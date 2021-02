Un groupe d’agriculteurs allemands a organisé une promenade en tracteur dans le centre de Berlin pour protester contre l’approbation imminente de nouvelles réglementations, qui, selon eux, coûteront beaucoup de leurs moyens de subsistance au nom de la protection de l’environnement.

Vendredi, des dizaines de véhicules agricoles ont parcouru les rues de la capitale allemande, passant par Alexanderplatz, la porte de Brandebourg et la colonne de la victoire. Les tracteurs et les semi-remorques portaient des slogans comme «L’agriculture a besoin d’un avenir», «Quand le bien devient faux, la résistance devient un devoir», et «Schulze se débarrasse de nous.»

Ce dernier fait référence au ministre fédéral de l’Environnement Svenja Schulze, responsable de la proposition de loi sur la protection des insectes, qui doit être adoptée par le parlement allemand la semaine prochaine. Les agriculteurs disent que c’est trop restrictif et interdira de facto à certains d’entre eux d’utiliser des insecticides, les forçant à la faillite.

Les manifestants pensent que le projet de loi est motivé par l’idéologie plutôt que par la science. «Nous promouvons la biodiversité, mais pas les ministères non durables», dit le site Web de Land Creates Connection, le groupe d’agriculteurs derrière la manifestation. Les militants ont programmé plusieurs événements dans les jours précédant le vote du parlement.

Sur leur chemin à travers Berlin, le cortège allemand a rencontré une autre manifestation – un groupe de militants Antifa appelant à plus de soutien pour les étudiants pendant la pandémie de Covid-19. Les manifestants piétons ont dû attendre un certain temps pour laisser passer les tracteurs.

Il y a deux semaines, une autre manifestation d’agriculteurs, qui impliquait à la fois un convoi de tracteurs de 400 personnes et un rassemblement plus traditionnel de quelque 15 000 personnes, s’est tenue à Berlin pour exiger des réglementations plus raisonnables pour le secteur agricole allemand.

