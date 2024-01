Les agriculteurs allemands envahissent les rues de Berlin avec leurs tracteurs pour protester contre la réduction des subventions au diesel

Les agriculteurs ont envahi les rues de Berlin avec leurs tracteurs lundi, klaxonnant pour protester contre un projet visant à supprimer les allégements fiscaux sur le diesel qu’ils utilisent, le point culminant d’une semaine de protestations qui a suscité un mécontentement plus large à l’égard du gouvernement allemand.

Des colonnes de tracteurs sont arrivées dans la capitale avant la manifestation à la porte de Brandebourg. Au cours de la semaine dernière, les agriculteurs ont bloqué les accès aux autoroutes et ralenti la circulation dans toute l’Allemagne avec leurs manifestations, avec l’intention de pousser le gouvernement du chancelier Olaf Scholz à abandonner complètement les coupes budgétaires prévues.

Ils ne sont pas satisfaits des concessions déjà faites par le gouvernement. Le 4 janvier, il a édulcoré son projet initial, affirmant qu’une exonération de taxe automobile pour les véhicules agricoles serait maintenue et que les réductions des allégements fiscaux sur le diesel seraient étalées sur trois ans.

Un journaliste biélorusse risque un procès pour avoir couvert des manifestations alors que le gouvernement intensifie la répression de la dissidence

“Retirez les augmentations d’impôts proposées, puis nous reculerons”, a déclaré le président de l’Association des agriculteurs allemands, Joachim Rukwied. Il a déclaré que la manifestation avait envoyé un message aux hommes politiques : « trop, c’est trop ».

“Nous sommes une partie importante de l’Allemagne, ne l’oubliez pas”, a-t-il déclaré.

Le ministre des Finances Christian Lindner a été accueilli par des huées, des sifflets et des slogans « Perdez-vous » alors qu’il défendait le plan révisé du gouvernement. Il a reconnu que la proposition initiale “était trop forte et trop rapide” et a déclaré que les manifestations étaient légitimes et pacifiques.

“L’agriculture ne devrait pas faire de sacrifices particuliers, mais simplement une contribution équitable” à l’assainissement des finances de l’Allemagne, a-t-il ajouté. Il a déclaré à Rukwied que “votre protestation a déjà été couronnée de succès” et a déclaré que le retard dans la réduction des allégements fiscaux permet de gagner du temps pour trouver des moyens de réduire la bureaucratie pour les agriculteurs et d’améliorer leur productivité.

Le projet de réduction des allègements fiscaux résulte de la nécessité de combler un vide important dans le budget 2024. Les protestations des agriculteurs surviennent à un moment de profond mécontentement général à l’égard du gouvernement de centre-gauche de Scholz, connu pour ses fréquentes querelles publiques et ses longues querelles sur des décisions parfois mal communiquées.

Dans un message vidéo samedi, Scholz a reconnu les préoccupations qui vont bien au-delà des subventions agricoles, affirmant que les crises, les conflits et les inquiétudes concernant l’avenir déstabilisent les gens. Les sondages ont montré qu’une confortable majorité sympathisait avec la protestation des agriculteurs, et l’association des transports routiers allemands s’est jointe à la manifestation de lundi.

Les agriculteurs affirment que leur frustration est plus profonde que les projets actuels.

“Nous ne sommes pas ici aujourd’hui uniquement à cause des réductions du diesel agricole”, a déclaré Theresa Schmidt, présidente d’une association représentant les jeunes agriculteurs, lors du rassemblement. “Ces dernières années et décennies, nous avons été battus sans cesse – de plus en plus d’exigences, de règles et de restrictions plus strictes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous avons de plus en plus de besoins et sommes surchargés de denrées alimentaires provenant de l’étranger et produites en dessous de nos normes”, a déclaré Alfred Winkler, un agriculteur de la région bavaroise de Franconie.

Lindner a déclaré que “l’agriculture n’est pas un secteur comme les autres” et qu’il existe de bonnes raisons de soutenir l’État, soulignant qu’elle reçoit chaque année 9 milliards d’euros (près de 9,9 milliards de dollars) du gouvernement et de l’Union européenne.

Les représentants des agriculteurs ont rencontré plus tard lundi les dirigeants des groupes parlementaires des trois partis au pouvoir, qui ont évoqué la perspective d’une action face aux défis plus larges auxquels les agriculteurs sont confrontés. Mais ils n’ont pas résolu le désaccord sur les allégements fiscaux sur le diesel.