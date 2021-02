Les agresseurs domestiques qui menacent de partager des photos nues ou des cassettes sexuelles de leurs partenaires seront rendus criminels après une campagne pour changer la loi dirigée par l’acteur britannique Olivia Colman.

La campagne, lancée par l’association caritative Refuge, s’adressait au ministre de l’Intérieur Priti Patel et au secrétaire à la Justice Robert Buckland, les exhortant à faire de l’acte de menacer de partager des images explicites un crime.

Selon le Sun, les ministres du gouvernement devraient soutenir le changement et faire de «l’intention de partager des images intimes» une infraction en vertu de la nouvelle législation sur les abus.

Refuge a remporté la semaine dernière le soutien de l’acteur oscarisé Olivia Colman qui a enregistré un message personnel à Priti Patel lui demandant de soutenir la campagne.

Dans la vidéo, Olivia, une ambassadrice du Refuge, déclare: «Cher Priti, j’ai besoin de votre aide.

«Si vous n’agissez pas maintenant, des millions de femmes à travers le Royaume-Uni seront menacées.

À l’heure actuelle, les femmes de ce pays sont maltraitées par des partenaires qui menacent de partager des images explicites d’elles.

«Veuillez changer la loi. Rendez désormais illégale la menace de partager des images explicites. Et protégez les femmes de la menace nue.

Le ministre du gouvernement Nicky Morgan a également soutenu la campagne et proposé un amendement au projet de loi sur les abus domestiques qui est actuellement à la Chambre des lords mais qui doit être renvoyé devant les députés dans quelques semaines.

Au cours de la même vidéo, la baronne Morgan a qualifié le projet de loi d ‘«opportunité historique» de changement qui pourrait protéger des millions de femmes.

Une étude récente de Refuge a montré qu’un adulte sur 14 en Angleterre et au Pays de Galles – 4,4 millions de personnes – a reçu ces menaces à partager.

Le projet de loi sur les abus domestiques en est à sa « 11e heure », mais Refuge a fait campagne pour un amendement qui ferait de la menace de partager des images explicites une infraction en vertu de la nouvelle législation

Les données ont montré que les jeunes femmes sont touchées de manière disproportionnée, 1 sur 7 subissant ces menaces.

Selon le Sun, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice «ne sont pas en désaccord avec les objectifs de l’amendement» et s’emploient à trouver une solution.

Lisa King of Refuge a déclaré au journal: « Dans une démonstration d’engagement incroyable, de nombreux pairs se sont tenus à la Chambre des lords lundi à minuit et ont appelé à ce que ce changement vital soit apporté au projet de loi.

« Le temps du changement est venu – la vie et le bien-être des femmes en dépendent. »

Pour obtenir de l’aide et du soutien ou pour plus d’informations, vous pouvez appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale 24 heures sur 24 pour les victimes d’abus domestique de Refuge au 0808 2000 247 pour obtenir un soutien spécialisé gratuit et confidentiel ou visiter www.nationaldahelpline.org.uk.