosi a admis que l’administration Biden a « la responsabilité de sécuriser notre frontière », ajoutant que « nous avons également la responsabilité de reconnaître l’importance des nouveaux arrivants dans notre pays. » Elle croit que cela pourrait être résolu en “réforme globale de l’immigration.”

Elle a poursuivi en soulignant que les États-Unis connaissaient une pénurie de main-d’œuvre. « Vous voyez même en Floride certains des fermiers et des producteurs dire, ‘Pourquoi expédiez-vous ces immigrants vers le nord ? Nous avons besoin d’eux pour ramasser les récoltes ici », Pelosi a noté.

Bien que la présidente de la Chambre n’ait pas précisé ce qu’elle voulait dire exactement par ces remarques, il s’agissait apparemment d’une référence au moment où le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a envoyé deux avions de migrants sur l’île huppée de Martha’s Vineyard dans le Massachusetts, où la famille Obama et d’autres personnalités politiques les poids lourds ont des maisons.

Les commentaires de Pelosi ont déclenché une réaction violente de la part d’un certain nombre de conservateurs. “Il est clair que Pelosi et les démocrates exploitent les étrangers illégaux et ne les considèrent que comme une main-d’œuvre bon marché”, Représentant Andy Biggs (R-AZ) tweetéajoutant que “voici à quoi ressemble le vrai racisme”.

Cette déclaration a été reprise par la Federation for American Immigration Reform, une organisation américaine anti-immigration, qui commenté: “Pour les démocrates, l’immigration de masse coche deux cases : 1. Plus de futurs électeurs 2. Une main-d’œuvre étrangère bon marché.”

La question de l’immigration clandestine a été particulièrement épineuse pour de nombreux Américains ces dernières années. Selon un sondage NPR/Ipsos d’août, plus de la moitié des citoyens américains pensent que leur pays est confronté à une “invasion” à la frontière sud. Fin septembre, les autorités américaines avaient procédé à plus de 2 millions d’arrestations d’immigrants le long de la frontière sud au cours des 11 derniers mois, selon les chiffres officiels.